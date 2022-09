Ukrainischer Oberbefehlshaber: „Wir werden jeden vernichten, der mit Waffen in unser Land eindringt“

Von: Sandra Kathe, Helena Gries, Karolin Schäfer, Stefan Krieger, Christian Stör

Teilen

Wladimir Putin ordnet eine sofortige Teilmobilmachung in Russland an. Damit schafft er im Ukraine-Krieg neue Fakten. Der News-Ticker.

Teilmobilmachung: 300.000 russische Reservisten sollen mobilisiert werden.

300.000 russische Reservisten sollen mobilisiert werden. Scheinreferenden in besetzten Gebieten: Russland will Gegenoffensive zuvorkommen.

Russland will Gegenoffensive zuvorkommen. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.20 Uhr: Nach dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigte sich nun auch der Chef der Streitkräfte des Landes unbeeindruckt von Putins Ankündigung einer Teilmobilisierung. „Keine Äußerung der militärischen oder politischen Führung des Angreifers hat irgendeine Auswirkung auf unsere Bereitschaft für unsere Freiheit zu kämpfen“, stellte Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte in einer Stellungnahme über die Social Media-Plattform Facebook klar.

„Die groß angelegte Offensive des Feinds“ hätte die Menschen, die in der Ukraine für ihr Land kämpfen, nicht in Angst und Schrecken versetzt, sondern nur stärker zusammenwachsen lassen. Daran würden auch die neuen Pläne Russlands nichts ändern. Saluschnyj an, dass seine Leute weiterkämpfen werden: „Wir werden jeden vernichten, der mit Waffen in unser Land eindringt – egal ob aus freien Stücken oder aufgrund der Mobilisierung.“

Laut dem Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs, Walerij Saluschnyj, kann auch die russische Teilmobilmachung dem Kampfgeist im Land nichts anhaben. (Symbolfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Ukraine-Krieg: Litauen und die USA unterstützen die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen

+++ 19.25 Uhr: Sowohl die USA als auch der Baltikumstaat Litauen haben angekündigt, die Ukraine mit der Lieferung sogenannter Kamikaze-Drohnen zu unterstützen. Berichten des Nachrichtenportals Ukrainska Pravda zufolge habe das US-Verteidigungsministerium bestätigt, dass die Ukraine in Kürze eine weitere Waffenlieferung aus den USA erhalten würde. Dabei seien auch Militärdrohnen vom Typ Switchblade 600 im Wert von insgesamt 2,2 Millionen US-Dollar. Hersteller ist die US-Firma AeroVironment.

Auch Litauen hat angekündigt, im Oktober oder November 37 Kamikaze-Drohnen von einem polnischen Hersteller an die ukrainische Armee zu liefern. Finanziert werde die Lieferung aus einer litauischen Fundraising-Kampagne für die Ukraine.

Ukraine Krieg: Putin will die Ukraine „im Blut seiner eigenen Soldaten ertränken“

+++ 15.30 Uhr: Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zur angekündigten Teilmobilisierung in Russlands Stellung genommen. Dieser Schritt würde zeigen, dass Moskau Probleme mit seinem Militärpersonal hat. „Wir wissen bereits, dass sie Kadetten mobilisiert haben, Jungs, die nicht kämpfen konnten. Diese Kadetten sind gefallen. Sie konnten nicht einmal ihre Ausbildung beenden“, sagte Selenskyj in einem Interview der Bild. Sie seien in die Ukraine gekommen, um zu sterben. Der russische Präsident Wladimir Putin brauche „eine millionenschwere Armee“, sehe aber, „dass seine Einheiten einfach weglaufen“, sagte Selenskyj weiter. Putin wolle „die Ukraine in Blut ertränken, aber auch im Blut seiner eigenen Soldaten.“



Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: Klitschko ruft zur „radikalen Vernichtung“ auf

+++ 14.40 Uhr: Nach der erneuten Atomdrohung von Russlands Präsident Wladimir Putin hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die seiner Ansicht nach „zivilisierte Welt“ zur „radikalen Vernichtung des Bösen“ aufgefordert. „Die von Putin verkündete Mobilmachung und die Atomdrohungen werden dem Aggressor bei seinem Bestreben, die Ukraine und die Ukrainer zu unterwerfen und zu vernichten, nicht helfen“, sagte der 50-Jährige laut einer Mitteilung vom Mittwoch. Der „Tyrann“ Putin habe Prozesse in Russland gestartet, die ihn selbst zugrunde richten würden. Es sei keine Zeit mehr, von „irgendwelchen illusorischen Friedensverhandlungen zu reden“, betonte der Ex-Boxweltmeister.

