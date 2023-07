Nach Asylstreit: Niederländische Regierung wirft hin

Von: Nail Akkoyun

Der niederländische Premierminister Mark Rutte nach der Konsultation der Vierer-Koalition über den Umgang mit Asylsuchenden. © Robin Utrecht/Imago

Die regierende Vierer-Koalition der Niederlande unter Premier Rutte ist an einem Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Zwei Parteien sind ausschlaggebend gewesen.

Den Haag – Die Regierung der Niederlande ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge zerbrochen. Grund seien unterschiedliche Vorstellungen in der Asylpolitik. Insbesondere die Familienzusammenführungen seien ein schwieriges Thema gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur ANP unter Verweis auf Regierungskreise. Zwei Parteien der Vier-Parteien-Koalition weigern sich demnach, Flüchtlingsfamilien die Zusammenkunft zu erschweren.

Die letzten Tage war es wegen eines Vorstoßes der konservativen VVD-Partei von Ministerpräsident Mark Rutte zum Streit in der Vierer-Koalition gekommen. Der Zustrom von Asylsuchenden sollte infolgedessen begrenzt werden. Niederländische Medien berichteten bereits zuvor, dass Rutte sich bereit zeige, die Regierung notfalls auch scheitern zu lassen. In dreitägigen intensiven Verhandlungen habe keine Einigung in der Asylpolitik erzielt werden können, hieß es.

Schwerwiegende Folgen für die Niederlande: Im Herbst kommt es wohl zu Neuwahlen

Das Nachbarland Deutschlands würde damit vor Neuwahlen im Herbst stehen. Eine Stellungnahme der Regierung liegt bislang nicht vor. Es handelt sich um die bereits vierte Regierung unter Leitung des Liberalen Rutte.

IWie andere europäische Länder sehen sich auch die Niederlande mit wachsender Zuwanderung konfrontiert. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind die Asylanträge in den Niederlanden im vergangenen Jahr um ein Drittel auf über 46.000 gestiegen. Noch in diesem Jahr wird ein Anstieg auf mehr als 70.000 erwartet – ein neuer Höchststand seit dem Jahr 2015. (nak)