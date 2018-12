Widmann-Mauz (CDU) irritiert mit Weihnachtskarte aus dem Kanzleramt - die Kritik ist verheerend

Weihnachtslose Weihnachtsgrüße: Die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz hat eine Karte verschickt, die für verwundertes Kopfschütteln sorgt.

Update 16.39 Uhr: Die nordrhein-westfälische Integrations-Staatsekretärin Serap Güler (CDU) hat ihre Kollegin Widmann-Mauz in Schutz genommen. „Was muss das für ein fragiles Christentum sein, wo durch das Fehlen von 'Weihnachten' auf einer Postkarte der Untergang des Abendlandes heraufbeschworen wird“, twitterte Güler. „Wahnsinn gerade, was hier abgeht.“ Auch Regierungssprecher Steffen Seibert stärkte Widmann-Mauz den Rücken. „Die Staatsministerin Widmann-Mauz begeht Weihnachten natürlich als die hohe christliche Feier, die es ist“, so Seibert am Mittwoch in Berlin. Ihre persönliche Weihnachtskarte mache das auch klar.

Der Psychologe Ahmad Mansour hält dagegen, sagte der „Bild“-Zeitung: „Selbstbewusst ist anders. Selbstverständlich muss man Christen beglückwünschen können, vor allem als Politikerin und als Integrationsbeauftragte.“ Die Migrationsexpertin Sevim Dagdelen (Linke) nannte es „bedauerlich, dass falsch verstandene Toleranz augenscheinlich dazu führt, dass Weihnachten, das Fest der Liebe, unsichtbar wird“.

Widmann-Mauz verschickt irritierende Weihnachtskarte - sogar Kritik von Laschet

Update 12.45 Uhr: Der Weihnachtskarten-Aufruhr zieht weitere Kreise, jetzt hat sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dazu geäußert. „Ich halte es für eine pure Selbstverständlichkeit, dass man, wenn Weihnachten ist, nicht zu Season's Greetings oder was auch immer gratulieren will, sondern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht“, sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf. „Ich weiß nicht, ob das ein Beitrag zur Integration sein sollte“, sagte Laschet. „Ich halte es jedenfalls für falsch.“ Er gratuliere Muslimen ja auch zum Ramadan und den jüdischen Organisationen zum Neujahrsfest. Laschet war von 2005 bis 2010 als Minister der NRW-Landesregierung für Integration zuständig gewesen.

+ Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Widmann-Mauz. © dpa / Soeren Stache

„Falsch verstandene Toleranz“: Widmann-Mauz verschickt irritierende Weihnachtskarte

Berlin - „Egal woran Sie glauben": Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Widmann-Mauz hat auf einer Weihnachtskarte das Wort "Weihnachten" weggelassen. Viele ihrer Kollegen reagieren irritiert. „Es ist bedauerlich, dass falsch verstandene Toleranz augenscheinlich dazu führt, dass Weihnachten, das Fest der Liebe, unsichtbar wird", sagte Sevim Dagdelen, Migrationsexpertin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag der Bild.

Video: Widmann-Mauz (CDU) lässt auf Karte "Weihnachten" weg

„Wer als Regierungsmitglied in der Weihnachtszeit eine Grußkarte mit den Worten ‚Egal woran Sie glauben‘ verschickt, muss sich fragen lassen, für welche Werte er steht und welche Bedeutung die Karte haben soll", wird Sylvia Pantel (CDU), Mitglied im Familienausschuss des Bundestages zitiert.

Unterdessen verschickte der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland (ZMD), Aiman Mazyek, Grüße zum bevorstehenden Fest. „Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein friedvolles, glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2019“, schrieb er. Die Wortwahl wurde nicht aufgrund der Diskussion um die Karte von Widmann-Mauz gewählt, wie der ZMD auf Anfrage erklärte.

Mazyek wünschte zudem: „Setzen wir auf das Verbindende, auf das uns in allen Religionen und Weltanschauungen auferlegte Gebot, Frieden auf Erden zu stiften, ihn vorzuleben und in Einheit in der Vielfalt im demokratischen Sinne zu streiten.“

Weihnachtslose Weihnachtsgrüße: Widmann-Mauz korrigiert sich

CDU-Innenexperte Marc Henrichmann meinte dem Bericht zufolge: "Integrieren kann nur, wer eigene Werte nicht ausblendet, sondern sie überzeugt vertritt."

Die Politikerin hat inzwischen auf die Kritik reagiert und sich via Twitter gemeldet: „Fröhliche Weihnachten allen in Deutschland! Ihre Annette Widmann-Mauz @BILD“, schreibt sie. Unter ihrem Tweet ist die Kritik vernichtend.

Egal was Sie glauben? - Diese Karte ist absolut unpassend für eine Integrationsbeauftragte. Ich erwarte Respekt gegenüber allen Religionen und d h auch für Christ/innen. — christina kayales (@CKayales) 18. Dezember 2018

Es sind eben genau diese Kleinigkeiten, diese Sensibilität, die immer mehr wie Salz in der politisch verwundeten Landschaft wirkt. Bei Botschaften zu Feiertagen anderer Kulruren und Glaubenskreisen werden sie dieses rumgeeier nicht lesen @die_regierung @spdbt @cducsubt @BILD — Manuel K. (@Manuel_k_b) 19. Dezember 2018

Lesen Sie auch: „Sache der Kanzlerin“: Für Ministeramt würde Merz alles aufgeben

Dramatische Prognose der „New York Times“: Nach Merkel ist „Deutschland am Ende“