Ecowas-Intervention im Niger? Malis Außenminister warnt vor möglicher „Katastrophe“

Von: Erkan Pehlivan

Experten zufolge wird es keine Militärintervention durch die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas im Niger geben. Auch die Nachbarstaaten warnen.

Niamey – Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat nach Ansicht von Afrikaexperten trotz ihrer Drohungen kein Interesse an einem Militäreinsatz gegen die Putschisten im Niger. „Ich wäre überrascht, wenn wir überhaupt eine Intervention sehen. Es ist nicht im Interesse irgendeines westafrikanischen Staates, einen Krieg gegen den Niger zu führen“, sagte der Afrika-Analyst Ben Hunter von der britischen Sicherheitsberatungsfirma Verisk Maplecroft der Deutschen Presse-Agentur.

Drohung gegen Militär in Niger zeigt keine Wirkung

„Es ist schwer, sich ein Ergebnis vorzustellen, bei dem in Niamey eine stabile demokratische Regierung installiert wird und Ecowas seine Truppen mit sauberen Händen abzieht“, sagte Hunter. Auch die Planer der Ecowas hätten bei Militärinterventionen in anderen Teilen der Welt gesehen, wie schwierig und teuer solche Unterfangen werden könnten. Die Staaten hätten gehofft, dass die bloße Drohung Wirkung zeige.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas will auf einem Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja am Donnerstag (10. August) über die Lage im Niger beraten. Am Wochenende war ein Ecowas-Ultimatum an die seit einem Staatsstreich Ende Juli in Niger regierende Militärjunta ausgelaufen. Die Staatengruppe hatte die neuen Machthaber aufgefordert, den festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder einzusetzen und die verfassungsmäßige Ordnung innerhalb einer Woche wieder herzustellen. Die Gruppe wolle ansonsten Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hieß es.

Mohamed Toumba, einer der Soldaten, die den nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt haben, spricht zu Anhängern der Junta im Niger. © dpa/Sam Mednick

Bedingungen für Militärschlag im Niger ungünstig

Ähnlich sieht es auch der Sahelexperte Ulf Laessing von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Bedingungen für einen Militärschlag seien ungünstig. „Ich glaube nicht, dass es zum Krieg kommen wird. Ecowas haben zu wenig Fähigkeiten und auch keine Einsatztruppe“, sagte Laessing der dpa. Das Überraschungsmoment sei nun vorbei. „So eine Operation zu machen, wäre sehr riskant, und die Chance, dass es schiefgeht, sehr hoch – und die Frage ist, was danach kommt. Dann hätte man einen Bazoum, der von ausländischen Truppen gestützt wird. Dann gibt es einen neuen Coup, weil er jetzt so geschwächt ist.“ Für wahrscheinlicher halte er, dass man sich mit den Putschisten auf baldige Neuwahlen einigen werde.

Militärintervention könnte in Katastrophe enden

Auch der Außenminister von Mali, Abdoulaye Diop, warnt vor einer Militärintervention im Niger. „Die militärische Gewalt, die in anderen (...) Ländern angewandt wurde, wir sehen die Ergebnisse – es ist eine Katastrophe“, sagte Diop am Montag und verwies auf den Irak und Libyen. Die Nachbarländer Mali und Burkina Faso, die beide von Juntas regiert werden, haben sich gegen jegliche Gewaltanwendung gegen die Verantwortlichen des Staatsstreichs im Niger ausgesprochen. Sie machten deutlich, dass sie eine Militärintervention im Niger als „Kriegserklärung“ auch gegen sich selbst betrachten würden.

Derweil hat die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland mitgeteilt, dass Gespräche zwischen den USA und der nigrischen Junta nicht vorangekommen seien. Ein Treffen mit dem gestürzten Präsidenten Bazoum oder mit Junta-Chef General Abdourahamane Tiani sei ihr verwehrt worden. Die USA hoffen nun auf Fortschritte beim Gipfeltreffen in Abuja. (AFP/erpe)