Ukraine-News: Ein Jahr Krieg – Belarus will Frieden in Kiew verhindern

Von: Johannes Nuß, Felix Busjaeger, Bona Hyun

Ein Jahr nach dem Krieg fordert die UN Russland zum Rückzug aus der Ukraine auf. Belarus stellte Anträge zur Schwächung der Resolution. Der News-Ticker.

Ukraine-News: Belarus will auch ein Jahr nach dem Krieg keinen Frieden

Ein Jahr nach dem Ukraine-Krieg: UN fordert Russland zum Abzug auf:

Ukraine-News: Putin verärgert Oligarchen und soll Vorbereitungen auf den Krieg verheimlicht haben

Update vom 23. Februar 2023, 23.13 Uhr: Bei der UN-Vollversammlung haben sieben Mitglieder gegen die Friedens-Resolution gestimmt, darunter Nordkorea und Belarus. Gleichzeitig lehnte die UN-Generalversammlung zwei von Belarus vorgeschlagenen Änderungsanträgen ab, mit denen die Resolution abgeschwächt werden sollte. Der erste verurteilte die Erklärungen ausländischer Staatsoberhäupter zu den Minsker Vereinbarungen, der andere forderte ein Ende der militärischen Unterstützung für die Ukraine.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Belarus will offenbar die Friedens-Resolution abschwächen. © Kay Nietfeld/Tsvangirayi Mukwazhi/dpa (Montage)

Ukraine-News: UN fordert Russland erneut zum Rückzug aus Ukraine auf

Update vom 23. Februar 2023, 21.47 Uhr: Ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat die UN-Vollversammlung erneut mit großer Mehrheit einen Rückzug der russischen Truppen gefordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten des größten Gremiums der Vereinten Nationen stimmten am Donnerstag in New York für eine entsprechende Resolution.

Ukraine-News: Wagner-Chef Prigoschin bettelt mit bizarrer Kampagne um Munition

Update vom 23. Februar 2023, 21.42 Uhr: Immer häufiger tauchen bizarre Werbekampagnen des Wagner-Chefs Jewgeni Pigoschin auf. Mit einem Foto von einem Haufen gestapelter Leichen gefallener Wagner-Söldner forderte Prigoschin auf Telegram zur Lieferung von Waffen an die Söldner-Truppe auf. „Dies sind die Männer, die gestern aufgrund des sogenannten „Granatenhungers“ gestorben sind. Es hätten fünfmal weniger sein sollen. Also werden Mütter, Frauen und Kinder ihre Leichen bekommen“, schrieb Prigoschin als Text über den Beitrag am Mittwoch.

Ukraine-News: Außenministerin Baerbock erklärt, Ukraine endet, wenn das Land das Kämpfen einstellt

Update vom 23. Februar 2023, 20.00 Uhr: In ihrer Rede vor der UN-Vollversammlung fordert Außenministerin Baerbock von der Weltgemeinschaft ein klares Signal für ein Ende des Angriffskriegs. „Wir wollen, dass dieser Krieg endet. Wir wollen Frieden“, sagte Baerbock am Donnerstag bei einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York.

Alle UN-Mitgliedstaaten könnten zu diesem „Friedensplan“ beitragen, sagte die Außenministerin. Dem „Aggressor“ müsse klargemacht werden, dass er den Krieg stoppen müsse. Frieden bedeute allerdings nicht, dass der Angreifer seinem Opfer sage, es müsse „einfach aufgeben“. „Wenn Russland das Kämpfen einstellt, dann endet dieser Krieg. Wenn die Ukraine das Kämpfen einstellt, dann endet die Ukraine.“

Ukraine-News: Russlands „grottenschlechte“ Militärführung wird Ukraine zum Vorteil

Update vom 23. Februar, 18.18 Uhr: Auch ein Jahr nach dem Ukraine-Krieg wird die Lage der russischen Streitkräfte zum klaren Vorteil für die Ukraine. Die russischen Soldaten hätten eine „grottenschlechte Führungsfähigkeit“, sagte Ex-General der Bundeswehr Roland Kather im Interview mit der Welt. Russland habe die Streitkräfte nicht entsprechend vorbereitet auf den Krieg. Die Ukraine habe sich bereits nach der Annexion der Krim nach dem Westen orientiert. So konnten die ukrainischen Streitkräfte den Russen erfolgreich immer wieder einen „Streich gespielt“, so Kather.

