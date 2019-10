Paukenschlag in Chile: Land sagt UN-Klimakonferenz ab

Die anhaltenden Proteste in Chile beschäftigt nun auch die UN. Das Land sagte wegen der politischen Instabilität die anstehende Klimakonferenz ab.

Santiago de Chile - Paukenschlag in Südamerika. Die anhaltenden Proteste in Chile haben nun zu einer folgenschweren Entscheidung des Landes geführt. Der Präsident Sebastián Piñera hat die Klimakonferenz COP 25 im Dezember sowie das Gipfeltreffen des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) im November abgesagt.

Der Grund sind die anhaltenden Unruhen die das Land seit längerem heimsuchen. Die Chilenen protestieren zu Tausenden, immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und Krawallen in den Städten des südamerikanischen Landes. Immer wieder eskalieren die Proteste, die Polizei schießt mit Wasserwerfern und Tränengas zurück. Hintergrund ist der Frust der Bevölkerung über niedrige Löhne und Renten, immense Lebenshaltungskosten und ungleiche Wohlstandsverhältnisse.

Regierung in Chile: Eigenes Land hat Vorrang vor Ausrichtung des UN-Klimagipfels

„Angesichts der schwierigen Umstände, die unser Land in den letzten Wochen erlebt, hat unsere Regierung beschlossen, den APEC-Gipfel in November und die COP 25 in Dezember nicht zu veranstalten“, erklärt der Präsident Sebastián Piñera. Die Regierung müsse sich vorwiegend der Befriedung und der Ausarbeitung von Reformen widmen, die den Forderungen der Protestwelle gerecht würden. Erst kürzlich hatte Piñera das komplette Kabinett in Chile ausgetauscht.

Die jährlichen Klimagipfel dienen dazu, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Vergangenes Jahr waren im polnischen Kattowitz mehr als 20 000 Teilnehmer angereist. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth schrieb auf Twitter, man sei im Kontakt mit dem UN-Klimasekretariat und der polnischen Präsidentschaft der vorigen Klimakonferenz, um die Situation zu beraten.

jw/dpa