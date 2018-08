Pöbelnder Pegida-Mann arbeitet beim LKA - und hat dort Zugriff auf sensible Daten

Brisante Details: Der Mann, der ein ZDF-Team am Rande einer Pegida-Demo in Dresden anpöbelte, arbeitet beim LKA - und hat Zugriff auf sensible Daten. Auch Kanzlerin Merkel hat sich nun eingeschaltet.

Update vom 23. August: 21.45 Uhr: LKA-Mann hatte wohl Zugriff auf sensible Daten

Wer ist eigentlich dieser LKA-Mann, der den ZDF-Kameramann dazu aufforderte, ihn nicht zu filmen und über den jetzt ganz Deutschland spricht?

Offenbar hatte er als Buchprüfer für das LKA bei Ermittlungen in schwierigen und schweren Straftaten Einblick in sensible Akten. Das berichtet der MDR.

So habe er wohl Zugriff auf Zentrale Ausländerregister gehabt und zudem auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO, in dem sämtliche Straftaten und Ermittlungsvorgänge erfasst werden.

Dem MDR zufolge wollte das Sächsische Innenministerium dies aktuell nicht bestätigen, kommentierte oder dementierte diese aber auch nicht.

Update vom 23. August, 19.30 Uhr: Özdemir nimmt Kretschmer in die Pflicht

Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich via Twitter noch einmal klar zu dem Vorfall geäußert und die Wichtigkeit der Pressefreiheit deutlich gemacht. Zudem nimmt er Ministerpräsident Kretschmer in die Pflicht.

Die Pressefreiheit ist gerade überall in der Welt bedroht. Umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland glasklar aufgestellt sind. Hier gilt die Pressefreiheit. Überall. 24 Stunden am Tag. Auch in Sachsen. #LKASachsen pic.twitter.com/ABrLx8fMsk — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 23. August 2018

Update vom 23. August, 19.05 Uhr: Gespräch zwischen ZDF-Mitarbeitern und Polizei in Dresden geplant

Nach dem umstrittenen Vorgehen von Polizisten gegen ein ZDF-Team in Dresden wollen Mitarbeiter der Sendung „Frontal 21“ am Freitag zu einem Gespräch mit der Polizeiführung in Dresden zusammenkommen.

Die Einladung dazu war von der Polizeidirektion Dresden ausgesprochen worden. Unklar war zunächst, ob sich beide Seiten im Anschluss zu Inhalt und Ergebnissen äußern.

Update vom 23. August, 17.20 Uhr: Merkel äußert sich erstmals

Die von einem Pegida-Demonstranten in Dresden beanstandeten ZDF-Fernsehaufnahmen sind nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel erlaubt gewesen. Wer auf eine Demonstration gehe, „muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag während eines Besuchs in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Sie bekenne sich ausdrücklich zur Pressefreiheit. Sie habe bei ihrem parallelen Besuch in Dresden von der Demonstration nichts gesehen.

"Ich will mich da ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen", sagte Merkel. Jeder Demonstrationsteilnehmer müsse die Pressefreiheit berücksichtigen.

Ein Teilnehmer der Demonstration der islamfeindlichen Pegida-Bewegung hatte sich heftig gegen das Filmteam gewehrt und den ZDF-Reportern eine Straftat vorgeworfen, weil ihm „ins Gesicht“ gefilmt wurde. Am Mittwoch gaben die Behörden bekannt, dass es sich dabei um einen Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts handelte. Der Mann löste eine 45 Minuten lange Polizeikontrolle gegen die Journalisten aus.

Update vom 23. August, 14.45 Uhr: Nächstes Kapitel um Anti-Merkel-Demo mit Pegida-Anhängern

Nächstes Kapitel im irren Zoff um ZDF-Aufnahmen während einer Anti-Merkel-Demo mit Pegida-Anhängern: Wie

Bild

berichtet, soll der Begleiter des Staatsbediensteten seine Anzeige gegen das TV-Team vom ZDF jetzt zurückgezogen haben. Der hatte dem ZDF-Kameramann Beleidigung vorgeworfen.

Wie der Beitrag von „Frontal21“ dann aber zeigte, kam die Beleidigung („Du dicker Mann bist nicht unser Volk.“) von einem anderen Mann. Die Polizei nahm daraufhin seine Anzeige auf, wodurch sich die Dreharbeiten um 45 Minuten verzögerten.

