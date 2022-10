Niedersachsen-Wahl live: Althusmann spricht von „Glückstag“ – dabei muss CDU wohl Niederlage fürchten

Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU, und Bernd Althusmann, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen und Wirtschaftsminister von Niedersachsen. © IMAGO / Political-Moments

Die Niedersachsen-Wahl ist auch für die Bundesparteien ein wichtiger Stimmungstest. Energiekrise und Inflation bestimmen den Wahlkampf. Der News-Ticker.

Update vom 9. Oktober, 14 Uhr: Bis 12.30 Uhr haben in Niedersachsen 24,59 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen für den neuen Landtag abgegeben. Das teilte die Landeswahlleitung auf Anfrage des NDR mit. Bei der vorangegangenen Landtagswahl im Jahr 2017 lag die Beteiligung zum selben Zeitpunkt bei 26,91 Prozent. Briefwählerinnen und Briefwähler sind bei den Angaben nicht mit eingerechnet.

Wahl in Niedersachsen: Weil hofft auf starke SPD - Althusmann spricht von „Glückstag“

Update vom 9. Oktober, 12.45 Uhr: Bei seiner Stimmabgabe äußerte Niedersachsens Landeschef Stephan Weil (SPD) Hoffnungen auf ein positives Ergebnis für seine Partei. „Wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung. Und wir hoffen auf ein starkes Ergebnis für die SPD“, zitierte der Sender NDR den Ministerpräsidenten. Nach dem Urnengang wolle er „erst einmal schön frühstücken“, so Weil.

Sein Herausforderer, CDU-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sprach bei der Stimmabgabe von einem Glückstag. „Immerhin ist meine Tochter heute zwölf Jahre alt geworden, das heißt, wir hatten schon mal allen Grund, heute Morgen zu feiern“, teilte er laut dem NDR mit. Nun gehe es darum, so der Unionspolitiker, das Land in einer schwerwiegenden Krise stabil zu regieren. So hoffe und setze er „auf eine starke CDU, die heute Abend ab 18 Uhr nach meinem Wunsch stärkste Kraft in Niedersachsen werden soll“.

Bernd Althusmann steht im Wahllokal bei der Stimmabgabe für die Landtagswahl in Niedersachsen. © Marcus Brandt/dpa

Wahl in Niedersachsen: Weil und Althusmann geben ihre Stimmen ab

Update vom 9. Oktober, 11.50 Uhr: Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU in Niedersachsen, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU), haben am Sonntagvormittag ihre Stimme abgegeben. Weil wählte in Hannover, Althusmann in Südergellersen bei Lüneburg.

Update vom 9. Oktober, 11.45 Uhr: Bei der Wahl in Niedersachsen haben am Sonntagmorgen, 9. Oktober, bereits ähnlich viele Wähler ihre Stimmen abgegeben wie bei der Wahl vor fünf Jahren. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, lag die Wahlbeteiligung um 10:00 Uhr bei 7,44 Prozent. Bei der Niedersachsen-Wahl 2017 war zum selben Zeitpunkt ein Wert von 8,21 Prozent zu verzeichnen. Nach Angaben des Senders NDR sind Briefwähler, von denen dieses Jahr sehr viele erwartet werden, in diesem Zwischenstand allerdings noch nicht berücksichtigt.

Auch er beteiligt sich mit seiner Stimme natürlich an der Niedersachsen-Wahl 2022: Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © Friso Gentsch/dpa

Wahl in Niedersachsen: Alarmierende Botschaft von Politikwissenschaftler für Merz

Update vom 9. Oktober, 10.45 Uhr: Die guten und vor allem eindeutigen Ergebnisse der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen bedeuteten ordentlichen Rückenwind für CDU-Chef Friedrich Merz. Nun gilt die Wahl in Niedersachsen als ein weiterer Stimmungstest für die Bundesebene und zugleich als eine Abrechnung mit der Ampel-Koalition. Für Merz könnte es diesmal allerdings nicht so erfreulich wie in den letzten zwei Landtagswahlen laufen. „Wenn die CDU nur zweitstärkste Kraft wird und aus der Landesregierung ausscheidet, wird das als eine Schwächung von Friedrich Merz gedeutet werden“, warnte Politikwissenschaftler Jürgen Falter im Gespräch mit der Bild.

