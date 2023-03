„Extrem gefährliche Eskalation“: Putin kündigt Stationierung von russischen Atomwaffen in Belarus an

Von: Bedrettin Bölükbasi, Christian Stör

Kremlchef Putin zündet mit der angekündigten Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus die nächste Eskalationsstufe. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 26. März, 8.30 Uhr: Die Stationierung russischer Nuklearwaffen in Belarus könnte aus Sicht der Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zur Katastrophe führen. Putins Plan sei eine „extrem gefährliche Eskalation“, warnte die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Organisation in Genf. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass solche Waffen auch zum Einsatz kommen. „Im Kontext des Ukraine-Kriegs ist das Risiko einer Fehleinschätzung oder Fehlinterpretation extrem hoch.“

Die Organisation erinnerte daran, dass der Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) Staaten verbiete, ausländische Atomwaffen auf ihrem Territorium zuzulassen. Das 2017 verabschiedete Abkommen wurde bislang von 92 Staaten unterzeichnet. Russland und Belarus sind aber ebenso wenig darunter wie Staaten mit US-Atomwaffenstützpunkten - also auch Deutschland, Belgien, Italien, die Niederlande und die Türkei.

Ukraine aktuell: Scharfe Kritik an Putin-Ankündigung zu Atomwaffen

Update vom 26. März, 6.15 Uhr: Die vom Kreml angekündigte Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus stößt bei der Bundesregierung auf deutliche Kritik. Im Auswärtigen Amt in Berlin war am Samstagabend von einem „weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung“ die Rede. „Der von Präsident Putin gezogene Vergleich zur Nuklearen Teilhabe der Nato ist irreführend und kann nicht dazu dienen, den von Russland angekündigten Schritt zu begründen“, hieß es aus Berlin. Zudem habe sich Belarus international in mehreren Erklärungen darauf festgelegt, frei von Nuklearwaffen zu sein.

Auf diesem von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto spricht Wladimir Putin, Präsident von Russland, per Videokonferenz mit dem Gouverneur der Region Sachalin in der staatlichen Residenz Nowo-Ogarjowo. © Mikhail Metzel/dpa

Ukraine aktuell: Putin bezeichnet Waffenlieferungen des Westens als Bedrohung

Update vom 25. März, 21 Uhr: Kreml-Chef Wladimir Putin hat die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine als Bedrohung für Russland bezeichnet. „Natürlich ist das eine Bedrohung“, sagte Putin in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen Rossiya-24. Westliche Länder würden eine „sehr große Menge“ an Waffen an die Ukraine liefern, betonte er. So wolle man den Krieg verlängern, behauptete der russische Präsident. Dagegen entwickle sich die russische Verteidigungsindustrie sehr schnell, lobte Putin. Mit Blick auf die Bereitstellung westlicher Panzer für die Ukraine sagte er, Russland werde nach der neuen Produktion und Modernisierung existierender Panzer trotzdem mehr als dreimal so viele Panzer wie die Ukraine haben.

Ukraine aktuell: Russische Atomwaffen – Putin kündigt Stationierung in Belarus an

Update vom 25. März, 18.40 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen im verbündeten Nachbarland Belarus angekündigt. Daran sei „nichts Ungewöhnliches“, die USA stationierten seit langer Zeit taktische Atomwaffen auf dem Gebiet ihrer Verbündeten, sagte Putin in einem am Samstag im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview. Zudem kündigte der russische Präsident an, in der Ukraine Geschosse mit abgereichertem Uran einzusetzen, falls Kiew solche Munition vom Westen geliefert bekomme.



Putin sagte, er habe über die Stationierung der Atomwaffen bereits mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gesprochen. Er sei mit ihm darüber übereingekommen, dass Russland und Belarus nun „Dasselbe tun“ wie die USA auf dem Gebiet ihrer Verbündeten.



Putin begründete seine Entscheidung mit der kürzlich von einem britischen Vertreter verkündeten Bereitschaft, Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. Der russische Präsident drohte, auch die russischen Streitkräfte mit dieser Art von Geschossen zu beliefern, falls Kiew diese erhalten sollte. Russland verfüge „natürlich“ über Mittel, um darauf zu reagieren, sagte Putin. „Wir haben, ohne zu übertreiben, Hunderttausende solcher Geschosse. Wir setzen sie nur derzeit nicht ein.“



Zu den Nuklearwaffen-Plänen sagte Putin, Russland habe Belarus in der Vergangenheit bereits mit der Ausrüstung von Flugzeugen geholfen, ohne nukleare Sperrverträge zu verletzen. Putin erklärte, ab dem 3. April werde Moskau nun mit der Ausbildung der Piloten dieser Flugzeuge beginnen, zum 1. Juli solle ein „spezielles Lager für taktische Atomwaffen auf dem Territorium von Belarus“ fertiggestellt werden.