Hier sehen Sie den Beitrag nochmal ausführlich:

Am Rand des Besuchs der Bundeskanzlerin in Dresden ist ein Kamerateam, das im Auftrag des @ZDF für #Frontal21 https://t.co/t7q5CLkB6t - unterwegs war, etwa eine 3/4 Stunde von der Polizei festgehalten worden.Das Team war vorher von Pegida-Demonstranten verbal angegriffen worden. pic.twitter.com/JEPtFTGoGc — @Frontal21 (@Frontal21) 21. August 2018

Übrigens: Nach Einschätzung eines Medienrechtlers seien die Fernsehaufnahmen eines Pegida-Demonstranten in Dresden erlaubt gewesen. Die ZDF-Aufnahmen seien unmittelbar im Vorfeld einer Demonstration erfolgt, wo Teilnehmer auch schon politische Meinungsäußerungen getätigt hätten. „Ich halte da eine Bildaufnahme für ohne weiteres zulässig“, sagte der Medienrechtler Thorsten Feldmann von der Berliner Kanzlei JBB Rechtsanwälte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Update vom 23. August, 13.45 Uhr: Stegner mit Kritik an Polizei, Pegida und Kretschmer

SPD-Vize Ralf Stegner übt im Fall des sächsischen LKA-Mitarbeiters, der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden Journalisten bedrängt hatte, scharfe Kritik.

"Für mich ist völlig klar, wer als Mitarbeiter des LKA die Pressefreiheit angreift, hat in diesem Job nichts verloren. Pegida ist nicht das richtige Hobby für Angestellte des Staates. Er soll unser demokratisches Gemeinschaftswesen schützen. Für mich ist da mindestens ein Disziplinarverfahren fällig", sagte der Sozialdemokrat Merkur.de. Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordert ein Disziplinarverfahren. "Für mich gilt, dass jemand, der im Staatsdienst ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht nur akzeptieren, sondern verteidigen muss", sagte Kubicki am Donnerstag dem Portal Focus Online. Er erwarte, "dass ein Disziplinarverfahren gegen dies

Stegner fehlt darüber hinaus auch das Verständnis für die „abwiegelnden Äußerungen“ von CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Der hatte sich nach dem Vorfall hinter die Polizei gestellt. Stegner: "Das ist ja nicht das erste Mal, dass die CDU in Sachsen solche Dinge duldet. Sie scheinen ja sogar damit zu sympathisieren. Die Union muss sich hinterfragen." Man wolle schließlich nicht die Standards von Donald Trump in den USA, der es sich zu eigen mache, die freie Presse als Feind zu betrachten.

+ Ralf Stegner. © dpa / Frank Molter

Das Verhalten der Polizei im ZDF-Bericht von "Frontal21" hält Stegner dazu für „völlig unangemessen und unangebracht. Es geht nicht, dass sie die Pegidioten auf diese Weise vor der Presse schützen wollen". Mehr dazu finden Sie hier*.

Update vom 23. August, 13.45 Uhr: Pegida-naher LKA-Mann aus Sachsen soll Urlaub unterbrechen

Das Innenministerium Sachsens zieht erste Konsequenzen. Der sächsische LKA-Mitarbeiter, der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden ein ZDF-Team verbal attackierte, soll für eine Befragung seinen Urlaub unterbrechen. "Wir bitten ihn, den Urlaub zu unterbrechen, dass wir möglichst zeitnah mit ihm sprechen können", sagte Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) am Donnerstag nach einer Sitzung des Innenausschusses im Dresdner Landtag zu dem Fall. Es gehe darum, "den Sachverhalt zu klären". Erst dann könne "über weitere Maßnahmen entschieden werden".

Wöller sagte, es werde nach dem Vorfall "in alle Richtungen ermittelt". Die sächsische Polizei sei "weder Handlanger noch Erfüllungsgehilfe" von Parteien oder Gruppierungen, sondern müsse neutral für Recht und Ordnung sorgen. Dies gelte für die Pressefreiheit ebenso wie für das Versammlungsrecht.

Update vom 23. August, 13.45 Uhr: Anti-Merkel-Demo: LKA-Mitarbeiter als Gutachter tätig

Der sächsische LKA-Mitarbeiter, der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden ein ZDF-Team verbal attackierte, ist für das sächsische Landeskriminalamt (LKA) laut einem Medienbericht als Gutachter tätig. Wie die Zeitung "Die Welt" am Donnerstag berichtete, schreibt er Gutachten für das Ermittlungsdezernat für Wirtschaftskriminalität. Er trete für das LKA auch in Gerichtsprozessen auf.