Ukraine-News: Putin verärgert Oligarchen – hat der Vorbereitungen auf den Krieg verheimlicht?

Update vom 23. Februar, 16.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den Einmarsch in die Ukraine wohl heimlich vorbereitet. Die Wut unter der Eliter wächst. „Die Idee war nie, dass Hunderttausende von Menschen sterben. Es ist alles furchtbar schiefgelaufen“, sagt ein ehemaliger hoher russischer Beamter der Financial Times. Die Führungsspitze des Kremls erfuhr wohl von der Invasion erst, als Putin an demselben Morgen im Fernsehen eine „spezielle Militäroperation“, wie es im russischen Narrativ heißt, ankündigte. Im engen Umfeld Putins brodelt es seit geraumer Zeit. Immer wieder gibt es Gerüchte über einen Sturz oder Putsch-Versuche.

Ukraine-News: Kiew bekommt wohl weitere Drohnen – weitere Sanktionen gegen Russland

Update vom 23. Februar, 15:11 Uhr: Australien hat angekündigt Drohnen in die Ukraine zu liefern, zudem sollen Sanktionen gegen die russische Regierung, staatsnahe Medien und das Militär ausgeweitet werden. Die australische Regierung erklärte, die Sanktionen richteten sich auch gegen „diejenigen, die Unwahrheiten verbreiten, um diesen Krieg zu rechtfertigen“. Unter anderem sind Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten für 90 weitere Einzelpersonen und 40 Unternehmen geplant. Zu den Unternehmen gehört auch das staatliche Medienunternehmen Sputnik.

Ukraine-News: Wuhledar unter starkem Beschuss

Update vom 23. Februar, 13:45 Uhr: Laut Berichten des britischen Verteidigungsministeriums vom Donnerstag, dem 23. Februar, ist die ukrainische Stadt Wuhledar erneut unter starken Beschuss geraten. In einem aktuellen Bericht heißt es: „Es besteht die realistische Möglichkeit, dass Russland trotz der kostspieligen fehlgeschlagenen Angriffe Anfang Februar und Ende 2022 eine weitere Offensive in diesem Gebiet vorbereitet“. Das Ministerium glaubt, der zuständige russische Generaloberst Rustam Muradov stehe nach harscher Kritik russischer Nationalisten unter erheblichem Druck. Der Bericht weiter: „Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Muradov über eine schlagkräftige Truppe verfügt, die in der Lage ist, einen Durchbruch zu erzielen“.

Ukraine-News: IW-Institut sieht in zunehmendem Maße Kriegswirtschaft in Russland

Update vom 23. Februar, 13:20 Uhr: Das IW-Institut sieht eine zunehmende Auslegung der russischen Wirtschaft auf den Krieg. In einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, heißt es: „De facto ist Russland zu einer Kriegswirtschaft geworden“. Das Institut kommt zu dem Schluss, die Sanktionen des Westens hätten zwar wirtschaftliche Folgen, jedoch ohne Russland in die Knie zu zwingen. Die Prognose: „Da ein Ende des Krieges momentan nicht absehbar erscheint und das Entkoppeln des Westens von Russland immer weiter voranschreitet, wird Russland aber zukünftig mit steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen haushalten müssen.“ Russlands Planungen für den Staatshaushalt würden verdeutlichen, dass man sich in Richtung einer „von Verteidigungs- und Sozialpolitik geleiteten Kriegswirtschaft“ orientieren würde.

Ukraine News: Moldawien dementiert Berichte über ukrainische Pläne für Invasion Transnistriens

Update vom 23. Februar, 13:10 Uhr: Moldawien weist den Vorwurf Russlands zurück, die Ukraine plane eine Invasion Transnistriens. Wie die Nachrichtenagentur RIA berichtete, beschuldigt das Verteidigungsministerium Russlands die Ukraine, einen False-Flag Angriff auf die abtrünnige moldawische Region zu planen. Ein vermeintlich von russischen Kräften durchgeführter Angriff solle als Vorwand für eine anschließende Invasion dienen, so das russische Verteidigungsministerium. Moldawien wies diesen Vorwurf nun zurück und rief zu Ruhe auf, so die Nachrichtenagentur Reuters.

