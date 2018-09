Mit einer Umarmung gestartet

+ © AFP / - Nordkoreas Machthaber Kim und Südkoreas Staatschef zu drittem Gipfel zusammengekommen. © AFP / -

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Staatschef Moon Jae In sind am Dienstag in Pjöngjang zu ihrem dritten Gipfeltreffen in diesem Jahr zusammengekommen.