Sinkende Hoffnung auf Nato-Beitritt: Orban lässt Schweden weiter warten

Von: Linus Prien

Teilen

Ungarns Viktor Orban scheint den Nato-Beitritt von Schweden aufschieben zu wollen. © IMAGO/Celestino Arce Lavin

Finnland ist bereits drin, Schweden will auch – doch die Aussicht auf Nato-Betritt bleibt gering. Denn Ungarn gibt seine Blockade weiterhin nicht auf.

Budapest - Mit dem Ukraine-Krieg und dem daraus resultierenden Handelskonflikt zwischen Russland und der westlichen Welt wollte der russische Präsident Wladimir Putin die EU und die Nato-Bündnisse schwächen. Mit Hinblick auf das Verteidigungsbündnis scheint der Kreml jedoch einen gegenteiligen Effekt bewirkt zu haben. Finnland und Schweden entschieden sich in der Folge des Krieges der Nato beitreten zu wollen. Der Beitritt Schwedens jedoch verläuft nicht so, wie es sich die Verantwortlichen in Stockholm erwünscht hatten.

Denn zwei Länder stehen weiter auf der Bremse. Neben der Türkei spielt auch Ungarn sein Veto aus. So billigt das Land den Beitritt Schwedens zu der westlichen Militärallianz wohl nicht mehr vor dem kommenden Herbst. Dies berichtete das Nachrichtenportal hvg.hu am Montag (3. Juli) unter Berufung auf Parlamentskreise. Die Ratifizierung des Nato-Beitritts Schwedens stehe nicht auf dem Entwurf der Tagesordnung für die nächste Parlamentssitzung, schrieb das Portal. Die drei Sitzungstage nächste Woche sind die letzten vor der Sommerpause.

Nato-Beitritt Schwedens: Orban schiebt wohl Aufnahme des neuen Mitgliedes auf

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der alle wichtigen politischen Entscheidungen alleine trifft, pflegt seit Jahren gute Kontakte zu Wladimir Putin. Diese hielt er auch nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine aufrecht. In den vergangenen Monaten verhinderte Orban immer wieder neue EU-Sanktionen gegen Russland - etwa ein vollständiges Öl-Embargo oder geplante Strafmaßnahmen gegen den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill.

Die Nato-Erweiterung: Das wachsende Verteidigungsbündnis Fotostrecke ansehen

Nato-Beitritt Schwedens: Orban folgt Erdogan bei den Nato-Beitritten

Bei der Nato-Norderweiterung scheint sich Orban mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abzustimmen, zu dem er ein freundschaftliches Verhältnis unterhält. Dem Nato-Beitritt Finnlands hatte das ungarische Parlament im März zugestimmt, unmittelbar, nachdem Erdogan seine Zustimmung zum Beitritt Finnlands signalisiert hatte. Im Zusammenhang mit Schweden ließ Erdogan bislang keine Bereitschaft erkennen, seine Blockadehaltung aufzugeben.

Erdogan blockiert den schwedischen Beitritt mit dem Vorwand, dass das skandinavische Land nicht ausreichend gegen „Terrororganisationen“ vorgehe. Mit Terrororganisationen verweist Ankara auf die in der Türkei verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Unlängst hat in Schweden erneut eine Koran-Verbrennung stattgefunden, welche der schwedischen Justiz zufolge als rechtskonform eingestuft wurde. (dpa/lp)