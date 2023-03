So überlebte 23-Jährige Putins Rakete: „Wie mir Münchner Top-Ärzte ein neues Leben schenkten“

Von: Susanne Sasse

Teilen

Das Bein ist gerettet: Patientin Katheryna (23) mit den Top-Unfallchirurgen Prof. Peter Biberthaler und Prof. Marc Hanschen vom Klinikum rechts der Isar. © Markus Götzfried

Der Horror des Ukraine-Kriegs zeigt sich auch in den Kliniken. Solch schreckliche Verletzungen, wie sie Kriegswaffen hervorrufen, gibt es im Frieden nicht. Jetzt haben Ärzte am Münchner Uniklinikum rechts der Isar das Bein einer 23-jährigen Ukrainerin gerettet, bei dem ein Teil des Knochens fehlte und zudem ein fieser Keim in der Wunde wütete.

Zu dieser schweren Verletzung kam es, weil Katheryna im vergangenen Sommer ihre Familie in der Ukraine besuchte und mit ihrer Mutter ein Einkaufszentrum in Krementschuk in der Nähe von Kiew besuchte. Genau an dem Tag, an dem Russland eine Rakete darauf abschoss, obwohl sich gerade tausende Ukrainer darin aufhielten. Unter ihnen auch die 23-jährige Katheryna und ihre Mutter. Der Einschlag der Rakete am 27. Juni 2022 riss das Leben der 23-jährigen Katheryna komplett aus den Angeln. Ihre Mutter kostete er das Leben. Die Tochter überlebte schwerst verletzt.

Die Explosion hatte ihr tiefe Wunden zugefügt. An ihrem rechten Oberschenkel fehlte nicht nur die Rückseite inklusive Haut und Muskeln, auch ein zwölf Zentimeter langes Stück ihres Knochens war quasi weggefetzt worden. Noch dazu hatte die Druckwelle der Explosion einen sogenannten panresistenten Keim tief in ihr Gewebe hineingeschleudert. Panresistent bedeutet, dass der Keim gegen alle 26 in den USA zugelassenen Antibiotika resistent ist, diese ihm also nichts mehr anhaben können. Der Keim in Katherynas Wunde war ein Acinetobacter, ein weit verbreitetes Stäbchenbakterium. Sitzt dieses nur auf der Haut, kann es einem Menschen nichts anhaben. Doch gelangt es darunter tief in den Körper hinein, kann man es mit Antibiotika nicht mehr herausbekommen.

Den Ärzten in Kiew war es nicht möglich, Katherynas Bein zu retten

Die junge Frau kam in drei Kliniken in Kiew. „Dort wurde ihre Wunde nach den dortigen Möglichkeiten gut versorgt“, sagt Prof. Peter Biber­thaler, Direktor der Unfallchirurgie am Klinikum rechts der Isar. Doch war schon nach wenigen Tagen klar, dass die Ärzte das Bein dort nicht retten können. So brachte man die 23-Jährige nach vier Wochen nach Münchner ans Klinikum rechts der Isar, wo viele Fachdisziplinen zusammenhalfen und es schließlich klappte, das Bein zu retten.

Der Weg dorthin war kompliziert: Denn da gegen den Keim in der Wunde kein Mittel hilft, blieb Prof. Biberthaler und seinem Kollegen Prof. Marc Hanschen nichts anderes übrig, als ihn mit dem Skalpell herauszuschneiden. „Es war eine riesengroße Herausforderung, denn die komplette Unterseite des rechten Oberschenkels hat gefehlt – Haut, Knochen und Gewebe, zudem war die Wunde durch den Raketeneinschlag und die Druckwelle massiv verschmutzt“, erzählt Prof. Hanschen. Die Unfallchirurgen sind stolz, dass es ihnen gelang, den panresistenten Keim rein operativ zu entfernen und dann den fehlenden Oberschenkelknochen nachzuzüchten. „Dass das alles beides klappte, ist schon eine kleine Sensation“, sagt Professor ­Hanschen.

Zwar kann auch beispielsweise bei einem Motorradunfall eine schwere Verletzung entstehen, doch bei einer Explosion mit einer Druckwelle wirken noch weit stärkere und verheerendere Kräfte, die Schmutz und Keime in extremem Ausmaß tief ins Gewebe befördern. „Man muss sich das so vorstellen: Durch die Druckwelle wird das Gewebe quasi für einen Moment aufgebläht und Dreck und Bakterien werden ganz massiv und tief eingetragen“, erklärt Prof. Biber­thaler.

Es gelang, zwölf Zentimeter Oberschenkelknochen nachzuzüchten

Nachdem der Keim besiegt war, verpflanzten die Unfallchirurgen vom linken Oberschenkel Gewebe und Haut auf den rechten – und züchteten dann das fehlende Stück Knochen nach. Dies gelang folgendermaßen: Um die fehlenden zwölf Zentimeter zu überwinden, wurde der obere Teil des erhaltenen Knochens durchtrennt und dann das abgetrennte Stück ein ganz klein wenig – einen Millimeter – nach unten gezogen. Der Knochen der jungen Frau bildete immer schnell Gewebe, um zu heilen und den Spalt zu überbrücken. So wuchsen die zwei Stücke über Nacht wieder leicht zusammen. Da sie jeden Tag wieder einen Millimeter weiter auseinandergezogen wurden, waren nach 120 Tagen die fehlenden zwölf Zentimeter überbrückt. Der Knochen war also quasi im Körper der Patientin nachgezüchtet worden.

