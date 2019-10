Polizei befürchtet Ausschreitungen: Kurden-Demo in Köln darf trotzdem starten

20.000 Teilnehmer erwartet

+ © dpa / Axel Heimken Teilnehmer einer Demonstration der Kurden schwenken Fahnen in Hamburg (Archivbild vom 12. Oktober) © dpa / Axel Heimken

Trotz befürchteter Ausschreitungen wird die geplante Großdemonstration in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wohl wie geplant am Samstag um 11 Uhr beginnen.