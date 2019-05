„Positiv gemeint“: Niederösterreich plant 10 Gebote für Asylbewerber - Netz spottet 

Das österreichische Bundesland Niederösterreich will Asylbewerber künftig Verhaltensregeln mit dem Titel „Zehn Gebote der Zuwanderung“ unterschreiben lassen. Der für Asylthemen zuständige Politiker der rechten FPÖ, Gottfried Waldhäusl, erntet dafür jede Menge Spott.

Update 12.45 Uhr: Auf Twitter erntet der Waldhäusl-Vorstoß jede Menge Spott. „Du sollst #Österreich gegenüber Dankbarkeit leben." - #Flüchtlinge erhalten künftig in #Niederösterreich die "Zehn Gebote der Zuwanderung". Ist #Waldhäusl ein Satireprojekt mit 16.000-Euro Monatsgage?“, fragt ein User. „Wie wäre es, wenn sich gewählte Politiker an Wäldhäusls 10. Gebot „Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben“ halten würden? Wo sonst gibt's so viel Geld für so wenig Kompetenz?“, kommentiert ein anderer. „Ja, es geht immer noch blöder als vorstellbar! Waldhäusl spielt Gott“, lautet ein anderer Kommentar.

Österreich plant 10 Gebote für Asylbewerber - „Positiv gemeint“

Ursprungsmeldung: St. Pölten - Der in Niederösterreich für Asylthemen zuständige Politiker der rechten FPÖ, Gottfried Waldhäusl, präsentierte am Montag in St. Pölten den Vorschlag, Asylbewerber künftig Verhaltensregeln mit dem Titel „Zehn Gebote der Zuwanderung“ unterschreiben lassen. Der Verhaltenskodex beinhaltet demnach Regeln wie „Du sollst die deutsche Sprache lernen“, „Du sollst die österreichischen Gesetze befolgen“, „Du sollst Konflikte gewaltfrei lösen“ und „Du sollst Österreich gegenüber Dankbarkeit leben“. Sanktionen für den Fall, dass sich jemand nicht an die Regeln halte, gebe es nicht, betonte Waldhäusl bei einer Pressekonferenz. Zuerst hatte die Zeitung „Welt“ über die Pläne berichtet.

„Zehn Gebote der Zuwanderung“: Angeblich positiv gemeint

Waldhäusl sagte am Montag, die Gebote seien „positiv gemeint“. „Wir geben diesen Menschen Schutz auf Zeit und alles, was sie brauchen. Dafür erwarten wir auch eine gewisse Dankbarkeit.“ Jeder Asylbewerber solle in einem ersten Schritt darauf hingewiesen werden „wie Österreich tickt“.

Waldhäusl hatte vor einigen Monaten für Aufsehen gesorgt, weil er unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in einer mit Stacheldraht umzäunten und bewachten Asylunterkunft unterbringen ließ. Die Jugendlichen durften das Gelände nur in Begleitung verlassen. Nach Kritik der Kinder- und Jugendanwaltschaft Niederösterreich hatte Landeschefin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für eine Verlegung der Jugendlichen gesorgt.