Wahl in Niedersachsen: Enges Rennen zwischen SPD und CDU erwartet

Update vom 9. Oktober, 9.10 Uhr: In Niedersachsen hat die Stimmabgabe begonnen. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet, bis 18.00 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Rund 6,1 Millionen Niedersachsen sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, hofft dabei allerdings auf eine Neuauflage von Rot-Grün.

Aktuelle Umfragen verstärken dabei die Aussicht auf ein enges Rennen. So lag die SPD (31 bis 32 Prozent) in den jüngsten Umfragen knapp vor der CDU (27 bis 30 Prozent), gefolgt von den Grünen (16 bis 19 Prozent). Die AfD (9 bis 11 Prozent) könnte sich auf ein zweistelliges Ergebnis verbessern, die FDP (5 Prozent) muss um den Verbleib im Landtag in Hannover zittern. Die Linke (3 bis 4 Prozent) lag knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Das alles bestimmende Thema im Wahlkampf war die Energiekrise, weswegen die Niedersachsen-Wahl auch in Berlin mit großer Spannung beobachtet wird. Insbesondere die CDU hat die Wahl auch zu einer Abstimmung über die Krisenpolitik der Ampelkoalition im Bund erklärt. Die SPD setzte im Wahlkampf stark auf die hohen Beliebtheitswerte von Regierungschef Weil. In Umfragen zum bevorzugten Ministerpräsidenten - Weil oder Althusmann - lag der SPD-Mann regelmäßig deutlich vor seinem Herausforderer.

Wahl in Niedersachsen: Stimmungstest für Bundesparteien

Erstmeldung vom 8. Oktober: Hannover/München - Rot-Grün hat Niedersachsen bereits von 2013 bis 2017 regiert. Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betont nun im Wahlkampf, er wolle gerne dazu „zurückkehren“. Seit fünf Jahren befindet er sich in einer großen Koalition („GroKo“) mit der CDU.

Neben der Zukunft der Regierung in Hannover geht es bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 aber auch um Bundespolitik: Sie gilt als Stimmungstest für die Bundesparteien.

Wahl in Niedersachsen: SPD setzt auf Rot-Grün – CDU fehlen laut Umfrage die Optionen

Weil erklärte weiter, die Gemeinsamkeiten mit der CDU seien zuletzt „deutlich zur Neige“ gegangen. Für die niedersächsischen Christdemokraten wiederum gibt es jenseits der SPD keine wirklich realistische Koalitionsoption. Einem schwarz-grünen Bündnis dürfte laut Umfragen zur Niedersachsen-Wahl die Mehrheit fehlen – außerdem schlossen es die Grünen mit Blick auf die politischen Positionen der CDU weitgehend aus.

In den Umfragen führt ohnehin - anders als in der Sonntagsfrage für ganz Deutschland - die SPD unter Weil. Die Sozialdemokraten liegen bei 31 bis 33 Prozent, während die von Vizeministerpräsident Bernd Althusmann angeführte CDU auf 28 bis 30 Prozent kommt. Die Grünen werden bei 16 Prozent verortet und würden damit drittstärkste Kraft im niedersächsischen Landtag.

Wahlkampf in Niedersachsen: Energiekrise und Inflation

Bestimmende Wahlkampfthemen waren eher bundespolitische Fragestellungen: die Energiekrise und die Inflation. „So einen Wahlkampf habe ich noch nie erlebt“, ächzte Weil selbst. Er kündigte für die SPD unter anderem ein knapp eine Milliarde Euro teures landeseigenes Unterstützungsprogramm an, das die auf Bundesebene getroffenen Maßnahmen ergänzen soll.

Althusmann und die CDU versuchten wiederum vor allem, die Niedersachsen-Wahl zu einer Art Abstimmung über das Krisenmanagement der SPD-geführten Ampel-Koalition unter Kanzler Olaf Scholz zu machen. Bislang ohne entscheidenden Erfolg, die Umfragen zur Wahl scheinen seit geraumer Zeit stabil.

Knapp 6,1 Millionen Menschen sind am Sonntag, 9. Oktober, in Niedersachsen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Falls Sie auch wahlberechtigt sind, kann Ihnen der Wahl-O-Mat zur Wahl in Niedersachsen bei der Entscheidung helfen. Zudem gibt es bei uns am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Wahl. Dort finden Sie alle Ergebnisse auf Städte- und Gemeindeebene. (AFP/dpa/frs)