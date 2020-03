US-Vorwahlen: Die Kandidaten der Demokraten für die Primaries 2020

Die Kandidaten für die US-Vorwahlen bringen sich in Position: Die Demokraten müssen ausfechten, wer 2020 der Spitzenkandidat für die Präsidentschaft wird.

Viele Demokraten haben für die US-Präsidentschaftswahl 2020 ihre Kandidatur angekündigt.

In der heißen Phase blieben nur eine Handvoll übrig.

Die meisten Außenseiter mussten ihre Hoffnungen auf die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten aufgeben.

Bei den US-Demokraten (Democratic Party) haben sich schon lange vor der Wahl die ersten Bewerber gemeldet, die 2020 die Präsidentschaftskandidatur übernehmen wollen. Wer am Ende zum Herausforderer von Donald Trump wird, entscheiden traditionell die Vorwahlen.

Im Frühjahr 2020 beginnen die Demokraten mit ihren sogenannten „Primaries“. Dabei stellen sich die Kandidaten in den einzelnen Bundesstaaten dem Votum ihrer Parteianhänger. Wer am Ende siegreich ist, wird der offizielle Kandidat der Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl 2020*.

Vorwahlen 2020: Alle Kandidaten für die Primaries der Demokraten

Bei den ersten TV-Debatten traten 20 Kandidaten vor die Kameras, um für sich die Werbetrommel zu rühren. Zuvor hatten noch mehr Bewerber ein Interesse bekundet. Wie bei jeder Wahl sind schon Kandidaten aus dem Rennen ausgeschieden, bevor die US-Vorwahlen 2020 begonnen haben.

Nicht alle Kandidaten für die Primaries sind mit ihrer Kampagne erfolgreich genug, um bis zum Ende dabei zu bleiben. Auch dieses Mal sind schon vor der ersten Abstimmung zahlreiche Kampagnen gescheitert. Während einige Kandidaten schon bei der ersten TV-Debatte aus dem Rennen waren, wurden andere Kandidaturen den ersten in einer Reihe von Abstimmungen in allen Bundesstaaten, blieben nur elf Kandidaten übrig. Vor den Vorwahlen in Iowa, dem Auftakt zum Vorwahlkampf in den USA 2020, blieben nur elf Kandidaten übrig.

Im Folgenden finden Sie die Kandidaten mit den wichtigsten Daten zu Person und Karriere. Im Laufe des Vorwahlkampfes stellen wir die Positionen dar, mit denen sich die einzelnen Kandidaten profilieren.

Joe Biden - Top-Kandidat bei den US-Vorwahlen der Demokraten

+ Joe Biden war schon Vize-Präsident, nun will er bei den US-Vorwahlen der Demokraten zum Trump-Herausforderer werden. © AFP / Sean Rayford

Name Joseph Robinette Biden Jr. Geburtsdatum 20. November 1942 Bundesstaat Delaware Partner Neilia Hunter Kinder 2 Söhne + 2 Töchter Beruf Jurist wichtigste Ämter Vizepräsident (2009 - 2017) Senator (1973 - 2009)

Joe Biden ist ein politisches Schwergewicht in der Demokratischen Partei - nicht nur wegen seiner Vizepräsidentschaft unter Barack Obama. Er gilt als ein Kandidat, der Wählerstimmen in der Mitte holen kann. Bei den ersten TV-Debatten zeigte er sich jedoch nicht immer ganz souverän. Auch die ersten Vorwahlen verliefen für ihn enttäuschend.

Michael Bloomberg

+ Michael Bloomberg erreichte als Bürgermeister von New York City sehr große Bekanntheit. © dpa / Michael Brochstein

Name Michael Rubens Bloomberg Geburtsdatum 14. Februar 1942 Bundesstaat New York Partner Diana Taylor Kinder 2 Töchter Beruf Unternehmer wichtigste Ämter Bürgermeister von New York City (2002 - 2013)

Michael Bloomberg erlangte durch sein Amt als Bürgermeister von New York City große Popularität. In das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur stieg er erst mit Verspätung ein. Am 24. November 2019, nachdem der Wahlkampf längst begonnen hatte, erklärte er seine Kandidatur.

