Olaf Scholz pflanzt Baum in Abu Dhabi – 13 Twitter-Reaktionen

Weil er in der Wüste einen Baum pflanzte, bekommt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun auf Social Media sein Fett weg. Er betreibe Symbolpolitik, heißt es.

Olaf Scholz reiste vergangenes Wochenende auf die arabische Halbinsel nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar. Sein Ziel dort war vor allem, endlich einen Vertrag über Flüssiggas-Lieferungen nach Deutschland abzuschließen. Doch während er auf diesem Gebiet erfolgreich war und der Essener Energiekonzern RWE am 25. September einen Vertrag über den Import von 137.000 Kubikmeter Flüssiggas (LNG) in Abu Dhabi abschloss, sorgte eine Baumpflanzaktion des Kanzlers im Jubail Mangroven Park eher für Belustigung.

BuzzFeed.de sammelt 13 Tweets zu Olaf Scholz, der einen Baum in Abu Dhabi pflanzt.