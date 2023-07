„Kolossale Verluste“ für Russland – „Russische Soldaten töten sich gegenseitig“

Von: Bedrettin Bölükbasi, Nail Akkoyun, Bona Hyun, Christian Stör

Teilen

Kämpfe um Bachmut und Marjinke in der Ostukraine gehen weiter. Russland verliert Panzer, die mit Tonnen von Sprengstoff beladen sind. Der News-Ticker.

Ukraine errichtet Brückenkopf : Durchbruch am Fluss Dnipro in Cherson?

errichtet : Durchbruch am Fluss Dnipro in Cherson? Russland erleidet Verluste : Die Schätzungen im Überblick

erleidet : Die Schätzungen im Überblick Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 2. Juli, 6.25 Uhr: Bei russischen Angriffen auf die Großstadt Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk wurden mehrere Gebäude schwer beschädigt, darunter mehrere Wohnhäuser. Verletzt oder getötet wurde allerdings niemand, wie Serhii Lysak, Militärverwaltungsleiter der Region, auf Telegram mitteilte. „Die russischen Monster kennen keine Grenzen. Sie setzen weiterhin Artillerie ein, um Nikopol rücksichtslos zu zerstören“, schrieb Lysak.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Kiew berichtet von russischen „Kamikaze-Panzern“

Update vom 1. Juli, 22.58 Uhr: Die russischen Truppen müssen weitere materielle Verluste hinnehmen. „Früher haben die Russen nur Panzer verloren, aber jetzt verlieren sie Panzer, die mit Tonnen von Sprengstoff beladen sind. Die ukrainischen Streitkräfte lassen nicht zu, dass Kamikaze-Panzer an ihr Ziel gelangen“, twitterte das ukrainische Verteidigungsministerium.

Update vom 1. Juli, 20.42 Uhr: Wie das ukrainische Militär am Samstag mitteilte, finden die heftigsten Kämpfe an der Frontlinie weiterhin in den Gebieten um die Städte Bachmut und Marjinka in der Ostukraine statt. In Bachmut drängen die Streitkräfte „den Feind weiter an die nördliche und südliche Flanke“, sagte Serhii Cherevatyi, Sprecher der östlichen Gruppierung der ukrainischen Streitkräfte.

Das russische Militär habe in jüngster Zeit 415 Artillerieangriffe und drei Luftangriffe durchgeführt, sagte er. Siebenmal waren die Truppen in diesem Zeitraum in aktive Kämpfe verwickelt. Die Region Marjinka sei „die heißeste Stelle“, so Valerii Shershen, ein Sprecher des militärischen Pressezentrums. . „In den letzten Tagen gab es 15 Gefechte, die meisten davon in Marjinka.“

Ukraine-Krieg: Russland zerstört offenbar „Brückenköpfe“ bei Dnipro

Update vom 1. Juli, 15.54 Uhr: Ein strategisch wichtiger Stützpunkt ukrainischer Truppen am Ostufer des Flusses Dnipro in der Südukraine wurde nach fast einer Woche schwerer Kämpfe beseitigt, wie der von Russland ernannte Gouverneur der besetzten Stadt Cherson am Samstag mitteilte. Demnach starteten russische Spezialeinheiten einen „Überraschungsangriff“ von der Rückseite der ukrainischen Truppen, die in der Nähe der Antoniwskyi-Brücke stationiert waren, und näherten sich vom Fluss aus mit einem Boot, sagte der Beamte Vladimir Saldo in einem Telegrampost.

„Um 3 Uhr morgens waren der Stützpunkt und das Hotel, in dem sich die ukrainischen Kämpfer verschanzt hatten, eingenommen worden“, schrieb Saldo. „Das war‘s, keine (ukrainischen) ‚Brückenköpfe‘ auf dem linken Ufer“, fügte er hinzu.

News im Ukraine-Krieg: Verluste für Russland – „Russische Soldaten töten sich gegenseitig“

Update vom 1. Juli, 13.25 Uhr: Im Ukraine-Krieg häufen sich die Verluste auf beiden Seiten. Als Problem erweisen sich vor allem die Minenfelder, die Russland zur Verteidigung der ukrainischen Gegenoffensive vorbereitet hat. So kostete eine Katastrophe im Minenfeld bei Saporischschja die Ukraine zahlreiche Panzer. Doch die verminten Felder werden wohl auch Russland selbst zum Verhängnis. Laut ukrainischen Generalstab sind in den vergangenen zwei Wochen im Gebiet Cherson allein bis zu zehn Soldaten durch Minen getötet worden, die frühere Einheiten der russischen Armee gelegt hatten. „Russische Besatzungstruppen töten sich weiterhin gegenseitig auf dem Schlachtfeld“, kommentierte der Generalsstab trocken.