Tulsi Gabbard

+ Tulsi Gabbard vertritt Hawaii im Repräsentantenhaus der USA. © AFP / ERIC BARADAT

Name Tulsi Gabbard Geburtsdatum 12. April 1981 Bundesstaat Hawaii Partner Abraham Williams Kinder - Beruf Offizier wichtigste Ämter Abgeordnete im Repräsentantenhaus der USA (seit 2013) Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Hawaii (2002 - 2004)

Tulsi Gabbard war gerade einmal 21 Jahre alt, als sie in das Repräsentantenhaus von Hawaii gewählt wurde. Zwischenzeitlich unterbrach sie ihre politische Laufbahn für eine Karriere bei der Nationalgarde. Sie war während dieser Zeit auch im Irak und in Kuwait im aktiven Einsatz.

Bernie Sanders - der linke Demokrat für die Primaries

+ Bernie Sanders gilt bei diesen Vorwahlen einmal mehr als prominentester Vertreter der Linken innerhalb der Democratic Party. © AFP / JUSTIN SULLIVAN

Name Bernard Sanders Geburtsdatum 08. September 1941 Bundesstaat Vermont Partner Jane O‘Meara Kinder 2 Söhne + 2 Töchter Beruf Zimmermann, Schriftsteller wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus (1991 - 2007) Senator (seit 2007)

Bernie Sanders tritt nicht zum ersten Mal als Kandidat für die Primaries an. 2016 wurde er zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten von Hillary Clinton. Als extrem linker Kandidat innerhalb der Democratic Party hat er viele Anhänger, ist aber nicht der Favorit der politischen Mitte.

Elizabeth Warren - eine Mitfavoritin für die US-Vorwahlen

+ Elizabeth Warren ist den Wählern in den USA bereits als Senatorin aus Massachusetts ein Begriff. © AFP / Sco tt Eisen

Name Elizabeth Ann Warren Geburtsdatum 22. Juni 1949 Bundesstaat Massachusetts Partner Bruce H. Mann Kinder 1 Sohn + 1 Tochter Beruf Juristin wichtigste Ämter Senatorin (seit 2013)

Als Professorin an der Harvard Law School gehört Elizabeth Warren zu der großen Gruppe der Juristen unter den Vorwahl-Kandidatinnen. Eine so lange akademische Karriere wie sie kann aber nur selten ein Bewerber vorweisen.

Diese Vorwahl-Kandidaten haben die Kandidatur aufgegeben

Die folgenden Kandidaten haben keine aktive Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten mehr. Sie nehmen nicht mehr an den Primaries bzw. Caususses der Partei teil und werden demnach nicht zum nächsten Herausforderer für Amtsinhaber Donald Trump.

Michael Bennet

Name Michael Farrand Bennet Geburtsdatum 28. November 1964 Bundesstaat Colorado Partner Susan Dagget (verh.) Kinder 3 Töchter Beruf Jurist, Unternehmer wichtigste Ämter Senator (seit 2009)

Cory Booker

+ Cory Booker gehört zu den Außenseiter-Kandidaten für die Primaries 2020. © AFP / JOSH EDELSON

Name Cory Anthony Booker Geburtsdatum 27. April 1969 Bundesstaat New Jersey Partner unbekannt Kinder - Beruf Jurist wichtigste Ämter Senator (seit 2013)

Bei den US-Vorwahlen 2020 hielt kaum jemand einen Sieg von Cory Booker für möglich. Der Senator hatte die nötigen Spender für seine Kampagne gefunden, galt aber kaum als der nächste Trump-Herausforderer.

Pete Buttigieg - junger Hoffnungsträger für die Primaries 2020

+ Pete Buttigieg ist einer der jungen Hoffnungsträger bei den US-Demokraten. © AFP / Alex Wroblewski

Name Peter Paul Montgomery Buttigieg* Geburtsdatum 19. Januar 1982 Bundesstaat Indiana Partner Chasten Glezman Kinder - Beruf Wirtschaftsberater Offizier wichtigste Ämter Bürgermeister (seit 2011)

Pete Buttigieg gehört zu den Hoffnungsträgern der Demokraten. Ein Sieg bei den Primaries 2020 war für ihn nicht zwingend notwendig, seine möglichen Erfolge liegen wohl noch vor ihm. Buttigieg war der erste bekennend homosexuelle Vorwahl-Kandidat seiner Partei.

