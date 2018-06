Trump trifft Kim Jong Un: USA und Südkorea beraten sich vor dem Gipfeltreffen

In der Nacht auf Dienstag ereignet sich ein historisches Treffen: US-Präsident Donald Trump spricht in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Alle News im Ticker.

Am Dienstag (3.00 Uhr MESZ) treffen sich in Singapur US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Es ist das erste Treffen zwischen Regierungschefs der beiden Länder überhaupt.

Vorausgegangen waren monatelanger Streit und teils heftige gegenseitige Beschimpfungen der beiden Staatenlenker.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht das Atom-Programm Nordkoreas - und sein mögliches Ende.

Experten dämpften zuletzt Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch bei den Verhandlungen.

13.07 Uhr: Einen Tag vor seinem Gipfeltreffen hat sich US-Präsident Donald Trump noch einmal telefonisch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In beraten. Beide Präsidenten hätten sich zuversichtlich darüber geäußert, dass bei dem Gipfel am Dienstag etwas Großes erreicht werden könne, teilte Moons Büro am Montag mit. Voraussetzung dafür sei, dass Trump und Kim durch „offene Diskussionen“ einen gemeinsamen Nenner fänden.

Bei dem Gipfel stehen eine Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm, die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte für einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel im Mittelpunkt.

USA wird sofort nach dem Treffen Südkorea informieren

Trump kündigte den Angaben zufolge an, er werde Außenminister Mike Pompeo kurz nach dem Treffen mit Kim nach Seoul schicken, um den Verbündeten über die Gipfelresultate zu informieren. Alle Südkoreaner würden für „den Erfolg des Gipfels beten“, wurde Moon zitiert. Ein Erfolg wäre auch ein Geschenk für die ganze Welt. Moon schrieb demnach noch einmal Trumps „starker Führung“ zu, dass der Gipfel mit Kim stattfinden könne.

Moon hatte zuvor bei einem Treffen mit Beratern in Seoul geäußert, dass der Gipfel zwischen den USA und Nordkorea nur der Beginn eines möglicherweise jahrelangen Prozesses der Aussöhnung sein werde. Moon sprach von einer „tiefverwurzelten Feindschaft“ zwischen beiden Ländern. Die Feindschaft sowie der Atomstreit könnten nicht auf einen Schlag vollständig überwunden werden, sagte Moon laut seinem Büro.

12.45 Uhr:US-Außenminister Mike Pompeo hat die diplomatische Leistung der europäischen Partner beim Zustandekommen des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gelobt. „Wir wären nicht wo wir sind, ohne die diplomatische Arbeit, die von unseren europäischen Partnern an unserer Seite geleistet wurde“, sagte Pompeo am Montag in Singapur.

Trump führe eine „enorme Koalition“, darunter auch die G7-Partner, sagte Pompeo nach dem Eklat auf dem Gipfel in Kanada. Die Verbündeten hätten geholfen und er habe die Erwartung, dass sich das fortsetzen werde. „Es gibt immer einmal Irritationen“, betonte der US-Außenminister. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Beziehungen der USA mit den G7-Ländern auf einer starker Grundlage weiter voranschreiten.

12.25 Uhr: Vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un hat US-Außenminister Mike Pompeo "beispiellose" Sicherheitsgarantien für Pjöngjang in Aussicht gestellt. Die USA seien zu solchen Garantien bereit, wenn Nordkorea einer "vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung" zustimme, sagte Pompeo am Montag in Singapur. Die Vorbereitungen für das Treffen am Dienstag kommen seinen Angaben zufolge schneller voran als erwartet.

11.45 Uhr: Auch in den USA wird das nahende Treffen Donald Trumps mit Kim Jong Un mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Ausgerechnet in dieser angespannten Atmosphäre ist einer US-Moderatorin ein kleiner, aber im Ergebnis drastischer sprachlicher Fehler unterlaufen: In einer Livesendung redete Abby Huntsman von dem Gipfel in Singapur als dem „Treffen beider Diktatoren“, wie unter anderem das Magazin Politico berichtet.

Der Fall beinhaltet gleich mehrere amüsante bis pikante Dimensionen. So passierte Huntsman der Versprecher in der Sendung „Fox and Friends“ auf Trumps-Haussender Fox. Den Showgästen fiel an der Äußerung offenbar nichts Bemerkenswertes auf - auch Trumps früherer Sprecher Anthony Scaramucci erhob keinen Einspruch. Und zuguterletzt ist Huntsman selbst über ein Ecke mit dem Weißen Haus verbandelt - ihr Vater Jon Huntsman jr. ist amtierender US-Botschafter in Russland.

Die Moderatorin entschuldigte sich noch im Verlauf der Sendung für ihren Faux-Pas. Auf Twitter erklärte sie später: „Wir alle haben Versprecher in unserem Leben, ich habe viele - jetzt lasst uns alle wieder den Dingen zuwenden, die tatsächlich wichtig sind.“

Verhindern konnte sie damit freilich nicht, dass ihr der Fehler jetzt auf die unschmeichelhafteste Art ausgelegt wird - als Freud‘scher Versprecher. „Dieser Ausrutscher ist vermutlich das Ehrlichste, was jemals in dieser Sendung gesagt wurde“, freute sich etwa Film-Produzent Adam Best in einem Tweet.

Fox & Friends accidentally said this about the Singapore summit: "regardless of what happens in that meeting between the two dictators."