Es fehlte ein großes Stück Knochen, deutlich zu sehen auf dem linken Röntgenbild. Prof. Biberthaler zeigt rechts den nachgezüchtete Knochenteil. © Markus Götzfried

Beim Kriegsopfer Katherina hat dies auch so gut geklappt, weil ihre Knochen so heilten wie die eines Kindes. Das liegt an ihrer guten Konstitution, lobt Prof. Biber­thaler – so ernährt sie sich gesund, raucht nicht, trinkt keinen Alkohol und war vor ihrer Verletzung sportlich. Nun ist der neu nachgewachsene Teil des Knochens mit einer Platte verstärkt.

Es fehlte ein großes Stück Knochen, deutlich zu erkennen auf dem linken Röntgenbild. Rechts ist der neu nachgezüchtete Knochenteil zu sehen, verstärkt mit einer Platte. © Markus Götzfried

Katherynas Zukunftsplan: „Ich will einfach leben. Und irgendwann ans Meer fahren.“

Ab 9. März 2023 beginnt Katheryna eine Reha, um wieder gehen zu lernen. Mit Krücken wird der neue Knochen Schritt für Schritt an Belastung gewöhnt. Der menschliche Körper ist ein Leben lang in der Lage, die Struktur seiner Knochen zu verstärken. Wichtig sind in der Reha gezielte Belastung, die langsam gesteigert wird. Laut den Ärzten ist es möglich, dass Katheryna schon Ende Mai wieder ohne Krücken gehen kann. Ihr Traum: „Ein Urlaub am Meer, in Italien zum Beispiel, baden, sonnen, das Leben genießen“, sagt die junge Frau. Was plant sie für ihre Zukunft? „Ich will einfach leben. Langfristige Pläne mache ich keine, denn Pläne können schnell zerstört werden“, sagt sie.

Die 23-Jährige lässt sich durch die schrecklichen Erlebnisse im Krieg und den Verlust der Mutter nicht unterkriegen. Vor dem Ausbruch des Kriegs lebte sie in Kanada. Dort hatte sie Buchhaltung und Rechnungswesen studiert und bereits einen Job gefunden. Als dann die russischen Truppen die Ukraine überfielen, flog Katheryna zu ihrer Mutter in ihre Heimatstadt Krementschuk südöstlich von Kiew. Und verlor sie bei dem Raketenangriff auf das dortige Einkaufszentrum.

Immerhin leben ihr Vater und ihre fünfjährige Schwester. Der 52-Jährige wich seiner schwer verletzten Tochter nicht mehr von der Seite, begleitete sie nach München und ist immer für sie da. Das half Katheryna, trotz der schrecklichen Schmerzen den Mut nicht zu verlieren.

Das war der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in Krementschuk

Es gab Luftalarm und kurz danach, exakt um 14.52 Uhr, traf am 27. Juni 2022 eine Rakete das Amstor-Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk. Die Mutter von Katheryna starb, ebenso weitere 19 Menschen. Zudem gab es 40 Vermisste und 59 schwer Verwundete, unter ihnen die 23-jährige Katheryna. Laut ukrainischen Angaben war es eine gelenkte Rakete vom Typ Ch-22, abgefeuert von russischen Tu-22M-Bombern. Von russischer Seite hieß es, die Rakete habe das Industriegebiet in einem halben Kilometer Entfernung getroffen, wo eine zweite Rakete einschlug. Zudem sei das Einkaufszentrum leer gewesen. Die G7-Staaten, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA, verurteilten den „abscheulichen Angriff“

Die Rakete kurz vor ihrem Einschlag im Einkaufszentrum in Krementschuk in der Ukraine © Uncredited

Aufnahme vom 27. Juni: Das Einkaufszentrum in Krementschuk in Flammen © Viacheslav Priadko/dpa

Am 27. Juni bombardiert Russland ein Einkaufszentrum im 100 Kilometer von der Frontlinie entfernten Krementschuk. Zum Zeitpunkt des Angriffs befinden sich laut ukrainischen Angaben etwa 1000 Menschen in dem Gebäude, mindestens achtzehn Menschen werden getötet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnet die Attacke als „absoluten Horror“. © STR/afp

Helfer inspizieren die Schäden nach dem russischen Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in Krementschuk. © IMAGO/Orlando Barría

Das bedeutet Kallusdistraktion Als Kallusdistraktion bezeichnet man ein Verfahren, das in der Unfallchirurgie und der Orthopädie sowie in der Kieferchirurgie angewendet wird, um Knochen zu verlängern. Hierbei wird der zu verlängernde Knochen durchtrennt und dann werden die beiden Hälften fixiert und über mehrere Wochen bis Monate hinweg schrittweise auseinandergezogen. Zwischen den beiden Hälften bildet sich dabei stetig frische Knochensubstanz, auch Kallus genannt.