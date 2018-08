Attacke bei Paris mit schrecklicher Wendung: Opfer sind Mutter und Tochter - IS reklamiert Tat für sich

Messerattacke in Frankreich.

Bei Paris hat es eine tödliche Messerattacke gegeben. Zwei Opfer überlebte den Vorfall nicht, zwei weitere wurde schwer verletzt. Der Täter wurde „neutralisiert“.

Trappes - Ein Angreifer hat in Frankreich mit einem Messer zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. Er sei von der Polizei „neutralisiert“ worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. „Neutralisiert“ bedeutet französischen Polizeiaussendungen üblicherweise, dass der Täter getötet wurde.

Bei den Opfer handelt es sich um die Mutter und die Schwester des Angreifers. Die beiden seien die Todesopfer, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen.

Paris: Motiv der Messerattacke noch unklar

Der Mann habe die Opfer am Donnerstagvormittag auf der Straße angegriffen und sich anschließend in einem Haus verschanzt, sei aber später wieder herausgekommen, sagte die Sprecherin. Daraufhin griff die Polizei ein.

Ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hat, ist nach den neuen Erkenntnissen unklar. Der Pariser Staatsanwalt habe die Tat aber vorerst nicht als Terrorfall eingestuft, sagte Innenminister Gérard Collomb am Donnerstag. Die Untersuchungen gingen aber weiter. Der Täter habe wohl große psychische Probleme gehabt. Collomb schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Behörden bemühten sich, "die Umstände dieses Dramas aufzuklären".

IS reklamiert Tat bei Paris für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat unterdessen den tödlichen Messerangriff bei Paris am Donnerstag für sich reklamiert. Über ihr Sprachrohr Amak verkündeten die Dschihadisten im Internet, ein IS-Kämpfer habe die Tat begangen. Die Echtheit der Nachricht konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Collomb sagte jedoch, der Täter habe eher das Profil eines „Gestörten“ als das eines Mannes, der Aufrufen von Terrororganisationen, insbesondere der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), folgen könnte.

