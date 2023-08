Lage in Niger spitzt sich zu: USA streiten mit Frankreich und bereiten Evakuierung vor

Von: Andreas Apetz

Französische Soldaten steigen nach der Ankunft im Niger aus einem C130-Frachtflugzeug der US-Luftwaffe im Juni 2021. (Archivfoto) © Jerome Delay/dpa

Die Konflikte im Niger offenbaren Spannungen zwischen Frankreich und den USA. Washington plant unterdessen den Abzug seiner Truppen.

Niamey/Agadez – Das US-Militär im Niger plant wohl die Evakuierung seiner Drohnenstützpunkte. Ein entsprechender Befehl stünde zwar nicht unmittelbar bevor, man treffe dennoch entsprechende Vorbereitungen, berichtete das Militärmagazin Task and Purpose unter Berufung auf den US-Luftwaffengeneral James Hecker. Seit dem Staatsstreich im vergangenen Monat ist der Luftraum über dem Niger geschlossen, sodass die USA vorerst keine Drohneneinsätze mehr fliegen können. Währenddessen wachsen die Spannungen zwischen Paris und Washington, über den Umgang mit der nigerianischen Militärjunta.

Zankereien zwischen USA und Frankreich: Washington will Putsch nicht anerkennen

Frankreich und Paris sind sich uneins, wie sie auf die Absetzung des Präsidenten des westafrikanischen Landes im Juli reagieren sollen. Frankreich lehnt diplomatische Verhandlungen mit der Junta ab und unterstützt eine regionale Organisation, die mit einer militärischen Intervention gedroht hat. Die USA haben einen Vertreter zu Gesprächen mit der Junta-Führung entsandt und vermeiden es, die Machtübernahme offiziell als Staatsstreich zu bezeichnen – sie bestehen darauf, dass es noch einen Verhandlungsweg zur Wiederherstellung der Demokratie gibt.

Bislang erkennen die USA den Staatsstreich im Niger deshalb noch nicht an. Stattdessen wird nur von einem „versuchten Staatsstreich“ gesprochen. Auf einer Pressekonferenz erklärte US-Verteidigungsministerin Sabrina Singh, dass die Anerkennung eines Putsches militärische Konsequenzen hätte, die den eigentlichen Zielen der USA entgegenstünden. Die Folge wäre ein Abzug aller US-Truppen im Niger. Laut Singh will man jedoch nichts überstürzen: „Wir haben Vermögenswerte und Interessen in der Region, und unsere oberste Priorität ist es, diese Interessen und die unserer Verbündeten zu schützen.“

Französische Beamte unterstützen ebenfalls eine friedliche Lösung, aber sie sträuben sich gegen den Ansatz der USA und sagen, dass die Einbindung der Junta diese ermächtigt. „Um Blutvergießen zu vermeiden, waren die USA vielleicht schnell bereit, mit den Putschisten zu reden. Vielleicht wäre es besser gewesen, einige Bedingungen oder Garantien zu stellen, bevor man diese Kanäle öffnet“, zitiert Politico einen französischen Beamten, der mit der Situation in Niger vertraut ist.

USA bereitet Evakuierung im Niger vor

„Wir werden bereit sein, wenn etwas passiert“, sagte Hecker bei einer Veranstaltung der Defense Writers Group der George Washington University. „Im Moment gibt es keinen Grund, irgendwohin zu gehen, also sagt unsere zivile Führung nur: ‚Hey, wartet ab und plant weiter, falls etwas passiert‘. Und wir werden bereit sein, wenn etwas passiert, aber hoffentlich wird diese Sache politisch und diplomatisch ohne Blutvergießen erledigt“, so Hecker.

Sollte es einen friedlichen Evakuierungsbefehl geben, würde die gesamte militärische Ausrüstung mitgenommen werden. Bei einer Evakuierung unter gefährlicheren Bedingungen würden sie nur die sensible Ausrüstung mitnehmen und andere, als nicht sensibel geltende Gegenstände, zurücklassen. Man sei außerdem im Westen Afrikas auf der Suche nach alternativen Stützpunkten für US-Luftstreitkräfte, sagte Hecker.

Befehl zum Truppenabzug kann noch Wochen dauern

Wann eine Entscheidung über den Verbleib der amerikanischen Soldaten getroffen wird ist unklar. „Diese Entscheidung ist noch nicht einmal annähernd getroffen worden. Und ich denke, es wird noch Wochen, wenn nicht noch viel länger dauern, bis die zivile Führung einen Befehl zur Evakuierung oder Nicht-Evakuierung geben wird“, so Hecker. Im Moment gäbe es keine Äußerungen, die einen Truppenabzug andeuten würden. Man wolle jedoch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein: „Wir treffen vorsichtige Vorkehrungen für alles, was sie von uns verlangen könnten.“

US-Truppen im Niger Die USA haben derzeit etwa 1.100 Soldaten in Niger stationiert. Sie halten sich im Rahmen einer Anti-Terror-Mission gegen Al-Qaida und den Islamischen Staat in verschiedenen Region dort auf. Die meisten Truppen sind auf zwei Luftwaffenstützpunkte verteilt: In Agadez am Rande der Sahara, von wo aus Drohnenflüge durchgeführt werden, und in der Hauptstadt Niamey.

Die Entscheidung über einen Evakuierungsbefehl dürfte eng mit dem politischen Klima im Niger verbunden sein. Dort spitzt sich die Lage immer weiter zu. In der Hauptstadt demonstrierten mehrere tausend Menschen am Wochenende zur Unterstützung des Militärputsches. Die Demonstration am Sonntag (20. August) richtete sich vor allem gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Die Wirtschaftsgemeinschaft bekräftigte kurz zuvor ihre Bereitschaft zu einem militärischen Einsatz, auch wenn der diplomatische Weg weiterhin die bevorzugte Option darstelle. (aa)