Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Schlimmer Fall des ehemaligen Staatsführers

+ © AFP / KENZO TRIBOUILLARD Eine Nacht in Polizeigewahrsam: Nicolas Sarkozy. © AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy hat die Nacht zum Mittwoch in Polizeigewahrsam verbracht. Anti-Korruptions-Ermittler hatten am Dienstagmorgen mit der Vernehmung Sarkozys in Nanterre westlich von Paris begonnen.