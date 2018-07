Trump nach Treffen mit Putin: „Verhältnis auf Tiefpunkt - bis vor vier Stunden“ - kleinerer Tumult im Saal

Donald Trump und Wladimir Putin treffen sich am Montag zum mit großer Spannung erwarteten Gipfel in Helsinki. Wir berichten im News-Ticker.

Trump und Putin wollen sich an diesem Montag im finnischen Präsidentenpalast in Helsinki zu einem Vier-Augen-Gespräch zurückziehen. Für die Präsidenten ist es der erste russisch-amerikanische Gipfel.

Zuvor hatte sich der US-Präsident in London mit Premierministerin Theresa May getroffen, die er kurz davor in einem Zeitungsinterview scharf kritisiert hatte.

Auch gegenüber der EU verschärfte Trump den Ton drastisch: In einem Interview bezeichnete er diese als „Feind“ der USA. Zudem seien die Beziehungen so schlecht wie niemals zuvor.

Ein Gesprächsthema dürfte mit Sicherheit Syrien sein. Aber auch die Ukraine wird auf der Agenda stehen. Viel erwarten Experten nicht. Zum Thema Terrorbekämpfung wird es im Anschluss eine gemeinsame Erklärung geben. Russische Medien betonten am Gipfeltag, dass Putin Vorschläge für mehr wirtschaftliche Kooperation mitbringe.

Der Gipfel begann mit einem mit Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin, gefolgt von einem Arbeitsessen mit den Delegationen. Um 17.00 Uhr startete eine gemeinsame Pressekonferenz.

>>> Aktualisieren <<<

17.31 Uhr: Auf Nachfrage eines Journalisten relativiert Donald Trump markige Aussagen an die Adresse Putins. „Ich habe ihn Konkurrent genannt, aber das ist ein Kompliment“, behauptet er. Auch die umstrittene Pipeline Nordstream 2 wird zum Thema - Trump betont seine kritische Haltung auch gegenüber Deutschland und Angela Merkel in der Frage.

17.27 Uhr: Trump rekapituliert die besprochenen Themen: Vorwürfe der Wahlmanipulation Russlands in den USA, islamistischer Terror, die Atom-Gespräche mit Nordkorea und Iran sowie die Krise in Syrien nennt er unter anderem.

17.25 Uhr: Trump wirbt für eine Annäherung zwischen Russland und USA: „Wir haben nur zu häufig gesehen, was passiert, wenn die Diplomatie auf der Strecke bleibt“, sagt der US-Präsident. „Unser Verhältnis war niemals schlechter als jetzt“, bekräftigt er einen jüngst abgesetzten Tweet. „Aber das hat sich geändert, in den vergangenen vier Stunden“, sagt Trump. Man habe große Fortschritte gemacht.

17.23 Uhr: Nun ist Trump an der Reihe - er beginnt mit einem Lob für die Fußball-WM in Russland. Putin kann sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen.

17.20 Uhr: Putin bringt auch Vorwürfe der Einflussnahme im US-Wahlkampf zur Sprache - Trump habe am Nachmittag auch dieses Thema aufgebracht, sagt der russische Präsident. Putin weist jegliche Vorwürfe zurück: „Der russische Staat hat sich niemals eingemischt und hat nicht vor, sich in Angelegenheit der USA einzumischen.“ „Wir haben ein gutes Gespräch geführt und wir hoffen jetzt, dass wir einander besser verstehen“, sagt er weiter. „Wir haben nicht alle Probleme klären können, aber wir haben diese ersten wichtigen Schritte in diese Richtung unternommen.“

17.18 Uhr: „Unsere Standpunkte stimmen nicht immer überein, aber wir haben doch erstaunlich viele gemeinsame Interessen“, betont Putin. Als Beispiel nennt er Syrien: Russland und die USA könnten eine Führerschaft beim Friedensprozess in dem krisengebeteulten Land übernehmen.

17.14 Uhr: Wladimir Putin hat die Pressekonferenz mit höflichen Floskeln begonnen: Die Gespräche mit Trump hätten in einer offenen und vertrauensvollen Atsmophäre stattgefunden - er halte sie für „nützlich und wichtig“. Putin konstatierte, man befinde sich in einer „schwierige Phasen unserer bilateralen Verbindung“ - für die es allerdings „keine objektive Ursachen“ gebe. Man befinde sich nicht mehr im Kalten Krieg. Die Gespräche hätten den „gemeinsamen Wunsch widergespielt, die Beziehungen gesunden zu lassen und Vertrauen aufzubauen“.

Tumult im Saal der Pressekonferenz

17.06 Uhr: Kleinerer Tumult im Saal der Pressekonferenz: Ein älterer Mann ist aus dem Saal geführt worden - er wollte ein Plakat mit russischer Schrift präsentieren. Sicherheitskräfte überwältigten ihn.

