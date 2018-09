Nordkorea-Südkorea-Gipfel: Experte gibt Einschätzung zu Abmachungen ab

Nach einem gemeinsamen Ausflug zum höchsten Berg auf der koreanischen Halbinsel haben Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In ihr drittes Gipfeltreffen beendet.

Pjöngjang - Moon sei nach dem Besuch des von den Koreanern als heilig verehrten Bergs Paektu an der Grenze zu China wieder auf dem Rückflug nach Seoul, sagte ein Sprecher des Präsidenten am Donnerstag. Der Gipfel hatte am Dienstag in Pjöngjang begonnen.

Kim hatte vor dem Rückflug Moons zwei Tonnen Pilze als Geschenk an das Nachbarland geschickt. Bei der Ladung handle es sich um Edel-Reizker aus Nordkorea, sagte ein Sprecher Moons. Die Pilze sollen vor dem Erntedankfest Chusok in den nächsten Tagen an Mitglieder von Familien verteilt werden, die durch den Korea-Krieg (1950-53) auseinandergerissen wurden.

Neue Abrüstungsangebot von Kim Jong Un

Beim dreitägigen Treffen in Pjöngjang hatte Kim neue Abrüstungsangebote im Streit um das Atomwaffenprogramm des Landes gemacht. In der gemeinsamen Gipfel-Erklärung bot er an, die wichtige Atomanlage Yongbyon abzubauen, wenn die USA Entgegenkommen zeigen. Auch will Kim eine Raketenstartanlage an der Westküste unter Aufsicht von ausländischer Experten komplett demontieren.

Kim bekräftigte seine grundsätzliche Bereitschaft zur Abrüstung, ließ aber weiter offen, wann und wie sein Atomwaffen- und Raketenarsenal konkret abgebaut werden kann. Am Montag will Moon US-Präsident Donald Trump in New York persönlich über die Gipfel-Ergebnisse unterrichten.

Was sind die Abmachungen des Gipfeltreffens wert?

Doch was sind die Ergebnisse des Gipfeltreffens wert? Nordkorea-Experte Bernhard Bartsch von der Bertelsmann-Stiftung sagt dazu der BILD: „Wenn die gemeinsamen Projekte tatsächlich umgesetzt werden, dann wird man dieses Gipfeltreffen im Nachhinein tatsächlich einmal als Durchbruch bewerten. Vorschusslorbeeren sollte man in der Nordkorea-Krise aber nicht verteilen.“

Und weiter: „Südkoreas Präsident verfolgt offensichtlich eine Politik von Wandel durch Zusammenarbeit”, findet Bartsch. Er hofft: „Je mehr konkrete gemeinsame Projekte Nord-und-Südkorea haben, umso mehr Austausch entsteht und umso schwieriger wird es für den Norden, die Zusammenarbeit plötzlich wieder zu beenden. Moon hat auch verstanden: Erfolgreich kann seine Politik sein, wenn Kim mit diesen Initiativen glänzen kann. Er muss Kim Gesicht geben.“

