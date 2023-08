„Es ist noch nicht zu spät“: Ecowas appelliert an Niger-Junta – militärische Option weiterhin auf dem Tisch

Von: Judith Goetsch

Teilen

Wochen nach dem Putsch in Niger bleibt die Lage in Westafrika angespannt. Die Ecowas-Staaten richten sich wiederholt direkt an die Putschisten.

Niamey – In Westafrika ist die Lage angespannt. Nach dem Putsch in Niger Ende Juli hatte sich Ecowas, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, auf eine militärische Intervention eingestellt. Den neuen Machthabern in Niger scheint das gar nicht zu gefallen: Sie autorisierten die Armeen ihrer Nachbarländer Burkina Faso und Mali, „im Falle eines Angriffs“ einzuschreiten.

Am 26. Juli hatten Militärs im Niger Präsident Mohamed Bazoum gestürzt und die Macht im Land übernommen. Als Reaktion hatte die Ecowas beschlossen, eine Eingreiftruppe zur Wiederherstellung der Demokratie im Niger zusammenzustellen – für den Fall, dass alle diplomatischen Bemühungen scheitern sollten. Wie France24 berichtete, hat die Ecowas schon in der Vergangenheit in Krisen interveniert, über die Bereitschaftsgruppe sei aber wenig bekannt. Der Präsident der Ecowas-Kommission Omar Alieu Touray appellierte nun an die Machthaber in Niger: „Selbst jetzt ist es für das Militär noch nicht zu spät, sein Vorgehen zu überdenken und auf die Stimme der Vernunft zu hören, da die regionalen Führer einen Staatsstreich nicht dulden werden“. Um „die Spirale der Staatsstreiche in der Region zu stoppen“ sei Entschlossenheit der Gemeinschaft.

Spannungen zwischen Ecowas und Niger: Burkina Faso und Mali unterstützen Putschisten

Die Unterstützung von Burkina Faso und Mali ist ein gefährliches Signal für die Demokratie in Westafrika. Beide Nachbarländer Nigers werden ebenfalls von Militärs regiert, die zwischen 2020 und 2022 gewaltsam an die Macht gekommen waren. Kurz nach dem Staatsstreich in Niamey hatten sie ihre Solidarität mit den neuen nigrischen Machthabern erklärt, insbesondere angesichts der Drohung der Ecowas-Staaten, militärisch einzugreifen, um die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Die beiden Länder hatten die Ecowas gewarnt, da dies einer „Kriegserklärung“ gleichkäme. Niger war nach der gewaltsamen Machtübernahme durch die Militärs auch von der Afrikanischen Union (AU) suspendiert worden.

Ein Konvoi von rund 300 Lastwagen, die hauptsächlich mit Lebensmitteln beladen waren, traf am 21. August 2023 aus Burkina Faso in Niamey ein. Niger wurde nach einem Staatsstreich von mehreren westafrikanischen Nachbarländern mit Sanktionen belegt. © AFP

Nach dem Putsch im Niger: Reaktionen aus dem Ausland

France24 spricht von „gemischten Botschaften“ der Machthaber in Niger, sie hätten sich zwar für Verhandlungen bereit erklärt, aber auch die Drohung ausgesprochen, Bazoum wegen Hochverrats anzuklagen. Solche Aussagen provozieren deutliche Reaktionen. Algerien, das eine mögliche Militärintervention ebenfalls ablehnt, entsandte am Donnerstag (24. August) den Generalsekretär im Außenministerium, Lounès Magramane, zu einer Vermittlungsmission nach Niamey. Laut dem nigrischen Rundfunk sagte er, eine Militärintervention im Niger werde „desaströse Konsequenzen nicht nur für den Niger, sondern für alle Staaten der Region“ haben.

Wie die Tagesschau berichtet, stellt sich auch die EU hinter die Sanktionen gegen Niger: „Die Europäische Union unterstützt alle Maßnahmen, die die Ecowas als Reaktion auf den Staatsstreich ergriffen hat und wird sie rasch und entschlossen fördern“, soll der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärt haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nigers demokratisch gewähltem Präsidenten Mohamed Bazoum Deutschlands Solidarität zugesichert. Eine besondere Beziehung hat Niger zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, soll die Regierung von Präsident Emmanuel Macron weiterhin die Bemühungen unterstützen, die Demokratie im Niger wiederherzustellen. Es sei jedoch an Ecowas, „eine Entscheidung zu treffen, wie die verfassungsmäßige Ordnung im Niger wieder herzustellen ist“. (Judith Goetsch/ AFP/epd)