Julián Castro

+ Julián Castro war bereits Minister unter Präsident Obama. Ihm wird eine große Zukunft in der US-Politik vorhergesagt. © AFP / ALEX WONG

Name Julián Castro Geburtsdatum 16. September 1974 Bundesstaat Texas Partner Erica Lira Kinder 1 Sohn + 1 Tochter Beruf Jurist wichtigste Ämter Bundesminister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (2014 - 2017)

Als Minister unter Präsident Obama konnte Julián Castro bereits Regierungsverantwortung auf Bundesebene tragen. Seine mexikanische Abstammung galt als ein großes Plus für den Demokraten, nachdem er seine Kandidatur bekanntgegeben hatte.

John Delaney

Name John Kevin Delaney Geburtsdatum 16. April 1963 Bundesstaat Maryland Partner April McClain Kinder 4 Töchter Beruf Jurist, Unternehmer wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus (2013 - 2019)

Kamala Harris

+ Kamala Harris ist Senatorin und hat sich damit als Kandidatin bei den US-Vorwahlen der Demokraten empfohlen. © AFP / ROBYN BECK

Name Kamala Devi Harris Geburtsdatum 20. Oktober 1964 Bundesstaat Kalifornien Partner Douglas Emhoff Kinder - Beruf Juristin wichtigste Ämter Senatorin (seit 2017) Generalstaatsanwältin von Kalifornien (2011 - 2017)

Zu den frühen Favoriten für die Primaries 2020 gehörte Kamala Harris. Die Tochter eines Jamaikaners und einer Mutter mit indischen Wurzeln machte vor ihrer Amtszeit als Senatorin eine Karriere in der Justiz, gab die Kandidatur aber kurz vor den Primaries auf.

Amy Klobuchar

+ Amy Klobuchar ist keine Top-Favoritin, ist bei den Primaries aber auch nicht chancenlos. © AFP / JUSTIN SULLIVAN

Name Amy Jean Klobuchar Geburtsdatum 25. Mai 1960 Bundesstaat Minnesota Partner John Bessler Kinder 1 Tochter Beruf Juristin wichtigste Ämter Senatorin (seit 2007)

Mit ihrem Sieg bei der Senatswahl im Jahr 2007 wurde Amy Klobuchar die erste Senatorin, die im Bundesstaat Minnesota gewählt wurde. Die Top-Favoritin auf die Rolle als Präsidentschaftskandidatin war sie von Anfang an nicht.

Wayne Messam

Name Wayne Martin Messam Geburtsdatum 07. Juni 1974 Bundestaat Florida Partner Angela Messam Kinder 1 Sohn + 2 Töchter Beruf Unternehmer wichtigste Ämter Bürgermeister (seit 2015)

Deval Patrick

+ Deval Patrick war der erst zweite Afroamerikaner, der zum Gouverneur eines US-Bundesstaates gewählt wurde. © AFP / Sean Rayford

Deval Patrick war der erste afroamerikanische Gouverneur des Bundesstaates Massachusetts. Damit war er erst der zweite Afroamerikaner, der in den USA zum Gouverneur gewählt wurde. Nach zwei Amtszeiten verzichtete Patrick auf eine erneute Kandidatur.

Name Deval Laurdine Patrick Geburtsdatum 31. Juli 1956 Bundesstaat Massachusetts Partner Diane Patrick Kinder 2 Töchter Beruf Jurist wichtigste Ämter Gouverneur von Massachusetts (2007 bis 2015)

Beto O‘Rourke

+ Beto O'Rourke ist Abgeordneter im Repräsentantenhaus der USA und will nun bei den US-Vorwahlen der Demokraten antreten. © AFP / Sandy Huffaker

Name Robert Francis „Beto“ O‘Rourke Geburtsdatum 26. September 1972 Bundesstaat Texas Partner Amy Hoover Sanders Kinder 2 Söhne + 1 Tochter Beruf Lektor, Schriftsteller wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus (2013 - 2019)

Robert Francis „Beto“ O‘Rourke ist Nachfahre irischer Einwanderer - und damit Vertreter eine wichtigen demographischen Gruppe in den USA. Trotzdem hat er schon vor den den Vorwahlen der Demokraten die Segel streichen müssen.

