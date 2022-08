Per Telefon krankschreiben lassen soll bis November wieder möglich sein

Per Telefon krankschreiben ist jetzt wieder möglich – aber vorerst nur bis Ende November. © Shotshop/IMAGO

Bis Ende November sollen sich kranke Arbeitnehmer wieder per Telefon krankschreiben lassen. Der Hausärzteverband versteht diese Befristung nicht.

Erst im Mai 2022 wurde die Regelung zur Krankschreibung per Telefon abgeschafft. Jetzt soll sie wiederkommen – weil die Corona-Inzidenzen wieder steigen und erkältete Personen in den Arztpraxen Gefahr laufen, andere Patienten mit SARS-CoV-2-Virus anzustecken. Die Idee, die Krankschreibung wieder einzuführen, kam von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Bis November soll sie bis auf Weiteres gelten. „Aber warum nur so kurz?“, fragt sich der Hausärzteverband.

