Illegal die Grenze überquert: Nordkorea nimmt offenbar US-Bürger in Gewahrsam

Die Demarkationslinie in der Demilitarisierten Zone trennt Nord- und Südkorea. © Frederic Soreau/Imago

Die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sind ohnehin schon extrem angespannt. Nun wurde offenbar in US-Soldat vom Kim-Regime in Gewahrsam genommen.

München/Seoul – Anders als der Name vermuten lässt, ist die Demilitarisierte Zone die wohl gefährlichste und am besten bewachte Grenze der Welt. Nord- und Südkorea stehen sich hier unversöhnlich gegenüber, der Norden bis an die Zähne bewaffnet, mit Raketen und Atomwaffen, die eine Großstadt wie Seoul in Schutt und Asche legen könnten. Nach dem Korea-Krieg, der 1953 endete, befinden sich beide Länder offiziell noch im Kriegszustand.

Diese eigentlich kaum zu überwindende Grenze hat nun offenbar ein US-Bürger überquert – von Süd- nach Nordkorea. Das teilte das Kommando der Vereinten Nationen in Südkorea am Dienstag mit.

Laut örtlichen Medien soll es sich bei dem Mann um einen Soldaten der US-Armee handeln. Der Mann habe die Demilitarisierte Zone im Rahmen einer Besichtigungstour von Südkorea aus besucht und dann die Demarkationslinie überquert. Dabei handelt es sich um eine nur wenige Zentimeter hohe, gemauerte Grenzlinie in der sogenannten Joint Security Area (JSA), einem Ort im Grenzgebiet, in dem sich Soldaten beider Länder sowie der USA gegenüberstehen. In der JSA befinden sich zudem einfache Hütten, in denen sich Vertreter von Süd- und Nordkorea in der Vergangenheit regelmäßig zu Gesprächen getroffen haben.

Grenzübertritt nach Nordkorea weckt Erinnerungen an Tod von Otto Warmbier

Das UN-Kommando geht davon aus, dass sich der Mann „in Gewahrsam der Demokratischen Volksrepublik Korea befindet“, wie sich Nordkorea offiziell nennt. Man arbeite mit der nordkoreanischen Armee zusammen, „um diesen Vorfall zu lösen“. US-Bürger dürfen auf Anweisung der eigenen Regierung nicht nach Nordkorea einreisen, da ihnen dort Haft oder Folter drohen. Zum aktuellen Fall äußerten sich die US-Behörden zunächst nicht.

Traurige Schlagzeilen machte vor wenigen Jahren der Fall des US-Studenten Otto Warmbier, der mit einer Touristengruppe nach Nordkorea gereist war. Nachdem Warmbier angeblich ein Propaganda-Poster gestohlen hatte, wurde er 2016 zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Nach 17 Monaten in Gefangenschaft wurde Warmbier freigelassen, starb aber wenig später in den USA im Alter von nur 22 Jahren. Zuvor war er in nordkoreanischer Haft in eine Art Koma gefallen, aber nicht behandelt worden.

Derzeit sind touristische Reisen nach Nordkorea nicht möglich, da das Land mit Beginn der Corona-Pandemie seine Grenze zu China geschlossen hat. Gleichzeitig leidet das Land offenbar unter einer massiven Hungerkrise.

Nordkorea rüstet auf – USA schicken Atom-U-Boot nach Südkorea

Die Beziehungen zwischen Nordkorea und dem Westen befinden sich aktuell an einem Tiefpunkt. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un rüstet stetig auf und lässt immer wieder ballistische Raketen testen, obwohl UN-Beschlüsse dies eigentlich verbieten. Südkorea nähert sich unter dem konservativen Präsidenten Yoon Suk-yeol derweil wieder verstärkt den USA an.

Bei einem Staatsbesuch im Weißen Haus im April hatten Yoon und US-Präsident Joe Biden eine intensivere Zusammenarbeit angekündigt, um den Norden abzuschrecken. Beschlossen wurde dabei auch, dass erstmals seit den 1980er-Jahren wieder ein nuklear bewaffnetes amerikanisches U-Boot in Südkorea andocken soll. Am Dienstag erklärte der Indopazifik-Koordinator des Weißen Hauses, Kurt Campbell, dass das U-Boot in der südkoreanischen Hafenstadt Busan angekommen sei.

Am Tag zuvor hatte Kim Yo-jong, die mächtige Schwester von Kim Jong-un, die Stationierung des U-Boots sowie Aufklärungsflüge der USA als Provokation bezeichnet. Nordkorea sei „bereit, allen Handlungen, die seine Souveränität und territoriale Integrität verletzen, das Wohlergehen seines Volkes bedrohen und den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zerstören, entschlossen entgegenzutreten“, sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. „Die USA sollten ihre törichte Provokation Nordkoreas beenden.“ Bereits Anfang vergangener Woche hatte das Verteidigungsministerium in Pjöngjang vor der „schlimmste Krise eines nuklearen Konflikts“ gewarnt, sollten die USA ihre „provokanten“ Aktionen nicht einstellen.