Ukraine News: Putin will Armee erneuern – Nuklearstreitkräfte sollen gestärkt werden

Update vom 23. Februar, 11:15 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat erneut die Stärkung von Russlands Atomstreitkräften betont. In einem Statement erklärte der Kreml-Chef: „Der Stärkung der nuklearen Triade werden wir nach wie vor verstärkte Aufmerksamkeit widmen“. Putin kündigte darüber hinaus erste Indienststellungen der Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat an. Die Interkontinentalrakete kann mit Atomsprengköpfen bestückt werden und war eigentlich für 2022 angekündigt worden.

Ukraine News: China dementiert Berichte über mögliche Waffenlieferungen an Russland

Update vom 23. Februar, 10:26 Uhr: Die Volksrepublik China hat Berichte über mögliche Waffenlieferungen an Russland dementiert. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin, erklärte laut Medienberichten, es handle sich dabei um Verleumdungen. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, die US-Regierung überlege, Informationen zu Erwägungen Chinas zu veröffentlichen, Waffen an Russland zu liefern. Wang hierzu: „Was die sogenannten Geheimdienstinformationen angeht, so ist das nur Spekulation und gegen China gerichtete Verleumdung“.

Wagner-Chef Prigoschin erhält nun doch Munition – aktuelle News zum Ukraine-Krieg

Update vom 23. Februar, 10:15 Uhr: Die Wagner-Gruppe erhält Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin zufolge nun doch Munition. Auf Telegram schrieb der Chef der Söldner-Gruppe: „Heute um 06.00 Uhr morgens wurde bekannt gegeben, dass die Lieferung von Munition begonnen hat“. Prigoschin weiter: „Höchstwahrscheinlich rollt der Ball jetzt. Bisher steht alles auf dem Papier, aber wie uns gesagt wurde, sind die wichtigsten Dokumente bereits unterzeichnet.“ Zuletzt hatte er gegenüber den regulären Streitkräften und dem Verteidigungsministerium den Vorwurf erhoben, Wagner würde gezielt Munition vorenthalten werden.

Update vom 23. Februar, 08:15 Uhr: Nachdem Russland vor einem Jahr die Ukraine überfallen hat, bringt die russische Führung nun wirre Anschuldigungen vor: Demnach hat das Verteidigungsministerium der ukrainischen Regierung vorgeworfen, eine Invasion in die von Moldau abtrünnige Region Transnistrien zu planen. Die Nachrichtenagentur Tass teilte am Donnerstag, dem 23. Februar mit, Kiew wolle in naher Zukunft eine bewaffnete Operation „unter falscher Flagge“ in Transnistrien durchführen. Angeblich würden ukrainische Soldaten und das ukrainische Regiment Asow einen inszenierten Einmarsch von angeblich russischen Truppen als Vorwand für die Invasion nutzen.

Russland beschuldigt die Ukraine, eine Invasion zu planen (Archivbild). © Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Russland wiederum kündigte an, auf entsprechende Truppenbewegungen reagieren zu wollen. Droht nun dadurch eine Ausweitung oder gar Eskalation des Ukraine-Kriegs? Zum Hintergrund: In dem von Moldau abgespaltenen Gebiet Transnistrien an der Grenze zur Ukraine sind seit den 1990er-Jahren russische Soldaten stationiert. Diese werden als sogenannte Friedenstruppe eingesetzt. Der Geheimdienst der Republik Moldau hatte Russland bereits im Dezember vorgeworfen, eine Invasion zu planen. Möglich sei ein Zeitraum zwischen Januar und April.

News zum Einsatz von Atomwaffen: UN spricht neue Warnung aus – Ukraine beschuldigt Russland des Völkermords

Update vom 23. Februar, 07:01 Uhr: Kurz vor dem Jahrestag des Überfalls russischer Truppen auf die Ukraine hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Ausweitung des Konfliktes und dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Unterdessen warf Russlands UN-Botschafter Deutschland und dem Westen im Ukraine-Konflikt ähnliche Motive wie im Zweiten Weltkrieg vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verabschiedete einen Jahrgang junger Offiziere zum Abschluss ihrer Ausbildung in den Krieg.

Zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine soll die UN-Vollversammlung am Donnerstag, 23. Februar 2023, eine Resolution mit der Forderung nach Frieden und dem Rückzug Moskaus beschließen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen. Bei dem Treffen warf der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Russland Völkermord vor.