Ein Wagner-Söldner feuert in Bachmut auf ukrainische Stellungen. © Evgeny Biyatov/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Durchbruch am Dnipro-Ufer?

Update vom 1. Juli, 11.55 Uhr: Im Süden der Ukraine hat das ukrainische Militär offenbar einen Brückenkopf am Ostufer des Dnipro geschaffen. Dem britischen Verteidigungsministerium zufolge bringt die Ukraine seit rund einer Woche immer mehr Truppen nahe der zerstörten Antoniwka-Brücke bei Cherson ans Ostufer. „Die Kämpfe um den Brückenkopf werden mit ziemlicher Sicherheit durch Überschwemmungen, Zerstörungen und Schlammrückstände nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am 6. Juni 2023 erschwert“, hieß es weiter. Unter den russischen Truppen dort seien auch Einheiten der 7. Garde-Luftsturm-Division, die zur Armeegruppe Dnipro gehören.

News zum Ukraine-Krieg: Verluste Russlands in Zahlen

Update vom 1. Juli, 9.55 Uhr: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg sind enorm hoch. Das betrifft die reguläre Armee genauso wie die Wagner-Gruppe, die bis zu ihrem 24-stündigen Aufstand an den Fronten in der Ukraine gekämpft hat (s. Update v. 7.50 Uhr). Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland bisher mehr als 228.000 Soldaten im Kampf verloren. Unabhängig verifizieren lassen sich diese Daten nicht. Die USA schätzten im Mai die Verluste Russlands auf 50.000 getötete und 180.000 verwundete Soldaten. Die BBC und Mediazona haben Ende Juni 26.801 Gefallene namentlich identifizieren können. Das russische Verteidigungsministerium äußerte sich im September 2022 das letzte Mal zu den Verlusten. Damals hieß es, dass 5.937 russische Soldaten gestorben seien.

228.870 Soldaten (laut ukrainischem Generalstab)

50.000 Soldaten getötet, 180.000 verwundet (US-Angaben)

26.801 Soldaten getötet (BBC/Mediazona)

News zum Ukraine-Krieg: Wagner-Gruppe erleidet „kolossale Verluste“

Update vom 1. Juli, 7.50 Uhr: Russland leidet im Ukraine-Krieg unter immens hohen Verlusten. Betroffen ist auch die Wagner-Gruppe, die lange Zeit an der Font mitgekämpft hat. Nun nennt Kiew erstmals konkrete Zahlen. Seit Kriegsbeginn seien 21.000 Wagner-Kämpfer getötet und 80.000 verwundet worden, sagte Präsident Selenskyj in einem Interview mit der spanischen Zeitung El Mundo. Die „kolossalen Verluste“ gäben einen Eindruck, wie groß die Wagner-Gruppe in der Ostukraine sei. Im Mai hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin davon gesprochen, bei der Schlacht um Bachmut seien 20.000 russische Söldner getötet worden.

Update vom 1. Juli, 6.15 Uhr: Die Ukraine kommt bei ihrer Gegenoffensive im Ukraine-Krieg nach eigenen Angaben langsam voran. „Wir haben Fortschritte gemacht in allen Richtungen mit unseren aktiven Aktionen“, sagte Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die Stärkung der Artillerie im Süden und Osten habe „offensichtlich Priorität“. Zudem hob er die Stärke der eigenen Streitkräfte hervor: „Die Ukraine und die Ukrainer sind viel stärker als irgendjemand das von uns erwartet, manchmal stärker als wir das von uns selbst gedacht haben.“

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive macht wohl Fortschritte

Update vom 30. Juni, 22.45 Uhr: Die Ukraine scheint im Kampf gegen Russland weiter Fortschritte zu machen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs rücken die Streitkräfte sowohl an der Südfront als auch rund um Bachmut vor. So berichtete der ukrainische Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi auf Telegram, das Militär in der Südukraine „vertreibt systematisch den Feind und brennt seine Stellungen nieder“. Am letzten Tag verlor der Feind fast drei Kompanien, betonte der General.

