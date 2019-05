Wenn es das „gesamte Haupthaar verhüllt“: Österreich verbietet Kopftuch an Grundschulen

ÖVP und FPÖ bringen Gesetz durch

+ © picture alliance / Wolfram Kastl / Wolfram Kastl Kostet in Österreich jetzt 440 Euro Strafe: Das Tragen eines Kopftuchs an Grundschulen. © picture alliance / Wolfram Kastl / Wolfram Kastl

440 Euro Strafe droht ein Gesetz in Österreich Eltern an, die ihr Kind mit einem Kopftuch in die Grundschule schicken. Was den Unterschied zu der weiter erlaubten Kippa ausmacht, liefern ÖVP und FPÖ gleich mit.