Ukraine aktuell: Scholz rechnet mit langem Krieg

Update vom 25. März, 17.55 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet mit einer längeren Dauer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. „Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir lange die Unterstützung gewährleisten müssen“, sagte Scholz bei einem Bürgergespräch in seinem Bundestagswahlkreis in Potsdam. „Die eine Grundlage für alles ist, dass Russland einsieht, dass es nicht einfach sich große Teile des ukrainischen Territoriums einverleiben kann, wie es das jetzt versucht.“ Wenn diese Einsicht da sei, werde es erst möglich, zu einer Auflösung der Kriegssituation zu kommen. „Aber dieser Schritt ist noch nicht im Kopf des russischen Präsidenten“, sagte Scholz mit Blick auf Wladimir Putin. „Der Blutzoll, den Putin für seinen imperialistischen Traum seinem Land, seinen eigenen jungen Männern zumutet, der ist wirklich ungeheuerlich.“

Ukraine aktuell: Polnischer Premier ruft nach mehr Munition gegen Putins Krieg

Update vom 25. März, 16.10 Uhr: Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki hat die EU dazu aufgefordert, Gespräche mit Ländern wie Südkorea oder Israel zu führen, um noch mehr Munition für die Ukraine zu besorgen, wie die ukrainische Agentur Ukrinform berichtete. Es sei ein offenes Geheimnis, dass die EU nicht genug Munition habe. In weiteren Ländern der Welt gebe es aber genug Munition der nötigen Sorten. Daher müssten EU-Staaten wie Polen, Deutschland und Frankreich Gespräche führen, um Munition anzuschaffen. „Die Ukraine braucht sie hier und jetzt“, so Morawiecki.

Ukraine aktuell: Putin-Vertrauter fordert Verbot für Haager Tribunal

Update vom 25. März, 13.40 Uhr: Ein Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Russland zu verbieten. Der Vorsitzende des russischen Unterhauses, Wjacheslaw Wolodin, plädierte dafür, jegliche Handlungen des Strafgerichtshofs in Russland zu untersagen und jeden zu bestrafen, der mit ihm zusammenarbeite. Es sei nötig, die Gesetzgebung dahingehend zu ändern, schrieb er auf Telegram. Der IStGH hatte Mitte März wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Haftbefehl gegen Putin erlassen. Russlands Propaganda bezeichnet den Haftbefehl als ungeheuerlich, inakzeptabel und feindselig.

Ukraine aktuell: Angriff auf Bachmut kommt zum Erliegen – „Ergebnis der erheblichen Verluste der russischen Kräfte“

Update von 25. März, 11.35 Uhr: Der russische Angriff auf die ostukrainische Stadt Bachmut ist nach Einschätzung britischer Geheimdienste weitgehend zum Erliegen gekommen. „Dies ist vermutlich vor allem ein Ergebnis der erheblichen Verluste der russischen Kräfte“, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. „Die Situation der Russen hat sich wahrscheinlich auch durch die Spannungen zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und der Wagner-Gruppe verschlechtert, die beide Einheiten an diesem Frontabschnitt bereitstellen.“ Auch die Ukraine habe im monatelangen Kampf um Bachmut schwere Verluste erlitten, wurde in London betont.

Ukraine aktuell: Russische Schiffe vor Nord-Stream-Explosionen an den Tatorten

Update von 25. März, 9.05 Uhr: Russische Militärschiffe waren einem Bericht zufolge kurz vor den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines 1 und 2 mutmaßlich an den Tatorten unterwegs. Demnach verfügte der Schiffsverband über die notwendige Ausrüstung, um entsprechend viele Sprengsätze anzubringen. Das berichtet das Nachrichtenportal t-online.de unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen und öffentlich einsehbare Daten.

Ukraine aktuell: Wagner-Söldner und ukrainische Armee liefern sich weiter blutige Kämpfe

Update von 25. März, 6.00 Uhr: Im Osten der Ukraine konzentrieren sich die blutigsten Kämpfe weiter auf die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Gebiet Donezk. Bei den verlustreichen Gefechten zwischen den Truppen der russischen Privatarmee Wagner und den ukrainischen Streitkräften ist weiter kein Ende in Sicht. Allerdings schaffen es die ukrainischen Verteidiger offenbar immer besser, die russischen Angriffe abzuwehren. Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, sagte seinem britischen Amtskollegen Tony Radakin in einem Telefonat, dass die Soldaten die Situation in der Stadt Schritt für Schritt stabilisieren würden.

