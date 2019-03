Polizei-Skandal in München: Motto-Party läuft aus dem Ruder - bizarre Bilder in verdächtigem Chat

Es könnte ein großer Skandal werden: In einer Pressemitteilung informierte das Polizeipräsidium München über dienstrechtliche Konsequenzen für 14 Beamte.

8.51 Uhr: In einem Interview mit der BR-Rundschau erklärte der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä, er sei "entsetzt und enttäuscht", nachdem er von den schwerwiegenden Vorwürfen erfahren habe. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verlangte nach einer „lückenlosen Aufklärung“, die zur Not auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zu ziehen habe.

Insider aus dem Polizei-Präsidium sprechen laut BR-Informationen von "schier unglaublicher Dummheit und Respektlosigkeit sowie mangelndem Anstand". Unter anderem sollen in den verdächtigem Chat Bilder von einem Polizeibeamten in Uniform kursieren, der sein entblößtes Glied in die Kamera reckt.

Polizei-Skandal in München: Mottoparty bringt Stein ins Rollen

Update 16. März, 7.55 Uhr:

Ins Rollen gekommen sind die Ermittlungen im November vergangenen Jahres wegen eines möglichen Sexualdelikts. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks hatte eine Studentin eine Mottoparty in der Diskothek Spinnradl am Spitzingsee (Kreis Miesbach) besucht und mit einer Gruppe Münchner Polizisten gefeiert, die privat dort unterwegs waren. Die Frau soll den Abend mit den Polizisten in einer nahe gelegenen Berghütte verbracht haben. Dort soll es zwischen ihr und einem Beamten zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Die Studentin sprach hinterher von einem „Filmriss“, erstattete Anzeige, ein Sexualdelikt stand im Raum. Die Kripo begann zu ermitteln. Der Beamte sprach von „einvernehmlichem Sex“. In diesem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft München II.

Im Zuge der Ermittlungen stellte ein Beamter, der bei dem Vorfall dabei war, der Kripo sein Handy zur Verfügung. Hinweise auf ein Sexualdelikt fanden die Ermittler zwar nicht. Dafür aber zwei Youtube-Videos mit antisemitischem Inhalt in einer Chat-Gruppe. In diesem privaten Chat sind nach Informationen unserer Zeitung 47 aktive und ehemalige USKler, jedoch keine Vorgesetzten. Die Inhalte sollen zum Teil auch rüde und beleidigend gewesen sein.

Erstmeldung: Polizei-Skandal in München: Ermittlungen gegen mehrere Beamte - verdächtige Chats entdeckt

München - Es fing mit einem privaten Lokalbesuch von mehreren Polizeibeamten im Landkreis Miesbach an, bei dem es zu einem Sexualdelikt gekommen sein soll - und brachte den Stein ins Rollen. Wie das Polizeipräsidium München am Freitagnachmittag bekannt gab, führt die Staatsanwaltschaft München II bereits seit Ende November die Ermittlungen gegen Münchner Beamte. Nun seien diese vorerst abgeschlossen.

Entdeckungen auf dem Handy eines Münchner Polizisten

Nach dem Verdacht eines Sexualdeliktes wurde das private Handy eines Zeugen des Vorfalls, eines Beamten der 3. Einsatzhundertschaft der Münchner Polizei, ausgewertet. Dabei wurden Medieninhalte festgestellt, die einer „straf- bzw. dienstrechtliche Bewertung erfordern“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.

Konkreter: Der Beamte soll über eine App in einem Gruppenchat mit aktiven und ehemaligen Angehörigen seines Zuges zwei YouTube-Videos mit offenbar antisemitischen Hintergrund geteilt haben. Im Fotoarchiv seines Smartphones wurde außerdem ein Bild einer Hakenkreuz-Schmiererei aus einem Münchner Park entdeckt.

Zudem habe der Beamte einen Elektro-Taser gegenüber anderen Kollegen im Rahmen der Ausbildung an diesem Gerät benutzt - entgegen der klaren dienstlichen Anweisung, die Selbstversuche untersagt.

München: Strafrechtliche Ermittlungen gegen fünf weitere Polizisten

Doch der Fall nahm noch größere Dimensionen an: Seit Februar wird gegen vier weitere Beamte des Unterstützungskommandos München strafrechtlich ermittelt. Sie wurden vom Dienst suspendiert, ebenso wie ein Beamter Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Weitere acht Beamte des gleichen Einsatzzuges und ein Beamter des SEK wurden wegen ihrer Äußerungen im Chat aus ihren Einheiten genommen und müssen seit Anfang März ihre Arbeit auf anderen Dienststellen außerhalb geschlossener Einheiten verrichten. Ihre Beiträge im Gruppenchat werden dienstrechtlich überprüft.

Rassistische Inhalte in WhatsApp-Gruppe: Polizei-Skandal in München

Es soll dabei um antisemitische und rassistische Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe gehen. Nach Informationen der AZ wurden darüber hinaus auch frauenfeindliche Inhalte verbreitet. Auch zu grob beleidigenden Aussagen gegenüber Vorgesetzten soll es gekommen sein. Weitere Details zu den Hintergründen und Äußerungen in diesem Chat sind derzeit nicht bekannt. Die Enthüllung erinnert an einen ähnlichen Skandal in Rosenheim: Im Spätsommer 2018 wurden zwei Bundespolizisten suspendiert, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen.

Der Verdacht des Sexualdeliktes gegen einen LKA-Beamten soll sich derweil als falsch herausgestellt haben, berichtet ebenfalls die AZ.

Am Freitag kam außerdem heraus, dass die Bundeswehr einen Soldaten suspendierte. Er soll Reichsbürger sein.