News zu Russland und Ukraine: UN warnt vor Ausweitung des Kriegs und Einsatz von Atomwaffen

Vor dem Abflug zu der Sitzung der UN-Vollversammlung warb Außenministerin Annalena Baerbock am Donnerstag um Zustimmung zu der von mehr als 50 Staaten eingebrachten Resolution der Vereinten Nationen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. „Der Friedensplan liegt in New York auf dem Tisch, es ist die Charta der Vereinten Nationen“, sagte die Grünen-Politikerin. Baerbock will am späten Nachmittag deutscher Zeit vor der Generalversammlung in New York eine Rede halten. Die Abstimmung über die Resolution ist für den späten Abend (MEZ) nach Dutzenden Reden hochrangiger Sprecherinnen und Sprecher geplant.

Update vom 22. Februar, 18.56 Uhr: Kurz bevor sich der Ukraine-Krieg das erste Mal jährt, verstärkt die russische Armee nach Erkenntnissen Kiews ihre Truppen an verschiedenen Frontabschnitten. Das lasse auf unmittelbar bevorstehende neue Angriffe schließen, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch mit. Die russischen Streitkräfte konzentrierten ihre Hauptanstrengungen „auf Offensivoperationen in den Richtungen Kupjansk, Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Schachtarsk“, heißt es in der Mitteilung der ukrainischen Militärführung.

Vor allem rund um Bachmut gebe es weiterhin schwere Kämpfe. Mithilfe seiner Luftaufklärung versuche das russische Militär, die Artillerieangriffe genauer zu koordinieren. Bei Awdijiwka und Schachtarsk seien russische Angriffe abgewehrt worden.

Ukraine News: Wagner-Chef Prigoschin bettelt wieder um Waffen – Wagner-Gruppe geht im Ukraine-Krieg Munition aus

Update vom 22. Februar, 15.48 Uhr: Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldner-Guppe Wagner, hat seine Landsleute erneut aufgerufen, ihm Waffen und Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. „Wenn jeder Russe - das ist kein Aufruf zu Kundgebungen - einfach nur sagen würde: ‚Gebt Wagner Munition‘ dann wäre das schon sehr bedeutend“, sagt er in einer von seinem Pressedienst verbreiteten Tonaufnahme. Darüber hatte auch ntv berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Kuleba glaubt an Lieferung von Kampfflugzeugen

Update vom 22. Februar, 12:13 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba glaubt daran, dass zukünftig Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert werden. Der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sagte Kuleba: „Wir arbeiten beständig daran, eine Luftkoalition beziehungsweise eine Flugzeugkoalition aufzubauen“. Der Außenminister weiter: „Es gibt noch kein Land, das ‚Ja‘ sagen würde, aber es gibt auch kein Land, das ‚Nein‘ sagen würde. Es ist eine völlig offene Option.“ Die Ukraine unter Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in der Vergangenheit wiederholt Lieferungen von Kampfflugzeugen gefordert, Zusagen gibt es bisher keine – die Lieferungen sind hochumstritten.

Ukraine News: Medwedew droht mit Atomwaffen im Ukraine-Krieg

Update vom 22. Februar, 10:17 Uhr: Der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates Russlands, Dmitri Medwedew, hat vor einer nuklearen Konfrontation mit dem Westen gewarnt. Auf Telegram schrieb der Ex-Kremlchef: „Wenn die USA eine Niederlage Russlands wollen, dann haben wir das Recht, uns mit jeder Waffe zu verteidigen – auch mit der atomaren“. Medwedew warnte, dann stünde die Welt am Rande eines globalen Konflikts.

Eine russische nukleare Langstreckenrakete bei einer Parade auf dem Roten Platz in Moskau © Yuri Kochetkov

Der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates betonte zudem, bei bisherigen Abkommen zwischen den USA und Russland hätten nukleare Sprengköpfe der Nato-Staaten Großbritannien und Frankreich keine Berücksichtigung gefunden. Ebenso wie Präsident Putin es am Vortag getan hatte, äußerte auch Medwedew nun, es sei Zeit, dies zu ändern.

