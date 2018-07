Nowitschok-Opfer hantierten mit kontaminiertem Gegenstand - Suche nach Spritze?

Experten suchen nach den jüngsten Vergiftungsfällen durch das Kampfmittel Nowitschok fieberhaft nach einem kontaminierten Gegenstand in Südengland.

Salisbury - Die am Samstag in der Nähe der südenglischen Stadt Salisbury aufgefundenen Menschen kamen nach Angaben des Leiters der britischen Terrorabwehr, Neil Basu, mit dem gleichen Gift in Berührung wie im März der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und dessen Tochter. Wie Scotland Yard am Donnerstagabend mitteilte, sind die beiden Opfer bei ihrer Vergiftung mit einem "kontaminierten Gegenstand" in Berührung gekommen.

Das Paar aus Amesbury könnte demnach etwa ein Fläschchen oder eine Injektionsspritze mit Resten des Gifts gefunden haben, das beim Attentat auf die Skripals verwendet wurde. Britische Medien berichteten am Freitag, dass beide Drogenkonsumenten seien.

Briten kamen vermutlich versehentlich mit Gift in Kontakt

Laut Basu deutet bislang jedoch nichts darauf hin, dass die beiden Opfer - bei denen es sich Anwohnern zufolge um einen Mann namens Charlie Rowley und und eine Frau namens Dawn Sturgess handelt - "auf irgendeine Weise gezielt angegriffen" wurden. Woher das Nervengift genau komme, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Für die Öffentlichkeit bestehe nur ein "geringes Risiko", sagte Basu.

Die britische Terrorabwehr werde jetzt wie im Fall von Skripal ermitteln, sagte Basu. Hundert Beamte seien an den Untersuchungen beteiligt. Der Ort des Geschehens liegt nur etwa zwölf Kilometer von Salisbury entfernt, wo Skripal und seine Tochter vergiftet worden waren.

afp