Der Mann ist diesem und weiteren Berichten zufolge ein sogenannter Tarifangestellter der Landespolizeibehörde. Es ist also kein Polizeibeamter und darf damit auch keine hoheitlichen Befugnisse wahrnehmen. Laut einem Bericht der Funke-Mediengruppe könnte er aber beispielsweise auch als Ermittlungsassistent eingesetzt werden.

Ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums wollte sich auf Anfrage nicht zur Funktion des Mitarbeiters äußern. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Fürsorgepflicht für Mitarbeiter.

Update vom 23. August, 13.00 Uhr: DPolG weist nach Pegida-Vorfall Vorwürfe zurück

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat den Verdacht rechtsradikaler Tendenzen in der sächsischen Polizei zurückgewiesen. „Meine Botschaft ist klar: Sächsische Polizisten sind keine Rechtsradikalen“, sagte Landesvorsitzende Cathleen Martin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sicherlich gebe es wie überall Ausnahmen. Was Menschen in ihrer Freizeit machen, ließe sich nicht beeinflussen. Die sächsische Polizei bilde so wie in anderen Ländern einen Querschnitt der Gesellschaft ab.

Update vom 23. August, 12.06 Uhr: Arbeitsrechtliche Probleme bei Pegida-Mann möglich

Im Fall des sächsischen LKA-Mitarbeiters, der bei einer Pegida-Demonstration Journalisten bedrängt haben soll, hält der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, arbeitsrechtliche Probleme für möglich. "Im konkreten Fall des sächsischen Mitarbeiters könnten mögliche arbeitsrechtliche Probleme im Raum stehen, die es gegebenenfalls aufzuarbeiten gilt", sagte Radek der Düsseldorfer "Rheinischen Post" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. "Er darf nach dem Mäßigungsgebot nicht einfach Parolen grölen oder fragwürdige Transparente hochhalten."

Radek wies jedoch darauf hin, dass auch ein Tarifbeschäftigter des Landeskriminalamts (LKA) das Recht habe, seine Meinung frei zu äußern. "Ich habe keine Erkenntnisse für einen sogenannten Sachsensumpf und kein Verständnis für den Begriff 'Pegizei'", sagte er. Die Polizei sei ein Querschnitt der Gesellschaft. "Solange die AfD und Pegida nicht als klar verfassungsfeindlich eingestuft sind, darf auch ein Polizeibeschäftigter Anhänger dieser Partei und Gruppierung sein - dies jedoch vor dem Hintergrund des Mäßigungsgebots."

Update vom 23. August, 11.40 Uhr: DJV fordert nach Vorfall bei Dresdner Pegida-Demo Konsequenzen

Nach der Behinderung eines Kamerateams des ZDF bei einer Pegida-Demonstration hat der Deutsche Journalistenverband (DJV) von der sächsischen Regierung Konsequenzen gefordert. "Die Vorgänge müssen aufgearbeitet werden", erklärte DJV-Bundeschef Frank Überall am Donnerstag in Berlin. Das Team war in Dresden von einem Demonstranten, der Mitarbeiter des Landeskriminalamts (LKA) ist, bepöbelt und von Polizisten anschließend festgehalten worden.

Überall erklärte, die Vorgänge taugten "anderswo zum Slapstick", seien aber "in Sachsen offenbar normal". Ein Mitarbeiter einer staatlichen Sicherheitsbehörde habe sich auf einem "Pöbeltrip" befunden und "in bester Urlaubsstimmung die Pressefreiheit aushebeln" wollen. Es handle sich um einen unglaublichen Fall.

Update vom 23. August, 10.29 Uhr: Özdemir macht Pegida-Demonstrant Ansage

Der grüne Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir fand in der „Welt“ für den Vorfall in Dresden deutliche Worte: „Wer für den Schutz unseres Grundgesetzes zuständig ist, hat bei Organisationen und Parteien, die gegen unsere Verfassung kämpfen, nichts verloren, auch nicht in der Freizeit.“ Er erwarte nun „endlich Klartext“ vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Der CDU-Politiker hatte am Wochenende Aufklärung in dem Fall angekündigt, aber auch getwittert: „Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten.“

Aus Sicht von Enrico Stange, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Landtag, wächst sich der Fall „zu einem immer schwerwiegenderen Vorkommnis aus, das nicht mehr nur zweifelhafte Einstellungen zur Pressefreiheit und zur Schutzwürdigkeit der journalistischen Arbeit im Zusammenhang mit Demonstrationen und öffentlichen Veranstaltungen zu Tage fördert“. Der Innenminister müsse volle Aufklärung gewährleisten und Beschäftigte der Polizei „auch in der Fortbildung sowohl verfassungsrechtlich als auch zu Versammlungs-, Medien- und Kunsturheberrecht auf die Höhe der Zeit bringen“.

