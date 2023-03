Ein Jahr Zeitenwende: Ampel-Unruhe und Union-Kontra – Scholz stellt sich Regierungserklärung

Von: Andreas Schmid

Ein Jahr „Zeitenwende“. Was bleibt? Olaf Scholz stellt sich dazu einer Regierungsbefragung. Im Vorfeld fliegen Giftpfeile aus der Union. Alle Infos im News-Ticker.

Berlin – Olaf Scholz steht am Donnerstag im Bundestag Rede und Antwort. In einer Regierungserklärung spricht der Kanzler über die von ihm vor einem Jahr konstatierte „Zeitenwende“. Drei Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hatte Scholz am 27. Februar 2022 in einer Sondersitzung des Bundestags verkündet: „Wir erleben eine Zeitenwende. Das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“

Zeitenwende und Sondervermögen: Scholz erklärt sich in Regierungsbefragung

Scholz kündigte damals das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro an, um die über Jahre zusammengesparte Bundeswehr wieder für die Landes- und Bündnisverteidigung fit zu machen. Die Regierungserklärung am Donnerstag, an die sich eine rund 90-minütige Debatte anschließt, trägt den Titel: „Ein Jahr Zeitenwende – Deutschlands Sicherheit und Bündnisse stärken, die Ukraine weiter unterstützen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zur Ukraine-Russland-Politik ab. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Bundestag gab es für die Rede des Kanzlers damals viel Applaus, auch von der CDU/CSU auf der Oppositionsbank. Mittlerweile ist die Union kritischer. „Aus einem Jahr Zeitenwende ist ein Jahr der Zeitenverschwendung geworden“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der dpa. Auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hielt der Ampel vor, Chancen verpasst zu haben. „Die richtigen Worte aus der Rede von Scholz wurden nicht in ein politisches Programm umgesetzt“, sagte er der Augsburger Allgemeinen.

Die Mehrheit von AfD und Linke lehnt den Kurs des Kanzlers ohnehin ab. Wie blickt die Opposition nun auf die Ukraine-Politik der Bundesregierung? Kritische Fragen, etwa zu Waffenlieferungen oder der Bundeswehr, sind vorprogrammiert.

Debatte um Waffenlieferungen: Wie einig ist die Ampel?

Innerhalb der Ampel gibt es unterdessen ebenfalls Unstimmigkeiten über die richtige Russland-Ukraine-Politik. Da wäre das Pro-Waffenlieferungs-Lager um die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes-Strack-Zimmermann oder den Grünen Anton Hofreiter. Und die eher zurückhaltende Fraktion, die bei Panzerdebatten auch an eine mögliche Reaktion Russlands denkt und auf europäischen beziehungsweise westlichen Gleichschritt bedacht ist.

Die Kriegsdebatten in den vergangenen 365 Tage waren daher auch von unterschiedlichen Aussagen innerhalb der Regierung geprägt. Scholz soll dahingehend vor allem mit Außenministerin Annalena Baerbock aneinander geraten sein. Wie manövriert sich der Kanzler durch die anhaltende Krise? Kann Olaf Scholz Deutschland sicher durch diesen Krieg steuern? Nun muss der Kanzler seine Politik erst einmal erklären. Die Regierungsbefragung beginnt um 9 Uhr, wir halten Sie in diesem News-Ticker auf dem Laufenden. (as)