News zum Ukraine-Krieg: Opposition ruft zu Protesten auf

+++ 13.45 Uhr: Russlands Opposition ruft zu Protesten gegen die von Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung auf. „Tausende russische Männer - unsere Väter, Brüder und Ehemänner - werden in den Fleischwolf des Krieges geworfen“, teilte die Antikriegsbewegung Wesna mit. Sie appelliert an die Menschen in Russland, in großen Städten aus Protest auf die Straßen zu gehen. Einer der bekanntesten Putin-Gegner, Alexej Nawalny, meldete sich aus dem Gefängnis zu Wort. In einer von seinen Anwälten aufgenommenen und veröffentlichten Video-Botschaft sagte er: „Es ist klar, dass dieser kriminelle Krieg schlimmer wird, intensiver, und Putin versucht, so viele wie nur irgend möglich hineinzuziehen.“

News zum Ukraine-Krieg: Teilmobilmachung in Russland – Putin schafft neue Fakten

+++ 12.10 Uhr: Fast sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges hat Wladimir Putin in einer TV-Ansprache eine sofortige Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet (s. Update v. 08.55 Uhr). Die Teilmobilmachung bedeutet nach Putins Worten, dass Reservisten eingezogen werden. Sie würden den gleichen Status und die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult, versicherte er.

Kiew reagierte mit Spott auf Putins angeordnete Teilmobilmachung. „Läuft immer noch alles nach Plan oder doch nicht?“, fragte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Der für „drei Tage“ geplante Krieg dauere bereits 210 Tage. Die Russen, die eine Vernichtung der Ukraine forderten, hätten nun unter anderem die Mobilmachung, geschlossene Grenzen, blockierte Konten und Gefängnisstrafen für Deserteure erhalten. „Das Leben hat einen wunderbaren Sinn für Humor“, schloss Podoljak.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew stellt Abstimmung unter Strafe

+++ 11.45 Uhr: Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine hat die Führung in Kiew ihre Landsleute vor einer Abstimmung gewarnt. „Jedwede Beteiligung an den ‚Referenden‘ wird als Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine gewertet“, schrieb Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Zuvor hatte das ukrainische Außenministerium in einer Erklärung die Organisation der Scheinreferenden schon für strafbar erklärt. Auch Vizepremier Iryna Wereschtschuk rief dazu auf, die Abstimmung zu ignorieren - „und damit der Armee und sich selbst zu helfen“. Wer einen russischen Pass beantrage, müsse mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen, sagte sie im ukrainischen Fernsehen.

+++ 11.20 Uhr: Auch aus der Ukraine kommen die ersten Reaktionen zur russischen Teilmobilmachung. So hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko seine Antwort auf Telegram gepostet. „Die von Putin angekündigte Mobilisierung und nukleare Drohung wird dem Aggressor bei seinem Streben, die Ukraine und die Ukrainer zu erobern und zu zerstören, nicht helfen“, so Klitschko. „Der Tyrann hat jetzt die Prozesse in Gang gesetzt, die ihn in seinem Land begraben werden. Und die zivilisierte Welt muss endlich verstehen, dass das Böse von Grund auf ausgerottet werden muss, und darf nicht von irgendwelchen illusorischen ‚Friedensverhandlungen‘ sprechen.“

News zum Ukraine-Krieg: Habeck übt scharfe Kritik an Teilmobilmachung

+++ 11.00 Uhr: Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) hat Russlands Entscheidung zur Teilmobilmachung (s. Update v. 08.55 Uhr) seiner Streitkräfte scharf kritisiert. Das sei ein „schlimmer und falscher Schritt“, erklärte der Bundeswirtschaftsminister in Berlin. Die Bundesregierung berate derzeit über eine Antwort auf diese Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Habeck sagte der Ukraine in diesem Zusammenhang erneut die volle Unterstützung Deutschlands zu.

Auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace wertet die angekündigte Teilmobilmachung als Zeichen dafür, dass „seine Invasion scheitert“. Wallace weiter: „Noch so viele Drohungen und noch so viel Propaganda können die Tatsache nicht verhehlen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, die internationale Gemeinschaft geeint ist und Russland weltweit zu einem Geächteten werden wird.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland will Gegenoffensive zuvorkommen

+++ 10.30 Uhr: Der Kreml will nach Ansicht britischer Militärexperten mit den geplanten Scheinreferenden in besetzten ukrainischen Gebieten einem Gegenangriff durch Kiew zuvorkommen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor. „Diese Eile ist wohl getrieben von Befürchtungen eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs und der Erwartung größerer Sicherheit nach einer formalen Eingliederung in Russland“, hieß es in der Mitteilung.