+ Cem Özdemir. © dpa / Michael Kappeler

Dirk Panter, Fraktionschef der SPD im Landtag, schrieb auf Twitter: „Egal ob LKA-Mitarbeiter oder nicht: So verhält man sich nicht. Und Medienschelte als Ablenkungsmanöver geht absolut gar nicht.“

Lesen Sie auch: Nach Sommerinterview: AfD-Chef Gauland attackiert ZDF-Moderator scharf - So reagiert der TV-Sender

Update vom 23. August, 06.27 Uhr: Anti-Merkel-Demo: Barley schlägt nach Pegida-Doku Alarm

Berlin/Trier - „Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Barley bezog sich darauf, dass das umstrittene Vorgehen der Polizei gegen ein ZDF-Team in Dresden von einem Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen ausgelöst worden war. Der mit einem Deutschlandhut bekleidete Mann hatte sich vor einer Woche an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt und sich pöbelnd gegen Filmaufnahmen für das ZDF gewehrt. Daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team und hielt es trotz Protesten etwa eine Dreiviertelstunde fest. „Pressefreiheit ist ein herausragendes Gut in unserer Gesellschaft und nach unserem Grundgesetz“, betonte Barley, die auch Mitglied des ZDF-Fernsehrats ist.

Wie Sachsens CDU-geführtes Innenministerium zuvor mitgeteilt hatte, handelt es sich bei dem Demonstranten, der sich gegen die Filmaufnahmen wehrte, nach Angaben des Landeskriminalamts „um einen Tarifbeschäftigten des LKA“. Er sei zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen und befinde sich derzeit im Urlaub.

„Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten“, erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU).

ZDF-Chefredakteur Peter Frey hatte das Vorgehen der Polizei als „klare Einschränkung der freien Berichterstattung“ bezeichnet.

Die ursprüngliche Meldung vom Mittwoch, 22. August zum Pegida-Vorfall in Dresden

Dresden - Der Mann hatte sich am vergangenen Donnerstag beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt und sich verbal heftig gegen Filmaufnahmen für das ZDF-Politikmagazin „Frontal 21“ gewehrt. Daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team und hielt es so etwa eine Dreiviertelstunde fest. Das löste scharfe Kritik aus.

+ Der aufgebrachte Pegida-Demonstrant ist ein LKA-Mitarbeiter. © Screenshot: ZDF Wie Sachsens Innenministerium mitteilte, informierte das LKA am Mittwoch darüber, dass es sich um einen Tarifbeschäftigten des eigenen Hauses handelt. Er sei bei dem Geschehen nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen und befinde sich derzeit im Urlaub. „Über mögliche Konsequenzen wird das LKA entscheiden, wenn der Vorgang geklärt und der Betroffene zu den Vorkommnissen angehört wurde“, hieß es.

ZDF-Chefredakteur wertet Polizei-Einsatz als „Einschränkung der freien Berichterstattung“

„Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten“, erklärte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) in einer ersten Reaktion.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey hatte das Vorgehen der Polizei als „klare Einschränkung der freien Berichterstattung“ bezeichnet. Wöller und Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar wiesen Vorwürfe der Behinderung von Reportern und einer Kooperation der Polizei mit Pegida-Demonstranten zurück. Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden soll inzwischen eine Anzeige gegen die Polizei vorliegen. Am Freitag gibt es ein Gespräch zwischen ZDF-Reportern und der Polizei.

Lesen Sie auch: Der Ticker zum Konflikt der Türkei mit den USA

Lesen Sie auch: Als Kramp-Karrenbauer über die Unionskrise auspackt, ist selbst Lanz sprachlos

Lesen Sie auch: Der Ticker aus Berlin: Das machen Merkel & Co.

Lesen Sie auch: Unter Druck: Trump schlägt zurück und droht mit schlimmem Szenario bei Amtsenthebung

Lesen Sie auch: Attacke bei Paris mit schrecklicher Wendung: Opfer sind Mutter und Tochter - IS reklamiert Tat für sich

dpa, afp

*Merkur.de gehört zum bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk