Grüne Vetternwirtschaft? Habecks Staatssekretärin will im TV schlichten - Anne Will kontert spitzfindig

Dr. Franziska Brantner (r.) zu Gast bei Anne Will © NDR/Wolfgang Borrs

Die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft klimaneutral zu gestalten, ist ein ehrgeiziges Ziel der Ampel. Scheitert die Politik an ihren Ansprüchen?

Berlin – Die brisanteste Frage hat sich Anne Will bis kurz vor Schluss ihres Polit-Talks am Sonntagabend (30. April) im Ersten aufgehoben. Neben ihr sitzt Dr. Franziska Brantner, Grünen-Mitglied und parlamentarische Staatssekretärin in Robert Habecks Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die beginnt zu blinzeln, als Will ansetzt: „Genau in der Phase, die so wichtig ist, leistet sich ihr Ministerium einen ausgewachsenen Skandal.“

Damit spielt sie auf die angeblichen familiären Verflechtungen rund um Staatssekretär Patrick Graichen an, der Bruder, Schwester und Schwager auf Posten in einem einflussreichen Gremium rund um Habeck platziert haben soll. Will beugt sich zu ihrem Gast: „Jedenfalls steht es in dem Vorwurf, Vetternwirtschaft zu betreiben!“ Brantner sitzt kerzengerade im Sessel und lässt keinen Zweifel: Angenehm ist ihr die Situation gerade nicht.

„Wie viel Vertrauen in die Professionalität des Ministeriums und der Partei kostet sie das?“, will die Moderatorin wissen. Brantner ringt sich schließlich zu einer professionell klingenden Antwort durch, versucht alle Vorwürfe von der Hand zu weisen. Man habe „von Tag eins“ stets „transparent und mit den entsprechenden Regeln“ gearbeitet, sagt sie. Gesteht aber auch einen „Fehler“ ein, der nun „geheilt“ werde, „indem das Verfahren überprüft“ werde. Anne Will ist das zu wenig. „Wie denn?“, hakt sie nach. Als Brantner statt einer konkreten Antwort die „unglaubliche“ Arbeit des Kollegen Graichen lobt, kann sich Will einen spitzfindigen Kommentar nicht verkneifen. „Wir sind gespannt, wie so etwas ,geheilt’ werden kann“, bemerkt sie und leitet zu den Tagesthemen.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Stephan Weil (SPD) - Ministerpräsident von Niedersachsen

Ministerpräsident von Niedersachsen Dr. Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) - Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Thorsten Frei (CDU) - Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Prof. Veronika Grimm - Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Bernd Ulrich - stellvertretender Chefredakteur Die Zeit

Den Führungsstil des Wirtschaftsministeriums nimmt sich Anne Will unter dem Titel „Die Klima-Politik der Ampel – Öko-Wirtschaftswunder oder Gefahr für den Standort Deutschland?“ vor. Nicht außer Acht lassend, dass es einen grundsätzlichen Fortschritt gibt, der im Wesentlichen wohl der politischen Arbeit der Grünen der letzten Jahrzehnte zu verdanken ist: Stritt man auch noch um die Jahrtausendwende in der Politik grundsätzlich über die Notwendigkeit zum Wandel und darum, ob es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel gibt, herrscht hierüber inzwischen Konsens. Bis 2045 - so ist die gesetzlich verankerte Abmachung - muss Deutschland klimaneutral sein.

Bei „Anne Will“: Habecks Staatssekretärin nennt Viessmann-Deal „Win-win-Situation“

Auch den Verkauf des hessischen Mittelständlers Viessmann hinterfragt Anne Will kritisch, dessen Verkauf seiner Klimasparte inklusive seiner Wärmepumpen-Herstellung an den US-Konzern Carrier Global für Schlagzeilen in den Tagen vor der Sendung gesorgt hatte. Das Unternehmen hatte im Vorfeld den Verkauf mit dem „regulatorischen Umfeld“ in Deutschland begründet und angedeutet, dass die notwendigen Investitionen den Mittelständler überfordert hätten.