News zum Ukraine-Krieg: Angriffe auf Bachmut gehen Weiter

Update vom 22. Februar, 09:50 Uhr: Das russische Militär setzt seine Angriffe auf die Stadt Bachmut in der Ostukraine offenbar fort. Das ukrainische Militär teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden seien 59 Angriffe von schweren Raketensystemen auf die Stadt erfolgt. Sie berichten darüber hinaus von Angriffen auf 20 weitere Siedlungen in dem Gebiet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russische Soldaten feuern in der Ukraine an einem unbekannten Ort eine BM-21 Grad Mehrfachrakete ab. © Evgeny Biyatov / Imago Images

Ukraine News aktuell: Kiew militärisch in Bedrängnis – General mit düsterer Prognose

Update vom 22. Februar, 07:42 Uhr: Knapp vor dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs spricht der deutsche Brigadegeneral Christian Freuding von einer schwierigen Phase für die Verteidiger. Ihm zufolge würde die russische Militärführung eine hohe Lernfähigkeit aufweisen. „Wir wissen auch, dass die Ukrainer nicht mehr in der Lage sind, ihre Verbände nur mit Freiwilligen aufzufrischen, sondern dass sie jetzt ganz gezielt Reservisten in unterschiedlichen Graduierungen einziehen. Das deutet darauf hin, dass sie derzeit unter Druck sind“, sagte Freuding der Deutschen Presse-Agentur.

News aus dem Ukraine-Krieg: Wagner-Chef abgeschrieben? Kreml kappt Zugang zu Waffen

Update vom 21. Februar, 08.20 Uhr: „Putins Koch“ und Wagner-Chef, Jewgeni Prigoschin, wird derzeit vom russischen Verteidigungsministerium der Zugang zu Artilleriegranaten und schweren Waffen verwehrt. Der Denkfabrik Institute for the Study of War zufolge versuche die russische Militärführung die konventionellen russischen Streitkräfte zu stärken.

Ist der Wagner-Chef bereits abgeschrieben? Kreml kappt Prigoschin den Zugang zu Waffen. © ITAR-TASS/imago (montage)

News zum Ukraine-Krieg: Joe Biden trifft Selenskyj in Kiew – weitere Waffenlieferungen angekündigt

Update vom 20. Februar, 13.15 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat unterstrichen, wie bedeutend die US-Militärhilfen im Ukraine-Krieg sind. Sie seien auf dem Schlachtfeld, bei der verbesserten Ausrüstung der Soldaten „und bei der Befreiung unserer Gebiete spürbar“, sagte der ukrainische Staatschef am Montag (20. Februar) bei einem kurzen Statement mit Joe Biden vor Medienvertretern in Kiew. Der US-Präsident hatte die ukrainische Hauptstadt unangekündigt besucht.

Besonders hob Selenskyj die US-Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams, aber auch die deutschen Leopard-2-Panzer hervor. Das Weiße Hauses kündigte die Lieferung weiterer wichtiger Rüstungsgüter an, konkrete Modelle wurden nicht genannt. Zugleich warnten die USA aber China davor, umgekehrt Russland mit Waffen zu beliefern.

Erstmeldung vom 20. Februar um 11.00 Uhr: Kiew/Moskau – Der Ukraine-Krieg steht vor einem traurigen Ereignis: Am 24. Februar jährt sich der Kriegsbeginn zum ersten Mal. Nach einem Jahr verschiebt sich die Front im Krieg in der Ukraine nur noch langsam. Das russische Militär wird von den ukrainischen Streitkräften immer weiter zurückgedrängt und die Ostukraine wird immer mehr zum Schauplatz schwerer Kämpfe. Dennoch: Viele Experten erwarten, dass Russland anlässlich des Jahrestags erneut eine Offensive starten könnte. Wenige Tage vor dem Stichtag kommt nun die Einschätzung aus London: Die Misserfolge der russischen Armee werden im Kreml wohl für Spannungen sorgen. Derweil setzt Russland im Ukraine-Krieg auch sexuelle Gewalt als Kriegswaffe ein.

Ukraine-News live: Lage in Moskau soll angespannt sein – Wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter?

Wie das britische Verteidigungsministerium laut Deutscher Presse-Agentur mitteilt, soll die russische Offensive im Frühjahr wegen Misserfolgen Spannungen in der russischen Führung verstärken. Das ging aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Montag, dem 20. Februar, hervor. Die vergangenen Wochen und Tage haben gezeigt, dass die Armee von Russlands Präsidenten Wladimir Putin an mehreren Fronten gleichzeitig versucht, gegen die ukrainischen Soldaten die Oberhand zu gewinnen. Die Strategie: Frontgewinn unter hohen Verlusten.