Ein ukrainischer Soldat feuert an der Frontlinie nahe Bachmut eine Panzerfaust ab. © LIBKOS/AP/dpa

Update von 24. März, 22.40 Uhr: Ukrainischen Geheimdienstberichten zufolge sollen auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim Evakuierungsmaßnahmen begonnen haben. Demnach bereiteten sich erste bislang auf der Krim eingesetzte Vertreter der russischen Regierung und deren Helfer vor, die Halbinsel zu verlassen. So zitiert die Nachrichtenseite Kyiv Independent den ukrainischen Geheimdienstsprecher Andrij Yusow.

Laut Yusows Aussagen gegenüber einem ukrainischen Fernsehsender hätte es bereits am Mittwoch (22. März) erste Radiowarnungen an die Bewohner der Krim gegeben. Von Russland eingesetzte Regierungsvertreter auf der 2014 besetzten Halbinsel verkauften derzeit ihre Immobilien auf der Krim und brächten bislang auf der Halbinsel lebende Familienmitglieder an andere Orte. Yusow betonte, dass die Rückeroberung der Krim durch die Ukraine notwendig sein, um Frieden und Ordnung in der Ukraine wiederherzustellen. Das Ziel, die Halbinsel bald zurückzuerobern, habe sich für die Ukraine nicht geändert.

„Sie bereiten sich auf einen Angriff vor“: Russland bestätigt Gegenoffensive im Ukraine-Krieg

Update vom 24. März, 20.35 Uhr: Russland hat der Slowakei wegen der Übergabe der aus Sowjetzeiten stammenden Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an die Ukraine Vertragsbruch vorgeworfen. Es sei laut einem 1997 geschlossenen Vertrag nicht zulässig, die Maschinen ohne Zustimmung Russlands einem anderen Staat zu überlassen, teilte der Föderale Dienst für die militärtechnische Zusammenarbeit in Moskau mit.

Auf der Seite des russischen Außenministeriums war zudem der Vertrag einsehbar. Moskau sprach von einem „unfreundlichen Akt“ und einem Verstoß gegen die internationalen Pflichten der Slowakei. Die slowakische Politik hat bisher nicht öffentlich reagiert auf die russischen Vorwürfe, die zuvor auch Moskaus Botschaft in Bratislava geäußert hatte.

Ukraine aktuell: Scholz ruft Peking zu Gesprächen auch mit der Ukraine auf

Update vom 24. März, 17.30 Uhr: Nach dem chinesisch-russischen Gipfeltreffen in Moskau erwartet Bundeskanzler Olaf Scholz von der Führung in Peking auch Gespräche mit der Ukraine. „Was wir allerdings natürlich finden ist, dass man nicht nur mit dem russischen Präsidenten sprechen sollte, (sondern) auch mit dem ukrainischen“, sagte der SPD-Politiker nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Er bekräftigte außerdem, dass für ihn die Grundlage eines fairen Friedens in der Ukraine der Truppenrückzug Russlands sei. „Das ist für mich jedenfalls klar und muss dann auch in der öffentlichen Debatte gesagt werden.“

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte am Dienstag im Kreml den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, um über den Krieg sowie über den Ausbau der strategischen Partnerschaft beider Länder zu sprechen. Scholz hatte sich bereits vor der Reise Xis dafür ausgesprochen, dass der chinesische Präsident auch Kontakt zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufnimmt. Der Kanzler warnte China am Freitag erneut vor Waffenlieferungen an die russischen Streitkräfte. Das wäre „ein schlimmer Fehler“, sagte er. Bisher seien solche Lieferungen aber nicht beobachtet worden.

Ukraine aktuell: Australischer Ex-Soldat hält ukrainisches Militär für „beste Armee der Welt“

Update vom 24. März, 15.10 Uhr: Russland hat im Krieg gegen die Ukraine weiter mit Verlusten zu kämpfen. Laut eines Experten hat Kiew eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. „Ich bin der Meinung, dass die Ukrainer im Moment wahrscheinlich die beste Armee der Welt sind“, sagte Mick Ryan Ryan, pensionierter Generalmajor der australischen Armee, dem Kyiv Post. „Und es ist nicht nur wahrscheinlich, sie sind es. Sie sind die beste Armee der Welt. Sie haben die meiste Erfahrung in der modernen Kriegsführung, das haben sie in den letzten 13 Monaten bewiesen“.

Ukraine aktuell: Putin-Freund Medwedew bestätigt ukrainischen Plan

Update vom 24. März, 14.55 Uhr: Nun bestätigt auch die russische Seite, dass sich die Ukraine auf eine Gegenoffensive im Ukraine-Krieg vorbereitet. „Sie bereiten sich auf einen Angriff vor, jeder weiß das“, sagte Russlands Ex-Präsident und stellvertretender Chef des Sicherheitsrats, Dimitri Medwedew, in einem Interview mit russischen Medien. Der russische Generalstab sei sich dessen bewusst und bereite eigene „Lösungen“ vor. Darüber hinaus warnte er, Moskau sei bereit „absolut jede Waffe“ einzusetzen, falls die ukrainische Armee versuchen sollte, die annektierte Halbinsel Krim zurückzuerobern.

