Paukenschlag in Chile: Land sagt UN-Klimakonferenz ab - Springt deutsche Stadt ein?

Die anhaltenden Proteste in Chile beschäftigt nun auch die UN. Das Land sagte wegen der politischen Instabilität die anstehende Klimakonferenz ab.

Update vom 30. Oktober 2019, 20.16 Uhr:

Tausende Vertreter von NGOs und Regierungen in aller Welt traf die Nachricht wie ein Blitz: Wegen der Unruhen in seinem Land sagte Chiles Staatschef Sebastián Piñera am Mittwoch die UN-Klimakonferenz in der Hauptstadt Santiago ab - gerade einmal knapp fünf Wochen vor dem geplanten Konferenzbeginn. Damit warf er monatelange Vorbereitungen über den Haufen. Nun wird fieberhaft nach einem Ausweichquartier gesucht. Ein heißer Kandidat für die Ausrichtung der sogenannten COP25 ist als Sitz des Klimasekretariats der Vereinten Nationen (UNFCCC) das nordrhein-westfälische Bonn.

"Keiner war vorgewarnt", sagt Sabine Minninger, Klima-Referentin der Entwicklungsorganisation Brot für die Welt, über die plötzliche Absage der internationalen Klimakonferenz. Minninger wird seit Monaten von den Vorbereitungen für die Klimakonferenz in Santiago de Chile in Beschlag genommen, sie hat für rund 40 Vertreter von Partnerorganisationen Flüge und Hotels gebucht und bei Visaanträgen geholfen. Wie es nun weiter geht, weiß sie erst einmal nicht.

Als "äußerst schmerzvolle Entscheidung" bezeichnete Piñera es, die für den 2. bis 13. Dezember vorgesehene UN-Klimakonferenz wie auch den für November geplanten Apec-Gipfel wegen der beispiellosen Proteste in seinem Land abzusagen. Chile hatte sich relativ kurzfristig bereit erklärt, die 25. UN-Klimakonferenz mit mehreren zehntausend Teilnehmern auszurichten - nachdem der eigentlich vorgesehene Gastgeber Brasilien Ende November 2018 abgesagt hatte.

Nun muss erneut umgeplant werden und diese Aufgabe kommt zuvorderst dem UNFCCC zu. UN-Klimasekretärin Patricia Espinosa veröffentlichte zunächst nur eine aus zwei Sätzen bestehende, dürre Erklärung. Sie sei darüber informiert worden, dass Chile die COP wegen der gegenwärtigen "schwierigen Situation" nicht ausrichten könne. "Wir prüfen derzeit alternative Gastgeber-Optionen."

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) brachte schnell Bonn ins Spiel und nahm Deutschland für erfolgreiche Verhandlungen zur Bekämpfung der Erderwärmung gleich mit in die Pflicht. "Jetzt muss die Bundesregierung einspringen und die Klimakonferenz am UN-Standort Bonn ausrichten", forderte BUND-Klimaexpertin Ann-Kathrin Schneider. Die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens müsse "trotz der Absage der Konferenz sichergestellt werden".

Das Bundesumweltministerium hob allerdings hervor, dass es einen solchen Fall "in der Geschichte von UNFCCC bisher nicht gegeben" habe. Es sei daher "zu früh, um zu mutmaßen", wie es nun weitergehe.

Paukenschlag in Chile: Land sagt UN-Klimakonferenz ab

Erstmeldung vom 30. Oktober 2019:

Santiago de Chile - Paukenschlag in Südamerika. Die anhaltenden Proteste in Chile haben nun zu einer folgenschweren Entscheidung des Landes geführt. Der Präsident Sebastián Piñera hat die Klimakonferenz COP 25 im Dezember sowie das Gipfeltreffen des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) im November abgesagt.

Der Grund sind die anhaltenden Unruhen die das Land seit längerem heimsuchen. Die Chilenen protestieren zu Tausenden, immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und Krawallen in den Städten des südamerikanischen Landes. Immer wieder eskalieren die Proteste, die Polizei schießt mit Wasserwerfern und Tränengas zurück. Hintergrund ist der Frust der Bevölkerung über niedrige Löhne und Renten, immense Lebenshaltungskosten und ungleiche Wohlstandsverhältnisse.

Regierung in Chile: Eigenes Land hat Vorrang vor Ausrichtung des UN-Klimagipfels

„Angesichts der schwierigen Umstände, die unser Land in den letzten Wochen erlebt, hat unsere Regierung beschlossen, den APEC-Gipfel in November und die COP 25 in Dezember nicht zu veranstalten“, erklärt der Präsident Sebastián Piñera. Die Regierung müsse sich vorwiegend der Befriedung und der Ausarbeitung von Reformen widmen, die den Forderungen der Protestwelle gerecht würden. Erst kürzlich hatte Piñera das komplette Kabinett in Chile ausgetauscht.

Die jährlichen Klimagipfel dienen dazu, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Vergangenes Jahr waren im polnischen Kattowitz mehr als 20 000 Teilnehmer angereist. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth schrieb auf Twitter, man sei im Kontakt mit dem UN-Klimasekretariat und der polnischen Präsidentschaft der vorigen Klimakonferenz, um die Situation zu beraten.