Tim Ryan

Name Timothy John Ryan Geburtsdatum 16. Juli 1973 Bundesstaat Ohio Partner Andrea Zetts Kinder 1 Sohn Beruf Politischer Mitarbeiter wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus (seit 2003)

Joe Sestak

Name Joseph Ambrose Sestak Jr. Geburtsdatum 12. Dezember 1951 Bundesstaat Pensylvania Partner Susan L. Sestak Kinder 1 Tochter Beruf Offizier wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus (2007 - 2011)

Tom Steyer

+ Tom Steyer kämpfte seit 2017 für eine Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump. © AFP / WIN MCNAMEE

Name Thomas Fahr Steyer Geburtsdatum 27. Juni 1957 Bundesstaat Kalifornien Partner Kathryn Taylor Kinder 3 Söhne + 1 Tochter Beruf Unternehmer wichtigste Ämter /

Tom Steyer ist Milliardär, Umweltschützer und langjähriger Unterstützer der Demokraten. Es war trotzdem unwahrscheinlich, dass er seine Partei in den Präsidentschaftswahlkampf führen würde.

Marianne Williamson

Name Marianne Deborah Williamson Geburtsdatum 08. Juli 1952 Bundesstaat Texas Partner - Kinder 1 Tochter Beruf Schriftstellerin wichtigste Ämter /

Andrew Yang

+ Andrew Yang war bisher vor allem als Unternehmer erfolgreich. Seine Bewerbung um die Vorwahlen 2020 galt zunächst als aussichtslos. © AFP / ALEX EDELMAN

Name Andrew Yang Geburtsdatum 13. Januar 1975 Bundesstaat New York Partner Evelyn Yang Kinder 2 Söhne Beruf Jurist, Unternehmer wichtigste Ämter /

Als erfolgreicher Unternehmer hatte Andrew Yang bereits von sich reden gemacht, bevor er seine Teilnahme an den US-Vorwahlen ankündigte. Zumindest eine Außenseiterchance musste man dem Quereinsteiger einräumen - mehr aber letztlich nicht.

Steve Bullock

Name Stephen Clak Bullock Geburtsdatum 11. April 1966 Bundesstaat Montana Partner unbekannt Kinder - Beruf Jurist wichtigste Ämter Gouverneur von Montana

Bill de Blasio

Name Bill de Blasio Geburtsdatum 8. Mai 1961 Bundesstaat New York Partner Chirlane McCray Kinder 1 Sohn + 1 Tochter Beruf Kampagnenmanager wichtigste Ämter Bürgermeister von New York (seit 2014)

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hat sich wegen der Aussichtslosigkeit seiner Bewerbung aus dem Rennen zurückgezogen. US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend mit eine hämischen Tweet.

Kirsten Gillibrand

Name Kirsten Elizabeth Rutnik Gillibrand Geburtsdatum 09. Dezember 1966 Bundesstaat New York Partner Jonathan Gillibrand Kinder 2 Söhne Beruf Juristin wichtigste Ämter Senatorin (seit 2009) Abgeordnete im Repräsentantenhaus (2007 - 2009)

John Hickenlooper

Name John Wright Hickenlooper Geburtsdatum 07. Februar 1952 Bundesstaat Colorado Partner Helen Thorpe Kinder 1 Sohn Beruf Unternehmer, Gastronom wichtigste Ämter Gouverneur von Colorado (2011 - 2019)

Jay Inslee

Name Jay Robert Inslee Geburtsdatum 09. Februar 1951 Bundesstaat Washington Partner Trudi Inslee Kinder 3 Söhne Beruf Jurist wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus der USA (1993 - 1995 und 1999 bis 2012)

Seth Moulton

Name Seth Wilbur Moulton Geburtsdatum 24. Oktober 1978 Bundesstaat Massachusetts Partner Liz Boardman Kinder 1 Tochter Beruf Unternehmer, Offizier wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus der USA (seit 2015)

Eric Swalwell

Name Eric Michael Swalwell Jr. Geburtsdatum 16. November 1980 Bundesstaat Kalifornien Partner Brittany Watts Kinder 1 Sohn + 1 Tochter Beruf Politischer Mitarbeiter wichtigste Ämter Abgeordneter im Repräsentantenhaus (seit 2013)



