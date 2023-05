Prigoschins Wagner-Gruppe sucht über Twitter und Facebook nach neuen Söldnern

Von: Franziska Schwarz

Gesundheitsfürsorge und ein relativ dickes Gehalt im Kampf für Kremlchef Putin? Wagner-Chef Prigoschin nutzt im Ukraine-Krieg wohl jegliche Plattformen.

München – „Stinkende Bastarde“ beim Drohnenangriff in Moskau, regelmäßige „Updates“ zur Lage im Ukraine-Krieg sowie Spitzen in Richtung des Militärs von Kremlchef Wladimir Putin: Kaum ein Tag ohne eine Meldung von Jewgeni Prigoschin. Dieses Mal kommt sie aber nicht vom Wagner-Chef selbst, sondern vom US-Magazin Politico, das nach eigenen Angaben eine exklusive Studie zu Prigoschins Söldnern vorliegen hat.

Laut dem Bericht nutzt die paramilitärische Wagner-Gruppe in Russland Twitter und Facebook, um Sanitäter, Drohnenführer und sogar Psychologen für ihren Kampf (aufseiten Putins) im Ukraine-Krieg zu rekrutieren. Die Studie wurde von der britischen Forschungsgruppe „Logically“ durchgeführt, schrieb Politico am 30. Mai – und wies darauf hin, dass die Inserate wohl gegen die Nutzungsbedingungen der Social-Media-Plattformen verstoßen. Schließlich handele es sich um Aufstachelung zur Gewalt.

Aufnahme vom 31. Mai: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Event in der russischen Hafenstadt Wladiwostok © Lev Borodin/Itar-Tass/Imago

Bericht zu Wagner-Gruppe unter Prigoschin: Stellenanzeigen auf Twitter und Facebook

Demnach wurden in den vergangenen zehn Monaten Wagner-Inserate auf Twitter und Facebook fast 120.000 Mal aufgerufen. Es soll sich um gut sechzig Inserate in Dutzenden Sprache handeln. Sie beinhalten auch Kontakttelefonnummern und angepriesene Monatsgehälter von 240.000 Rubel (umgerechnet etwa 2800 Euro) inklusive Gesundheitsfürsorge. Die Forschungsgruppe konnte die Inserate zwar nicht eindeutig der Wagner-Gruppe zuordnen, sah aber eine kleine „Handschrift“, so Politico.

Facebook äußerte sich auf Anfrage von Politico. „Wir haben die Wagner-Gruppe als gefährliche Organisation eingestuft, was bedeutet, dass sie auf unseren Plattformen nicht präsent sein kann“, sagte ein Sprecher demnach. Das Unternehmen Meta (zu dem Facebook gehört) entferne auch Inhalte, die „Lob oder wesentliche Unterstützung für Wagner enthalten, wenn wir davon erfahren, einschließlich Beiträgen, die darauf abzielen, für Wagner zu werben“.

Die Studie zu den Wagner-Inseraten wurde von Mitte April bis 19. Mai durchgeführt, umfasste aber nur Beiträge bis einschließlich Juli 2022. (frs)