Ukraine aktuell: Russische Angriffe rauben Zivilisten das Leben

Update vom 24. März, 11.14 Uhr: In der Ukraine sind innerhalb eines Tages mindestens neun Zivilisten bei russischen Angriffen getötet worden. Weitere 26 seien verletzt worden, teilte der Pressedienst des ukrainischen Militärs am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Betroffen von Angriffen waren demnach acht Gebiete des Landes, dabei insbesondere das östliche Donezker Gebiet. Behördenangaben zufolge wurden dort allein bei einem Angriff auf ein Obdachlosenheim der Stadt Kostjantyniwka fünf Menschen getötet.

Geheimdienstbericht: Russland fehlt es an militärischen Ausbildern

Update vom 24. März, 10.20 Uhr: Die russische Armee hat nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten zunehmend Schwierigkeiten, ihre Rekruten auszubilden. Das geht aus dem täglichen Update des Londoner Verteidigungsministeriums hervor. Demnach wurden kürzlich 1000 Soldaten nach Übungen in einem Lager in Belarus wieder in die Ukraine verlegt. „Obwohl keine neue Truppenverlegung dorthin festgestellt wurde, hat Russland das Zeltlager höchstwahrscheinlich an Ort und Stelle belassen, was darauf hindeutet, dass sie das Übungsprogramm fortsetzen“, so die britischen Experten.

Die Tatsache, dass Russland sich bei der Ausbildung seines Personals auf die weit weniger erfahrene belarussische Armee verlasse, sei ein Anzeichen dafür, dass der Krieg in der Ukraine das russische Ausbildungsprogramm aus dem Gleichgewicht gebracht habe. Russische Ausbilder seien weitgehend in der Ukraine im Kampfeinsatz. Die indirekte Unterstützung durch Belarus werde aber wohl auch als wichtiges politisches Signal in Moskau gewertet.

Ukraine aktuell: Medwedew behauptet, russische Truppen könnten bis nach Kiew vorrücken

Erstmeldung vom 24. März: Moskau/Kiew – Der Verlauf des Ukraine-Kriegs macht der Regierung in Kiew immer mehr Mut. So erklärte nun der oberste Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, dass seine Streitkräfte bald eine Gegenoffensive starten würden. Die Wagner-Söldner, die beim russischen Angriff auf die Ost- und Südukraine an der Front stünden, „verlieren beträchtlich an Stärke und sind am Ende ihrer Kräfte“, so Oleksandr Syrskyi. „Sehr bald werden wir diese Gelegenheit nutzen, so wie wir es in der Vergangenheit in der Nähe von Kiew, Charkiw, Balaklija und Kupiansk getan haben“, sagte er mit Bezug auf die bisherigen ukrainischen Gegenoffensiven.

Anders sieht das Dmitri Medwedew, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder mit scharfen und teils auch bizarr anmutenden Aussagen auffällt. Nun behauptet der frühere russische Präsident, dass russische Truppen bis nach Kiew oder Lwiw vorrücken könnten. „Nichts kann hier ausgeschlossen werden“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Ria Novosti. „Wenn man nach Kiew gehen muss, dann muss man nach Kiew gehen, wenn nach Lwiw, muss man nach Lwiw gehen, um diese Infektion zu zerstören.“ Allerdings machen russische Truppen seit Monaten kaum Fortschritte an der Front.

Ukraine aktuell: USA schließen Verhandlungen über Grenzen der Ukraine nicht aus

US-Außenminister Antony Blinken schließt Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine langfristig nicht aus. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Menschen in der Ukraine, so Blinken. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse „gerecht und dauerhaft“ sein. Die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben, so Blinken. „Aber wie diese konkret im Territorium definiert wird, da warten wir, dass die Ukrainer uns das sagen.“ Politischen Beobachtern zufolge zeigen die Äußerungen, dass die USA eine Rückeroberung aller besetzten Gebiete ausgeht. Damit dürfte vor allem auch die Krim gemeint sein.

Ukraine aktuell: Selenskyj fordert moderne Kampfjets

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat der EU für ihre bisherige Unterstützung gedankt - und zugleich Kampfjets vom Westen gefordert. „Wir brauchen moderne Flugzeuge“, sagte Selenskyj bei einem EU-Gipfel, zu dem er per Video zugeschaltet war. „Zeit ist wichtig. Nicht nur Monate und Wochen, sondern auch Tage sind wichtig. Je schneller wir gemeinsam handeln, desto mehr Leben können wir retten.“ (cs/dpa)