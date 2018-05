Paschinjan ruft zu Generalstreik und Verkehrsblockade auf

Nach seiner gescheiterten Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten hat Armeniens Oppositionsführer Nikol Paschinjan zu einem Generalstreik und zu massiven Protesten aufgerufen.

Eriwan - Seine Anhänger sollten Straßen, Zugstrecken und Flughäfen blockieren, sagte Paschinjan am Dienstagabend vor zehntausenden Anhängern in Eriwan. Die "totale Blockade" solle am Mittwoch um 08.15 Uhr (Ortszeit, 06.15 Uhr MESZ) beginnen und den gesamten Verkehrssektor lahmlegen, sagte Patschinjan. Seine Anhänger rief er zum "zivilen Ungehorsam" auf. Er fügte hinzu: "Die Revolution der Liebe und der Toleranz geht weiter." Zuvor hatte die bisherige Regierungspartei Paschinjans Wahl zum Ministerpräsidenten im Parlament vereitelt.

AFP