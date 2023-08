Pistorius-Staatssekretär lässt neuen Boden im Ministerium verlegen – ein Jahr nach Renovierung

Von: Emanuel Zylla

Dekadent oder notwendig? Ein Jahr, nachdem im Verteidigungsministerium renoviert wurde, lässt der neue Staatssekretär die Böden nochmal erneuern.

Berlin – Es sind diese Fälle, die Steuerzahler mindestens die Augenbraue nach oben treibt: Wie Business Insider aus dem Verteidigungsministerium gehört haben will, habe der Pistorius-Staatssekretär Nils Hilmer Mitte Juli eine Bodenrenovierung in seinen Räumlichkeiten ausführen lassen. Das Problem dabei nur: Die letzte Renovierung wurde erst vor rund einem Jahr durchgeführt und hat 25.000 Euro gekostet. Den erneuten Renovierungsauftrag des 42-Jährigen habe das Ministerium Business Insider bereits bestätigt.

Kritik für unsinnige Ausgaben am Bundesverteidigungsministerium von Boris Pistorius (SPD) kam erst kürzlich aus der Opposition. Zwar hatte sich der CDU-Abgeordnete Johann Wadephul auf die Nutzung des Sondervermögens bezogen, allerdings könnten auch die neuesten Renovierungsarbeiten der Union als Vorlage dienen.

War der Fußboden nicht mehr gut? Pistorius-Staatssekretär lässt „langlebigen“ Boden durch Teppich ersetzen

Übernommen hat das Büro Nils Hilmer, der als enger Vertrauter von Verteidigungsminister Boris Pistorius gilt. Vorher arbeitete dort Staatssekretärin Margaretha Sudhof, die vor etwa einem Jahr in allen Büros, auf 156 Quadratmetern, 20 Jahre alte Teppichböden entfernen und durch neue sowie Linoleum-Fußböden ersetzen ließ – Bundeswehrstandard, wie es damals hieß. Damals war noch Christine Lambrecht als Ministerin im Amt.

Jetzt könnte man natürlich wohlwollend annehmen, dass vielleicht bei der Renovierung an hochwertigem Material gespart wurde, um die Kosten niedrig zu halten. Sind vielleicht deswegen nach einem Jahr Mängel aufgetreten, die eine erneute Renovierung notwendig machten?

Gehört der Fußboden auch zu den weitreichenden Umstrukturierungen bei Bundeswehr und Verteidigungsministerium von Boris Pistorius? © IMAGO/Jochen Eckel

Laut Business Insider erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums vor einem Jahr, dass die Maßnahmen von 2022 kostenbewusst durchgeführt und der Teppich „durch ein langlebiges, hygienisches, pflegeleichtes und funktionales Linoleum ersetzt“ wurde. Und als ob das nicht Aussage genug wäre, habe sie noch betont, dass „Linoleum weniger schnell erneuert werden muss“ als Teppich. Bedenkt man also, dass der Vorgängerboden aus Teppich 20 Jahre hielt, müsste also der Nachfolgeboden aus Linoleum um ein Vielfaches länger halten als nur ein Jahr. Warum fand es Nils Hilmer also notwendig, erneut Handwerker zu bemühen und erneut einen Teppich verlegen zu lassen?

2900 Euro plus Unbekannte: Pistorius-Ministerium wenig auskunftsfreudig über Kosten und Gründe

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums hielt sich mit ihrer Auskunft gegenüber Business Insider eher zurück: Der nun verlegte Teppich sei bereits 2021 besorgt worden. Die neuen Maßnahmen im Verteidigungsministerium hätten diesmal nur 2900 Euro gekostet. Später habe sie nach einer Rückfrage nachgeschoben, dass dies allerdings der Preis ohne die Materialkosten sei. Informationen zu den Gesamtkosten oder Gründe für den jüngsten Bodenaustausch seien jedoch keine genannt worden. (Emanuel Zylla)