Kandidat Ince gibt auf - gravierende Folgen für Türkei-Wahl

Von: Bedrettin Bölükbasi

Kurz vor der Türkei-Wahl am 14. Mai hat sich der Kandidat Muharrem Ince überraschend aus dem Rennen zurückgezogen. Das dürfte das Gesamtbild gewaltig durchwirbeln.

Frankfurt – Kurz vor der Türkei-Wahl 2023 am Sonntag (14. Mai) hat der Vorsitzende der Memleket-Partei (zu Deutsch: Vaterlandspartei), Muharrem Ince, seine Kandidatur zurückgezogen. Er galt als Alternative für den Oppositionskandidaten und CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu. Inzwischen läuft schon eine Debatte in der Türkei, wie diese Entwicklung die Wahl beeinflussen wird und ob Staatschef Recep Tayyip Erdogan davon profitieren wird.

Türkei-Wahl 2023: Ince zieht seine Kandidatur zurück

„Ich ziehe meine Kandidatur zurück“, erklärte Ince am Donnerstag (11. Mai) vor der Zentrale der Memleket-Partei. Zuvor musste er mehrere Wahlkampfauftritte wegen gesundheitlichen Beschwerden verschieben. Aus seinen Äußerungen war Kritik an der Opposition unter Kilicdaroglu herauszuhören. Man habe ihm etwa vorgeworfen, so Ince, von Erdogan bezahlt worden zu sein. „Sie haben gesagt, ich würde meine Aufgabe erfüllen, sei vom Palast bezahlt worden und könne mich daher aus dem Rennen nicht zurückziehen“, erklärte der ehemalige CHP-Politiker.

„Jetzt möchte ich mich an diejenigen wenden, die diese Niederträchtigkeit geäußert haben“, sagte Ince und verkündete seinen Rückzug aus dem Rennen. Seine nächsten Worte über die Opposition unter Kilicdaroglu hatten es in sich: „Nachdem sie die Wahl verloren haben, werden sie uns die Schuld geben, jetzt nehmen wir ihnen ihre Vorwände (für die Niederlage, Anm. d. Red.) weg.“

Muharrem Ince hat seine Kandidatur kurz vor der Wahl in der Türkei zurückgezogen. © Can Erok/Imago

Türkei-Wahl 2023: Entscheidung schon in der ersten Runde nach Rückzug von Ince?

Nun wird darüber spekuliert, ob sich Wähler von Ince Erdogan oder Kilicdaroglu zuwenden werden. In den sozialen Medien herrscht eine geteilte Meinung unter Memleket-Anhängern. Der Rückzug von Ince erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahl bereits im ersten Durchgang entschieden wird. Sollte sich auch der vierte Kandidat Sinan Ogan zurückziehen, so wäre dies gesichtert. „Meinen Informationen zufolge könnte sich auch Herr Ogan zurückziehen“, erklärte der türkische Journalist Ismail Saymaz vom Oppositionssender Halk TV kurz nach der Erklärung von Ince. (bb)