Olaf Scholz stellt sich beim „Kanzlergespräch“ Fragen von Bürgerinnen und Bürgern

Von: Moritz Serif

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in Magdeburg mit Bürgerinnen und Bürger. © Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Kanzler Scholz möchte in allen 16 Bundesländern mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Dieses Mal ist der SPD-Politiker in Nordrhein-Westfalen.

Essen – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht am Donnerstagabend (18.00 Uhr) Bürgerinnen und Bürgern in Essen Rede und Antwort. Die Diskussionsrunde ist der dritte Teil der Reihe „Kanzlergespräch“, bei der Scholz in allen 16 Bundesländern in Kontakt mit der Bevölkerung kommen will.

Bei der vorangegangenen Veranstaltung in Magdeburg war eine breite Themenplatte vom Ukraine-Krieg bis zu Entlastungsmaßnahmen angesichts der hohen Preise zur Sprache gekommen. Schauplatz der Diskussionsrunde in Essen ist ein Gebäude auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Die einst größte Steinkohlenzeche der Welt gehört zum Unesco-Welterbe. (mse/dpa)