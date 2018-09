"Politbarometer": Alarmierende Umfrage für Merkel, Seehofer, Nahles

Nach der Regierungskrise um den Fall Maaßen haben die Parteien der großen Koalition deutlich an Zuspruch eingebüßt.

In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" verliert die CDU/CSU zwei Punkte und kommt auf 28 Prozent Zustimmung. Die SPD verliert drei Punkte und erreicht damit in der Sonntagsfrage nur noch 17 Prozent - gleichauf mit den Grünen, die weiter im Aufwind sind.

Das ist für Union und SPD der jeweils bisher schlechteste Wert im "Politbarometer". Die Grünen können auf 17 Prozent einen Punkt zulegen. Die AfD liegt bei 16 Prozent (plus eins). Die Linke liegt bei zehn Prozent (plus zwei), die FDP bei acht Prozent (plus eins). Von den derzeit politisch denkbaren Bündnissen hätte nur eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit, nicht aber eine Regierung aus Union und SPD.

Für die Erhebung befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag 1260 Wahlberechtigte am Telefon. Der Fehlerbereich beträgt bis zu drei Prozentpunkte.

