Nordkorea: Kim Jong-un schickt Kampfjets an die Grenze zum Süden

Von: Daniel Dillmann

Kim Jong-un schickt Kampfjets, die USA senden einen Flugzeugträger. Alle Informationen und Neuigkeiten zur Lage auf der koreanischen Halbinsel in unserem Newsticker.

Seoul - Nordkorea hat zwölf Kampfflugzeuge über die Grenze zu Südkorea fliegen lassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf Angaben der südkoreanischen Regierung in Seoul. Der Süden habe daraufhin 30 eigene Kampfflugzeuge in Alarmbereitschaft versetzt. Die Sichtung der Kampfjets Nordkoreas erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Diktator Kim Jong-un zwei ballistische Raketen in das Meer vor der Halbinsel hatte fliegen lassen.

Laut der AFP bestand das Geschwader Nordkoreas aus acht Kampfjets und vier Bomber. Man gehe davon aus, dass Nordkorea mit den Flugzeugen verschiedene Übungen absolviert habe, die Angriffe von Bodenzielen aus der Luft beinhalteten. Die Flugzeuge hätten sich dem südkoreanischen Luftraum bis auf wenige Kilometer genähert. Es habe keine Auseinandersetzungen zwischen Maschinen aus dem Norden und dem Süden gegeben, so ein Militärsprecher gegenüber der AFP.

Diktator Kim Jong-un begutachtet den Flug von nordkoreanischen Kampfjets. (Archivbild) © str/afp

Es ist nicht das erste Mal, dass Nordkorea Flugzeuge nahe der Grenze habe fliegen lassen. Allerdings seien bei bisherigen Vorfällen dieser Art nie so viele Flugzeuge im Einsatz gewesen. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Nordkorea: Kim Jong-un testet Raketen auf Rekordniveau

Das Manöver der Kampfjets ist der vorläufige Höhepunkt einer Reihe an Provokationen aus dem Reich von Diktator Kim Jong-un. Anfang der Woche hatte Nordkorea eine Rakete über Japan fliegen lassen. Die USA hatten als Reaktion darauf einen Flugzeugträger und zahlreiche Begleitschiffe in die Meerstraße zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geschickt. Nordkorea wiederum sah das als Provokation an und feuerte am Donnerstagmorgen (MEZ) zwei weitere ballistische Kurzstreckenraketen in die Gewässer östlich des Landes.

Seit mehreren Jahren sorgt Nordkorea mit Raketentests für Spannungen in der Region. In diesem Jahr erreichten die Tests einen neuen Rekord. Insgesamt feuerte das Land bereits 40 ballistische Flugkörper ab. Experten befürchten, dass Kim Jong-un noch in diesem Jahr auch Atomwaffentests durchführen wird. Die letzten Versuche dieser Art fanden 2017 statt. (dil/afp)