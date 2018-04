No-Name will an die Spitze der SPD: Wer ist Nahles-Herausforderin Simone Lange?

Gegenkandidatur

+ © dpa / Peter Steffen Simone Lange fordert Andrea Nahles heraus: Sie will Vorsitzende der SPD werden. © dpa / Peter Steffen

Simone Lange will SPD-Chefin werden und tritt am Sonntag gegen die mächtige Andrea Nahles an. Die Flensburger Oberbürgermeisterin will die Partei reformieren - und teilt kräftig gegen die alte Riege aus.