This gaffe is probably the most honest thing ever said in the program's history. pic.twitter.com/eooBanu9b2 — Adam Best (@adamcbest) 10. Juni 2018

11.38 Uhr: Donald Trump zeigt sich vor dem Gipfel mit Kim Jong Un angriffslustig: Auf Twitter holte der US-Präsident zum Rundumschlag gegen die G7-Partner aus. Das jüngste Treffen der G7 am Wochenende hatte dank Trump mit einem Eklat geendet.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Ticker zum bevorstehenden Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un! Ab Dienstagmorgen - 9.00 Uhr Ortszeit, 3.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit - werden die beiden streitbaren Staatenlenker von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen. Für Nordkorea ist alleine schon das Zusammentreffen mit dem US-Präsidenten ein diplomatischer Erfolg. Trump wird allerdings wohl auf ein unumkehrbares Ende für Kims Atomprogramm dringen. Das Treffen bietet also einigen Zündstoff.

Trump trifft Kim - so ist die Lage vor dem Gipfel

Singapur - Eines hat Donald Trump schon mal geschafft: Am Dienstag wird alle Welt auf den US-Präsidenten blicken - und auf seinen Gesprächspartner bei einem historischen Treffen, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un.

Nach wochenlangem Hin und Her treffen Trump und Kim Jong Un in Singapur erstmals aufeinander. Mit großem Interesse wird verfolgt, ob es Trump gelingt, die kommunistische Führung aus Pjöngjang zur Aufgabe ihres Atomprogramms zu bewegen. Der Gipfel ist auf einen Tag angelegt, wird aber möglicherweise verlängert.

Trump spürt „Vorfreude“

Trump und Kim sind bereits seit Sonntag in Singapur. Beide hielten sich mit Stellungnahmen zunächst zurück. Der US-Präsident twitterte aus seinem Hotel nur: „Es ist großartig in Singapur zu sein. Vorfreude liegt in der Luft.“ Anschließend traf er sich mit Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong, dem Gastgeber. Kim, dessen Hotel ganz in der Nähe von Trumps Unterkunft liegt, trat in der Öffentlichkeit zunächst gar nicht in Erscheinung. Allerdings berieten Unterhändler beider Seiten.

Der Gipfel, den Trump zwischenzeitlich schon wieder abgesagt hatte, soll am Dienstag um 09.00 Uhr Ortszeit (03.00 Uhr MESZ) auf der Insel Sentosa beginnen. Es ist das erste solche Treffen in der Geschichte beider Nationen. Bis vor einigen Monaten beschimpften sich Kim und Trump gegenseitig noch heftig. Für den Nordkoreaner, dessen Land international weitgehend isoliert ist, bedeutet das Treffen auf jeden Fall eine Aufwertung. Der Gipfel in dem südostasiatischen Stadtstaat ist auch Kims bislang weiteste Auslandsreise überhaupt.

Streit um das Wort „Denuklearisierung“ droht

Die Erfolgsaussichten werden sehr unterschiedlich beurteilt. Einige Experten waren zuletzt darum bemüht, die Erwartungen zu dämpfen. Beide Seiten sind sich offenbar nicht einig, was „Denuklearisierung“ eigentlich bedeutet - also was atomare Abrüstung konkret umfasst und wie schnell sie gehen soll. Die USA sind seit vielen Jahrzehnten Atommacht. Nordkorea verfügt nach eigenen Angaben ebenfalls über Langstreckenraketen, die einen Atomsprengstoff bis aufs amerikanische Festland befördern könnten.

Bei dem Treffen dürfte auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Seiten eine Rolle spielen. Bislang haben die USA und Nordkorea weder Botschafter noch Botschaften im jeweils anderen Land. Darüber hinaus dürfte es auch darum gehen, einen endgültigen Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea vorzubereiten. Völkerrechtlich ist der Kriegszustand zwischen beiden Seiten auch mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Korea-Krieg noch nicht beendet. Kim hofft insbesondere auf ein Ende der Wirtschaftssanktionen, die sein Land massiv belasten.

Gipfel von Trump und Kim: Experte dämpft die Erwartungen

US-Außenminister Mike Pompeo, der zusammen mit Trump in Singapur ist, machte nochmals deutlich, dass die USA eine „völlige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ durchsetzen wollen. Nach seinen Angaben gingen die vorbereitenden Gespräche am Montag „ins Detail“. Trump sei gut vorbereitet. Nordkorea sieht in der atomaren Abrüstung dagegen eher einen schrittweisen Prozess.

Der renommierte US-Politikprofesser und Nordkorea-Experte Bruce Cumings hält eine komplette atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel für kaum machbar. Aus seiner Sicht wäre es schon ein Erfolg, wenn es beim Gipfel zu einem Moratorium für Tests von Raketen und Atomwaffen käme - oder Nordkorea gar dem internationalen Teststoppvertrag beitreten würde. „Aber wir werden nie wissen, ob wir jede einzelne Atombombe erfassen können“, sagte Cumings der Deutschen Presse-Agentur. Er halte den Begriff Denuklearisierung für falsch.

Die kommunistische Führung des 23-Millionen-Einwohner-Landes stimmte die Bevölkerung am Montag über die Staatsmedien auf das Treffen ein. Bei dem Gipfel gehe es darum, wie „neue Beziehungen“ entwickelt, ein dauerhafter Friedensmechanismus für die koreanische Halbinsel geschaffen und die „Denuklearisierung“ verwirklicht werden könnten. Zuvor waren die Nordkoreaner über das Treffen weitgehend im Dunkeln gelassen worden.