Auch in der Region um Bachmut konnte die Ukraine zuletzt deutlich an Boden gewinnen. Das Institute for the Study of War (ISW) geht davon aus, dass die Erfolgsmeldungen der Behörden in Kiew ein Hinweis darauf sind, dass die Gegenoffensive gegen Russland vertieft werde und die gewonnene Initiative „in größerem Maße“ vonseiten der Ukraine ausgenutzt werde.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj will Grenze nach Belarus verstärken lassen

Update vom 30. Juni, 22.05 Uhr: Als Reaktion auf ein mögliches Exil der russischen Söldnergruppe Wagner in Belarus lässt Wolodymyr Selenskyj die Grenze zum Nachbarland verstärken. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und der zuständige General Sergej Najew seien beauftragt worden, die Sicherheitsvorkehrungen an der Nordgrenze zu verstärken, um „den Frieden sicherzustellen“. Das erklärte der ukrainische Präsident am Abend auf Telegram. Er verwies auf Informationen von seinen Geheimdiensten und den Grenzwachen zur Lage in Belarus.

Update vom 30. Juni, 20.35 Uhr: Nach Angaben aus den USA hat die ukrainische Gegenoffensive Fortschritte gemacht, allerdings weniger als erwartet. „Sie haben etwas Fortschritte gemacht, aber auch sie haben über die Tatsache gesprochen, dass es nicht so viel ist, wie sie wollten“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, laut dem US-Sender CNN. Die USA würden sich jedenfalls darauf fokussieren, sicherzustellen, dass die Ukraine alles kriege, was sie auch benötige. „Wo sie hingehen und wie schnell sie es machen, diese Entscheidung liegt bei ihnen“, so Kirby. Eine Zeitangabe über ein mögliches Ende des Konflikts machte er nicht: „Keiner von uns hat eine Kristallkugel, die uns spezifisch sagen kann, wie lange das noch andauern wird.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj erneuert Forderung nach F-16-Jets

Update vom 30. Juni, 19 Uhr: In einem Beitrag im Kurznachrichtendienst Telegram erneuerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Forderung nach F-16-Kampfjets für die ukrainische Luftwaffe. „Wenn ukrainische Piloten die F-16 fliegen, wird der Terrorstaat an unserem Himmel keine Chance haben“, so Selenskyj in seiner Botschaft. Zwar habe Russland immer noch einen „signifikanten technischen Vorteil“, doch bei ukrainischen Piloten gebe es einen Vorsprung an „Moral und Fähigkeiten“.

Erstmeldung vom 30. Juni: Kiew – Lange hat die Ukraine auf westliche Panzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge gewartet. Rechtzeitig zum Beginn der großangelegten Gegenoffensive des ukrainischen Militärs wurde die Ausrüstung geliefert. Darunter auch Leopard-Panzer aus deutscher Herstellung. In den ersten Tagen der Offensive gegen Wladimir Putins Soldaten tauchten aber zunächst unbestätigte Aufnahmen auf, wie mehrere deutsche Leopards und amerikanische Bradley-Truppenträger zerstört wurden.

Westliche Panzer für die Ukraine: Ukrainischer Generalstab gibt Zerstörung von Leopards zu

In einem Interview mit der US-Zeitung The Washington Post hat der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschny nun eingeräumt, dass mehrere Leopards ausgeschaltet wurden. „Wir haben die Leopards nicht bekommen, um sie in Paraden zu nutzen oder damit Politiker sowie Prominente Fotos mit ihnen schießen können“, betonte er aber auch gegenüber der Zeitung und ergänzte: „Sie sind hier für den Krieg und ein Leopard auf dem Schlachtfeld ist kein Leopard, sondern ein Ziel.“

Saluschny beschwerte sich ferner über die westlichen Kommentare im Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive. „Es verärgert mich“, sagte der ukrainische Top-General mit Blick auf Aussagen aus dem Westen, dass die Offensive der Ukraine langsamer vorangehe als gedacht. Es handle sich nicht um eine „Show“, man bezahle jeden Meter Fortschritt mit Blut. Ohne eine volle Ausrüstung sei die Umsetzung der Pläne schwer, man schaffe es allerdings trotzdem: „Ja, vielleicht nicht so schnell, wie es die Beobachter gerne hätten, aber das ist ihr Problem.“

Ukraine fordert Kampfjets: Kritik am Westen wegen fehlender Lieferung gegen Russland

Der ukrainische Generalstabschef kritisierte auch, dass man immer noch keine F-16-Kampfjets geliefert bekommen habe. Dabei würden westliche Partner selber keine Militäroperation ohne Lufthoheit starten. „Niemand sagt, dass wir morgen 120 Flugzeuge bekommen sollen“ so Saluschny. Eine begrenzte Zahl sei ausreichend, erklärte er. „Aber es ist nötig, weil der Feind nutzt eine andere Generation an Flugzeugen“, betonte der Top-General. (bb)