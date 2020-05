Philipp Amthor (CDU): Kurioses Foto aus dem Bundestag - Hat er etwa ...?!

Ein eigentlich harmloses Foto von Philipp Amthor aus dem Bundestag sorgt für einen absurden Twitter-Jux. Schuld ist ein Autor der ZDF-„heute-show“.

Berlin - Philipp Amthor (27) zählt zu den bekanntesten Jung-Politikern der CDU. Spätestens seit dem Hin und Her über eine mögliche Replik auf das hohe Wellen schlagende Rezo-Video (siehe oben) vor einigen Monaten, die am Ende doch nicht veröffentlicht wurde. Amthor ist nicht nur in den Talkshows, sondern auch in den sozialen Medien omnipräsent. Er polarisiert durch sein Auftreten. Und hat auch kein Problem damit anzuecken. Leider kriegt der 27-Jährige dadurch auch immer wieder Spott ab, der ins Unangemessene geht. Das muss nicht sein. Doch manchmal steht Amthor auch einfach nur im Zentrum von lustigen Skurrilitäten.

Wenn du deine Rede so geil fandest, dass du sie direkt noch mal gucken musst pic.twitter.com/j3aj56lBjr — ZDF heute-show (@heuteshow) May 8, 2020

Philipp Amthor: Autor der ZDF-„heute-show“ juxt über Foto bei Twitter

Bei Twitter wird er derzeit auffallend häufig Thema beim „heute-show“-Team*. Sei es beim offiziellen Account (siehe oben). Oder aber bei Roman Wagner, der als Autor für die ZDF-Sendung arbeitet und mehrfach über Philipp Amthor twitterte. In einem Posting vom 7. Mai wurde es nun VÖLLIG abstrus. Wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum der Beitrag einigermaßen viral ging. Mehr als 600 Retweets und mehr als 8.500 „Gefällt mir“-Angaben standen nach nicht mal zwei Tagen zu Buche. Dazu reihenweise abgedrehte Kommentare.

Zu sehen ist ein eigentlich harmlos wirkendes Foto, das offenbar im Deutschen Bundestag entstanden ist. Doch Roman Wagner ist da was aufgefallen: „Dachte im ersten Moment, im Hintergrund sei ein Huhn“, schreibt der „heute-show“-Autor. Und bekräftigt das mit einer manipulierten Ausgabe des selben Fotos. Tatsächlich! Verrückt!

Dachte im ersten Moment, im Hintergrund sei ein Huhn pic.twitter.com/YPA2xvQLS6 — Roman Wagner (@RealRomanWagner) May 7, 2020

Philipp-Amthor-Foto sorgt für viele Reaktionen: „Wer kommt denn auf so einen Schabernack?“

Wie kann man bloß auf so was kommen, fragen sich da wohl manche. Und witzeln fleißig mit. „Oh Gott, ich auch“, „P. A. the man. Chick Magnet Deluxe“ und „Wer kommt denn auf so einen Schabernack?“, lauten drei der Kommentare. „Die Natur kehrt in den Plenarsaal zurück. Bald sehen wir wieder Delfine mit den Bällen der Autolobby spielen. So schön <3“, schreibt ein anderer Nutzer.

Und eine der schönsten Reaktionen: „Es ist der ‚Bring-dein-Haustier-mit-zur-Arbeit-Tag‘. Das Huhn hat sich für Phillip entschieden, weil das Meerschweinchen an dem Tag länger schlafen wollte.“ Hat Philipp Amthor sein Haustier mit in den Bundestag gebracht? Schade, eher nicht ... leider doch nur eine Tasche. Aber den Jux war‘s allemal wert.

Die Tasche im Hühner-Style gehöre übrigens Britta Haßelmann, klärt Wagner noch auf. Sie ist Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Und wer wirklich nicht genug bekommt von Roman-Wagner-Tweets zu Philipp Amthor, der findet auch noch das hier. Das Hochziehen der Augenbraue ist wieder ein erfrischender Beweis, dass sich Philipp Amthor nicht so ernst nimmt.

Wenn die Kanzlerin sagt, dass die Clubs wieder öffnen pic.twitter.com/6gUzRVj3xg — Roman Wagner (@RealRomanWagner) May 5, 2020

Lachen konnte offensichtlich auch Grünen-Chef Robert Habeck über einen Fail, der ihm bei einem Video-Interview unterlaufen ist.

