Nordkoreanischer Außenminister zu Gesprächen in Schweden

Skaninavier als Vermittler mit den USA?

+ © AFP / VILHELM STOKSTAD Ri Yong Ho erreicht mit seiner Delegation die nordkoreanische Botschaft in Stockholm. © AFP / VILHELM STOKSTAD

Am Donnerstagabend ist der Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho zu einem zweitägigen Besuch in Schweden eingetroffen. Schweden unterhält eine Botschaft in Pjöngjang und vertritt vor Ort auch die Interessen der USA.