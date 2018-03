Geld von Gaddafi? Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy festgenommen

Geld von Gaddafi? Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Sarkozy wird verdächtigt illegale Wahlkampfspenden aus Libyen angenommen zu haben.

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy befindet sich wegen des Verdachts illegaler Wahlkampfspenden aus dem Ausland derzeit in Polizeigewahrsam.

Sarkozy wurde am Dienstag in Nanterre von Anti-Korruptions-Ermittlern vernommen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlerkreisen erfuhr. Es ist das erste Mal, dass der frühere Staatschef zu dem Verdacht befragt wird, dass sein Präsidentschaftswahlkampf 2007 aus libyschen Quellen mitfinanziert wurde.

Sarkozy und Gaddafi: Flossen 50 Millionen Euro Wahlkampfgelder?

Es geht demnach um eine mutmaßliche Wahlkampfspenden aus Libyen: Dem Politiker wird zur Last gelegt, im Wahlkampf 2007 Spenden des damaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi angenommen zu haben. Sarkozy regierte Frankreich zwischen 2007 und 2012.

Ein Geschäftsmann hatte in einem Interview dem Nachrichtenportal „Mediapart“ gesagt, er habe Ende 2006 oder Anfang 2007 mehrere - vom libyschen Regime vorbereitete - Koffer mit insgesamt fünf Millionen Euro ins französische Innenministerium gebracht. Sarkozy war damals Innenminister.

Untersuchungsrichter gehen bereits seit fünf Jahren dem Verdacht nach, dass Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007 von Gaddafi mitfinanziert wurde. Die Rede ist von mindestens 50 Millionen Euro. Noch als Präsident nannte Sarkozy die Vorwürfe "grotesk".

afp, mke

