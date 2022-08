Scholz in Tschechien: Folgt zweite „Zeitenwende“-Rede?

Von: Victoria Krumbeck

Olaf Scholz reist nach Prag. Dort wird er sich mit dem tschechischen Ministerpräsidenten treffen und eine Rede halten. News-Ticker.

Scholz in Tschechien : Der Kanzler trifft in Prag den tschechischen Ministerpräsidenten Fiala.

in : Der Kanzler trifft in Prag den tschechischen Ministerpräsidenten Fiala. Grundsatzrede zur Europapolitik : Scholz will an Karls-Universität sprechen.

zur : Scholz will an Karls-Universität sprechen. Dieser News-Ticker zu Scholz‘ Tschechien-Reise wird fortlaufende aktualisiert.

Prag/München - Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Montag nach Prag. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Dort wird sich Scholz mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala zum Austausch treffen. Zuvor war Scholz mit Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Kanada gereist. Dort unterzeichneten die beiden Staaten ein Wasserstoff-Abkommen. In Prag wird Scholz eine Rede halten. Auch eine Pressekonferenz ist für den Nachmittag geplant.

Scholz in Tschechien: Grundsatzrede zur Europapolitik

Um 11.00 Uhr wird er an der Karls-Universität eine Rede halten. In der Rede soll der Bundeskanzler eine europapolitische Standortbestimmung vornehmen. Außerdem wird er über die „Auswirkungen der Zeitenwende auf die Europäische Union sprechen“. Die Karls-Universität ist die größte Universität in Tschechien und die älteste in Mitteleuropa. Auch seine Vorgängerin Angela Merkel hielt bereits an diesem Ort eine Rede zur künftigen Gestalt Europas im Jahr 2012.

Olaf Scholz reißt das erste Mal in seiner Amtszeit nach Prag. Seit dem 01. Juli hat Tschechien die europäische Ratspräsidentschaft von Frankreich übernommen. Nach dem Treffen der beiden Regierungschefs wird eine Pressekonferenz stattfinden. Wir begleiten die Pressekonferenz im Live-Ticker. Start ist um 14.15 Uhr. (vk)