Messerattacke in Stolberg: Tat offenbar mit islamistischem Hintergrund - Zusammenhang mit NRW-Wahl?

In Stolberg in Nordrhein-Westfalen kam es zu einer mutmaßlich islamistischen Messer-Attacke. Die Tat könnte in Zusammenhang mit der NRW-Wahl stehen.

In Stolberg in Nordrhein-Westfalen ist es zu einem Messer-Angriff gekommen.

Die Tat könnte etwas mit den NRW-Kommunalwahlen* zu tun haben.

Der Täter habe während der Tat „Allahu akbar“ gerufen.

Stolberg - In Stolberg ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem Messerangriff gekommen. Er ereignete sich wenige Stunden vor Beginn der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfahlen. Laut Ermittler könnte die Tat damit zusammenhängen.

Gegen 0.40 Uhr habe der mutmaßliche Täter die Autotür eines 23-Jährigen aufgerissen und mit einem Messer auf ihn eingestochen. Laut Polizei erlitt er schwere Verletzungen am Arm, sodass er in Krankenhaus operiert werden musste. Der 21-Jährige war zunächst geflohen und dann von einem Mobilen Einsatzkommando festgenommen worden. Ein Mann, der mit ihm im Auto saß, ist inzwischen wieder frei. Er werde nur als Zeuge geführt, so die Ermittler. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Entwicklungen ebenfalls im Blick. „Wir haben bisher die Ermittlungen nicht übernommen, stehen aber in engem Kontakt mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf“, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe auf Anfrage.

Messerattacke in Stolberg (BRW): Islamistisch motiviert?

Der 21-jährige Täter soll vor oder während der Tat „Allahu akbar“ gerufen haben, was auf Deutsch „Gott ist groß“ bedeutet. De r21 Jahre alte Täter soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Bereits am Sonntag sprachen die Ermittler deshalb von einer mutmaßlich islamistisch motivierten Tat.

„Allahu Akbar“-Attacke - Hier wird der Tatverdächtige festgenommen https://t.co/881J2QXcie — BILD (@BILD) September 13, 2020

Doch nun besteht die Vermutung, dass die Attacke in Stolberg mit den Kommunalwahlen* zusammenhängen könnte. Denn der Vater des Opfers sei auf einem Werbemotiv der AfD* zu sehen gewesen. Das gab ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft bekannt, deren Zentralstelle für Terrorismusverfolgung das Verfahren am Montag übernahm. Grund dafür ist, dass der Täter bereits als sogenannter Prüffall beim Staatsschutz lief und seit der Tat nun zum Gefährder hochgestuft wurde.

Außerdem darauf zu sehen waren vier weitere Männer sowie der Slogan „Auch Deutsch-Türken wollen Veränderung." Laut Ermittlungen habe der türkische Vater angegangen, nicht der Verwendung des Fotos für die Wahlwerbung* zugestimmt zu haben. Das Opfer selbst hat nach Angaben der Staatsanwahlschaft die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Beschuldigte sei Deutsch-Iraker

*Merkur.de und tz.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.