+++ 09.15 Uhr: Kreml-Chef Putin sagte in einer Rede an die Nation, die USA würde militärische Schritte auf russischen Boden planen. Die Russinnen und Russen könnten sich sicher sein, dass die territoriale Integrität Russlands verteidigt werde: „mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen“, ergänzte Putin laut ntv. „Russland hat moderne Vernichtungswaffen. Ich bluffe nicht.“

News zum Ukraine-Krieg: Russland ordnet Teilmobilmachung an

+++ 08.55 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine „Teilmobilmachung“ der Russen im wehrfähigen Alter angekündigt. Er unterstütze den Vorschlag des Verteidigungsministeriums, Reservisten, die bereits gedient hätten und über „einschlägige Erfahrungen verfügen, zu mobilisieren“, sagte Putin in einer aufgezeichneten Fernsehansprache am Mittwoch. Ein entsprechender Erlass sei bereits unterzeichnet worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sollen 300.000 Reservisten mobilisiert werden.

+++ 08.20 Uhr: Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte Kremlchef Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch.

News zum Ukraine-Krieg: Chefs von Donezk und Cherson bitten Putin um Hilfe

Update vom Mittwoch, 21. September, 06.35 Uhr: Die von Moskau gestützten Separatistengebiete Donezk und Luhansk sowie die im Krieg eroberten Regionen Donezk und Saporischschja planen vom 23. bis 27. September Volksabstimmungen. Das teilten sie am Dienstag mit. Die Verwaltungschefs von Donezk und Cherson wandten sich direkt an Putin. Sie baten, dass er den Beitritt zu Russland befürworten möge. „Dieses Ereignis wird die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit“, sagte Separatistenführer Denis Puschilin aus Donezk.

Wie viele Menschen sich in den von Moskau beherrschten Teilen der Ukraine aufhalten, lässt sich kaum sagen. Die Bevölkerung dort ist seit Februar durch Tod, Flucht oder Verschleppung nach Russland stark dezimiert worden. Moskau hält trotz der ukrainischen Gegenoffensiven Schätzungen zufolge immer noch mehr als ein Sechstel des ukrainischen Staatsgebiets inklusive der Krim besetzt.

News zum Ukraine-Krieg: „Bedrohung kann nur mit Gewalt abgewendet werden“

+++ 21.05 Uhr: Im Falle einer großen Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland hält der estnische Präsident eine Debatte über weitere Lieferungen schwerer Waffen wie Kampfpanzer für nötig. Eine versuchte Einverleibung der „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie des Gebiets Cherson „ändert wahrscheinlich auch die Situation in Europa und das Verständnis, was wir tun sollten“, sagte Staatsoberhaupt Alar Karis der Deutschen Presse-Agentur.

Er betonte, dass die Ukraine sich Panzer wünsche. Auch müsse es weitere Sanktionen der EU gegen Moskau geben. Angesprochen auf die oft als zögerlich kritisierte Rolle Deutschland in dem Konflikt sagte Karis: „Ich denke, wir alle können viel, viel mehr tun.“

News zum Ukraine-Krieg: Außenministerium droht Russland

+++ 18.25 Uhr: Das ukrainische Außenministerium hat angekündigt, die Organisatoren hinter den angekündigten Pseudo-Referenden in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen und keine nach den Referenden veränderten Grenzen anzuerkennen. Bei den Abstimmungen handelt es sich um Scheinreferenden, weil sie ohne Zustimmung der Ukraine, unter Kriegsrecht und nicht nach demokratischen Prinzipien ablaufen. Auch eine freie Arbeit internationaler unabhängiger Beobachter ist nicht möglich.

Russland drohte das Ministerium, man werde die russische Führung „zur härtesten Verantwortung für den organisierten Terror, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf ukrainischem Boden“ ziehen. Kiew forderte die internationale Gemeinschaft zu stärkeren Sanktionen gegen Moskau auf. Zudem solle Russland zum „Staat, der Terrorismus finanziert“ erklärt werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland forciert Referenden im Osten der Ukraine: „Feind hat Angst“

+++ 16.55 Uhr: Jetzt hat die Ukraine drastisch auf die von den russischen Besatzungsbehörden angekündigten „Referenden“ reagiert und den Ton deutlich verschärft. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, kündigte eine gewaltsame Reaktion an. „Die Ukraine wird die russische Frage klären. Die Bedrohung kann nur mit Gewalt abgewendet werden“, erklärte er im Messengerdienst Telegram. Damit droht eine schwere Eskalation des Krieges in der Ukraine.

+++ 16.20 Uhr: Die Ukraine hat auf die von Russland und den russischen Besatzungsbehörden angekündigten „Referenden“ in den besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes zunächst gelassen reagiert. „Weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern“, schrieb Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien, egal, was in Russland gesagt werde.

Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, sprach von „naiver Erpressung“ und „Angstmacherei“. „So sieht die Furcht vor einer Zerschlagung (der russischen Truppen) aus. Der Feind hat Angst und manipuliert auf primitive Art“, schrieb der 50-Jährige im Nachrichtenkanal Telegram.

News zum Ukraine-Krieg: Auch in Saporischschja soll über einen Beitritt abgestimmt werden

Das ukrainische Verteidigungsministerium verglich die Vorgänge mit dem Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland 1938. „Sie erwarten die Ergebnisse von 1938. Anstatt dessen werden sie Hitlers Ergebnis von 1945 bekommen“, schrieben die Militärs bei Twitter.

+++ 15.50 Uhr: Im besetzten Teil der südukrainischen Region Saporischschja will die russische Militärverwaltung wie in Luhansk, Donezk und Cherson ebenfalls über den Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Das „Referendum“ werde aber nur in den von Moskau kontrollierten Teilen von Saporischschja stattfinden, so der Chef der Militärverwaltung, Wladimir Rogow. Es sei alles bereit, „in den nächsten Tagen“ könne abgestimmt werden, sagte Rogow.

News zum Ukraine-Krieg: Kommt es zur russischen Mobilmachung?

+++ 15.40 Uhr: Das russische Parlament hat in Eilverfahren Gesetzesänderungen vorgenommen, die auf eine mögliche Vorbereitung für die Verhängung des Kriegsrechts in dem Land hindeuten könnten. So legte die Duma am Dienstag etwa fest, dass Zeiten der „Mobilmachung“ und des „Kriegszustandes“ besonders anfällig seien für Verbrechen. Verschärft wurde unter anderem in zweiter und in letzter Lesung das Strafrecht, wonach etwa die Haftstrafen für das freiwillige Eintreten in Kriegsgefangenschaft und für Plünderungen deutlich erhöht werden.

Unabhängige und kremlnahe Beobachter sahen darin eine mögliche Vorbereitung des Kreml auf die Verhängung des Kriegszustandes und eine Mobilmachung. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte angesichts des Krieges in der Ukraine gesagt, dass Moskau dort noch nicht einmal richtig angefangen habe. Die Staatsduma verabschiedete ebenfalls ein Gesetz, wonach Ausländer, die sich zum Militärdienst verpflichten, schneller russische Staatsbürger werden können.

Ukraine-News: Auch Cherson bereitet Referendum vor

+++ 14.50 Uhr: Zeitgleich mit den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine will auch das umkämpfte Gebiet Cherson im Süden über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen. Das Scheinreferendum soll vom 23. bis 27. September abgehalten werden, wie die Besatzungsmacht dort mitteilte.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew meldet Vormarsch in Luhansk

+++ 09.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben im Gebiet Luhansk weiter vorgedrungen. Gouverneur Serhij Hajdaj schrieb im Messengerdienst Telegram, die ukrainischen Truppen hätten die vollständige Kontrolle über das Luhansker Dorf Bilohoriwka wiedererlangt und bereiteten sich auf den Kampf um die Rückeroberung der gesamten Provinz vor. Es werde um jeden Zentimeter gekämpft werden: „Der Feind bereitet seine Verteidigung vor. Wir werden also nicht einfach einmarschieren.“ .

Update vom Dienstag, 20. September, 06.40 Uhr: Präsident Selenskyj will eine Klage über den russischen Angriffskrieg vor die UN-Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York tragen. „Es wird wichtige Signale von unserem Staat geben“, kündigte er in einer Ansprache am Montagabend an. Der ukrainische Staatschef soll am Mittwoch per Videoschalte sprechen.

Ukraine-News: Kiew plant weitere Gegenoffensive

Erstmeldung vom 19. September: Kiew/Moskau – Im Ukraine-Krieg stellen die ukrainischen Streitkräfte die russischen Invasoren mit ihrer Gegenoffensive vor große Probleme. Jetzt kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj neue Angriffe auf das besetzte Gebiet in der Ukraine an. „Vielleicht erscheint es irgendjemandem unter Ihnen so, dass nach einer Reihe von Siegen Stille eingetreten ist, doch das ist keine Stille“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Vielmehr sei dies die Vorbereitung auf die nächste Offensive, deren Ziel die Rückeroberung von Mariupol, Melitopol und Cherson sei.

Nach Angaben Selenskyjs wird sich die Ukraine dabei nicht nur auf die Gebiete konzentrieren, die es vor dem russischen Überfall im Februar kontrollierte. Auch die Territorien der von Moskau unterstützten Separatisten im Osten des Landes und Städte auf der seit 2014 von Russland annektierten Krim würden zurückerobert, kündigte der 44-Jährige an. „Die gesamte Ukraine muss frei sein.“ (mit Agenturen)