Kampfjets für die Ukraine? Die Waffen-Debatte nimmt kein Ende

Kanzler Scholz ringt sich zur Lieferung von Leopard-2-Panzern durch. Doch die Ukraine fordert schon neue Waffen. Der News-Ticker.

Wird die Ukraine überschätzt? Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Berlin/Kiew – Nach der Entscheidung für die Panzerlieferung dringt die Ukraine auf weitere Waffen aus dem Westen. So dankte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch US-Präsident Joe Biden, fügte aber gleich hinzu, dass sein Land nun auch Langstreckenraketen, Kampfflugzeuge und mehr Artillerie benötige.

Der frühere ukrainische Botschafter Andrij Melnyk meldete sich schon zu Wort, als die Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern noch gar nicht offiziell bestätigt war. In einem Interview mit dem TV-Sender n-tv sagte der jetzige Vize-Außenminister, dass dies nur „der erste Schritt“ sein könne und stellte einen Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg an: „Damals haben die Amerikaner der Sowjetunion über 8000 Panzer geschickt und 14.000 Kampfjets, damit die Entente den Krieg gegen Nazi-Deutschland gewinnen konnte.“

Die Ukraine benötige jetzt gleichfalls eine Verstärkung ihrer Luftwaffe, sie benötige moderne Kampfjets, Tornados. „Wir bräuchten Kriegsschiffe, damit die Küste geschützt werden kann. Wir bräuchten auch U-Boote.“ Und das alles müsse viel schneller und zügiger gehen als bisher.

Wie geht es nun weiter? „Die Ehrlichkeit gebietet es zu sagen, dass deutsche und ukrainische Interessen nicht immer deckungsgleich sind“, sagte der Verteidigungsexperte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik der Deutschen Presse-Agentur. „Es mag im Interesse der Ukraine sein, auch noch die Krim zu befreien - aber vielleicht nicht im deutschen, weil wir auch in Zukunft noch mit Russland zusammenleben müssen.“

Wird die Ukraine im Krieg gegen Russland überschätzt?

Militärhistoriker Sönke Neitzel glaubt, dass die Stärke der Ukraine im Krieg gegen Russland überschätzt wird. „Die Vorstellung, dass die Ukraine jetzt mit 40, 50 Kampfpanzern eine Großoffensive startet und alle verlorenen Territorien zurückerobert, ist Unsinn“, sagte er der dpa. „Durch die russische Mobilmachung haben sich die Kräfteverhältnisse erheblich verändert.“

Die reale Gefahr ist in seinen Augen denn auch nicht der Ausbruch des Dritten Weltkriegs, sondern eine Niederlage der Ukraine. „Keiner von uns weiß, wie der Krieg in den nächsten Monaten weitergeht, aber es ist gut möglich, dass wir im Rückblick feststellen werden: Too little, too late.“ (cs/dpa)