Immer wieder wird davon berichtet, dass ganze Trupps aufgerieben werden und zahlreiche Soldaten sterben. Hinzukommt der hohe Materialverlust, der mit dieser Strategie im Krieg in der Ukraine einhergeht. Im Geheimdienstbericht heißt es weiter, dass Russland an der Offensive unter anderem daran festhält, weil der Kreml zum Jahrestag des Kriegs Erfolge präsentieren will. Darum stehen die Städte Bachmut und Wuhledar weiter im Fokus der Kämpfe. Die Städte in der Ostukraine gelten seit Monaten als wichtige Schauplätze des Ukraine-Kriegs, und ein Sieg in der Region würde der russischen Führung wohl frischen Rückhalt für den Kriegsverlauf geben.

Russlands Offensive im Ukraine-Krieg scheitert wohl: News zum aktuellen Verlauf des Konflikts

Dass das russische Militär wohl von seiner Führung viel Druck erfährt, zeigt sich womöglich auch daran, dass in Wuhledar, einer Stadt im Donbass, zwei Elite-Einheiten so stark aufgerieben worden, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Vom Westen wird vermutet, dass Russlands Armee um jeden Preis die Frühjahrsoffensive vorantreiben will, um weitere Spannungen im Kreml zu vermeiden. Der tägliche Geheimdienstbericht der Briten ist seit Monaten dem russischen Präsidenten ein Dorn im Auge. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Ukraine-News: Nato im Ukraine-Krieg weist Forderung nach Streubomben zurück

Sie gelten als schreckliche Waffen in Kriegen: sogenannte Streubomben und Brandbomben. Am vergangenen Wochenende flammte die Debatte um die geächteten Kriegswaffen im Ranken der Sicherheitskonferenz erneut auf, indem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg deutlich machte, dass solche Waffen von dem Bündnis nicht an Kiew geliefert werden würden. Dem Sendeverband RTL/ntv sagte er, die Allianz habe diese Art von Waffen auch nicht empfohlen. „Wir liefern Artillerie und andere Arten von Waffen, aber keine Streubomben.“

Zuvor hatte die Ukraine für den Einsatz von Streumunition plädiert. Der Vizeregierungschef Kubrakow hatte sich dafür ausgesprochen, auf eigenem Staatsgebiet Streumunition und Phosphor-Brandwaffen einsetzen zu können. Russland würde solche Waffen bereits im Ukraine-Krieg einsetzen, hieß es. Auch der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, erklärte, dass es keine rechtlichen Hindernisse gebe, die die Ukraine davon abhielten, Streumunition zu verwenden. Als Begründung sagte er, dass Kiew nicht Mitglied des Oslo-Übereinkommens sei, das den Einsatz von Streumunition verbietet.

News zum Ukraine-Krieg: Russland startete Überfall auf Ukraine am 24. Februar 2022

Wladimir Putin, Präsident von Russland, startete mit seiner Armee am 24. Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine. Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Kämpfe dominieren Härte und Zerstörung die News über die Ukraine – seit Monaten steht die Ostukraine vermehrt im Fokus der russischen Angriffe. Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident, wirbt daher seither um Waffenlieferungen für die Ukraine. Der Westen ist daher bemüht, den Verteidigern mit Waffen, Hilfsgütern und Geld zu helfen – auch aus Deutschland. Zudem starteten die Nationen und die Nato umfangreiche Sanktionen gegen Russland, Wladimir Putin und seine Oligarchen.

Während viele Nationen schnell Hilfslieferungen zugesagt haben, zögerte die deutsche Politik lange Zeit. Nachdem zunächst die Nachricht über die Lieferung mehrerer Tausend Kampfhelme für Empörung gesorgt hat, steuerte die Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach, lieferte Waffen und schickte zuletzt Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine. Zwischenzeitlich konnte die Ukraine dank der westlichen Hilfen den russischen Vorstoß deutlich zurückdrängen. Großbritannien plante zudem die Lieferung von Challenger-2-Panzern. Bisher sind knapp 14 Millionen Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine geflüchtet. Genaue Opferzahlen sind nicht bekannt. Dennoch erreichen fast täglich neue Schreckensmeldungen die Medien. (febu)