Will fragt ohne Umschweife: „Hat in Wahrheit Ihr Gesetz die Firma Viessmann in den Verkauf ihrer sehr wichtigen Klima- und Wärmepumpensparte getrieben?“ Brantner interpretiert den Deal als Gewinn: „Sehr starke Investition eines amerikanischen Unternehmens in Deutschland!“ Das sei „großartig!“, denn „de facto wird ein transatlantischer Klima-Champion aufgebaut“ und es handle sich um eine „Win-win-Situation“. Sie setzt noch einen Warnhinweis Richtung Opposition: „Ich halte nichts davon, den Industriestandort Deutschland schlechter zu reden, als er ist!“

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, bleibt auch hinsichtlich des 12-Milliarden-Deals in der Sendung seiner oppositionellen Rolle treu. „Bedenklich für den Standort Deutschland!“, beurteilt er den Aufkauf durch den US-Konkurrenten. Frei leistet sich dann aber auch einen Fauxpas, als er China und EU-Nachbar Polen und Handelspartner USA pauschal in einen Topf wirft. „Wir erleben auch andere große Traditionsfirmen in Deutschland“, so der CDU-Politiker und nennt unter anderem Mercedes, Bosch und BASF, „die ihre Inventionen in China, in Polen, in den USA“ machen würden.

Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil: „Die Herausforderung ist einzigartig“

Brantner sieht dagegen große Möglichkeiten für mehr Wohlstand, wenn man „statt Rohstoffe verbrennen“ eine Kreislauf-Wirtschaft etabliere. Als sie anfängt, sich zu sehr in Motivationsphrasen zu verlieren, von „Kraft, die in diesem Land steckt“ palavert, holt sie Anne Will auf den Boden der Tatsachen zurück. „Traumtänzer“, so Will, „das reicht doch nicht, dass Sie sagen: Wir halten zusammen! Das muss doch auch klappen!“

Der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), sieht die Sache differenzierter. Zu lange habe man in Sachen Klimawende gewartet, konsterniert Weil im Rückblick, jetzt gelte es, die „Aufholjagd“ zu schaffen, befindet er grundsätzlich. Und warnt, das dies allerdings nicht gelingen werde, „wenn die Leute den Eindruck haben, wir gehen gewissermaßen mit der Dampfwalze über ihre Interessen hinweg“. Die „Herausforderung ist einzigartig“, so Weil bei Will, sei aber hinsichtlich der bereits stattfindenden globalen Erwärmung alternativlos. Deutsche Unternehmen müsse nun gelingen, „dass wir in einem Markt, der gewiss eine große Perspektive hat, genügend deutsches Know-how behaupten können“, so der Ministerpräsident.

Mahnende Worte findet Prof. Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: „Es geht nicht nur darum, dass wir in Deutschland unsere Ziele erreichen, sondern dass wir unseren Hebel nutzen, um zu ermöglichen, dass Technologien günstig bereitstehen, die dann auch weltweit zum Klimaschutz beitragen.“ Wenn die Politik sich hier „verheddere“ und die „Menschen verliere“, mit zu eng geführten Maßnahmen“, dann käme weder das von Bundeskanzler Olaf Scholz jüngst versprochene Wirtschaftswunder, noch die positiven Auswirkungen auf andere Staaten.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Die Welt schon vor einem Wandel, die Regierung versucht positiv und optimistisch ans Werk zu gehen. Dass das nicht genug ist, macht die Sendung nochmal deutlich. Anne Will legt den Finger in die Wunde des politischen Handwerks des Wirtschaftsministeriums - doch nicht die eigentlichen Verantwortlichen, sondern eine relativ unbekannte Staatssekretärin sollte nun für mögliche Fehler Rechenschaft abgeben, das wirkt schräg. (Verena Schulemann)