17.02 Uhr: Während des Gipfeltreffens von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sind in Helsinki mehrere hundert Menschen aus Protest auf die Straßen gegangen. Dabei machten sie am Montag auf eine Reihe von Missständen aufmerksam: Abtreibungsgegner verkleideten sich als Schwangere und trugen Trump-Masken, andere Demonstranten setzten sich für Freihandel, gegen den Krieg in der Ukraine, für Umweltschutz und die Rechte von Homosexuellen ein.

16.55 Uhr: Eigentlich sollte in diesen Minuten die Pressekonferenz mit Wladimir Putin und Donald Trump beginnen. Aktuell lassen die beiden Spitzenpolitiker die Medienvertreter in Helsinki allerdings noch warten.

15.55 Uhr: Donald Trump und Wladimir Putin haben ihr Vieraugen-Gespräch beim Gipfel in Helsinki beendet. Es habe zwei Stunden und zehn Minuten gedauert, berichtete der staatliche russische Fernsehsender Rossija-24 am Montag. „Ein sehr guter Anfang“, rief Trump Journalisten zu, bevor ein Arbeitsessen der Präsidenten mit ihren Delegationen begann. Daran nahmen auch die Außenminister Mike Pompeo und und Sergej Lawrow teil. Im Anschluss soll eine gemeinsame Pressekonferenz den ersten Gipfel zwischen Trump und Putin beenden.

15.35 Uhr: Schon vor seinem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump in einem Punkt Zustimmung aus Moskau erhalten: Das russische Außenministerium kommentierte einen Tweet Trumps zum schlechten Verhältnis zwischen Washington und Moskau am Montag auf Twitter mit den Worten „We agree“ („Wir stimmen zu“). In einem ungewöhnlichen Schritt hatte Trump vor dem Gipfel in Helsinki die frühere Politik der USA und die Ermittlungen seines Justizministeriums in der Russland-Affäre für das angespannte Verhältnis zu Moskau verantwortlich gemacht.

„Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!“, schrieb Trump auf Twitter. Die russische Zustimmung zu dem Posting wirft auch ein Schlaglicht auf den problematischen Charakter von Trumps Äußerung: Der US-Präsident und die russische Regierung wettern nun gemeinsam gegen die US-amerikanischen Ermittler und Geheimdienste - eine durchaus skurrile Situation.

15.25 Uhr: Des einen Leid, des anderen Freud: Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Helsinki hat der estnischen Hauptstadt Tallinn zusätzliche Touristen beschert. Wegen des Ausnahmezustand in der finnischen Hauptstadt legten zwei Kreuzfahrtschiffe am Montag statt in Helsinki ausnahmsweise auf der anderen Seite der Ostsee im rund 90 Kilometer entfernten Tallinn an.

Nach einem Bericht der Agentur BNS kamen durch das Einlaufen der beiden Schiffe weitere 4500 Kreuzfahrer im Hafen der Hauptstadt des baltischen Landes an. Damit seien insgesamt etwa 9700 Touristen an diesem Tag mit dem Schiff in Tallinn eingetroffen.

15.20 Uhr: Kuriose Randnotiz: Viele Deutsche sind angesichts des ersten Bilder vom Trump-Putin-Treffen offenbar verwirrt - die Suche „Putin + Frau“ stand bei Google am Montag hoch im Kurs. Warum Putin stets ohne Frau an seiner Seite auftritt, das erfahren Sie in diesem Artikel.

13.58 Uhr: Trotz der positiven Worte zu Beginn der Gespräche: Große Erwartungen an den Gipfel haben beide Seiten nicht – weder US-Präsident Donald Trump noch der russische Präsident Wladimir Putin. Kreml-Sprecher Dmitti Peskow sprach sogar davon, dass man nur „Baby-Schritte“ bei der Verbesserung der belasteten Beziehungen beider Länder erhoffe.

Video: Trump rechnet mit guten Beziehungen zu Russland

13.52 Uhr: Parallel zum Gipfeltreffen ihrer Staatschefs sind auch US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Kollege Sergej Lawrow in Helsinki zusammengekommen. Das meldete die staatliche russische Agentur Tass am Montag. Angaben zum Inhalt wurden nicht gemacht. Für die Minister sei es die erste persönliche Begegnung. Sie haben bislang nur miteinander telefoniert. Pompeo ist seit April im Amt. Wie die Staatschefs Donald Trump und Wladimir Putin trafen sich auch die Außenminister in der Residenz des finnischen Präsidenten im Zentrum von Helsinki.

13.49 Uhr: 90 Minuten haben sich beide gegeben. Man darf gespannt sein, was bei diesem Geheim-Gespräch herauskommt. Einige Experten finden es unheimlich, dass sich beide ohne Berater und nur mit Dolmetschern und Protokollanten zurückziehen wollen, weil sie eine übermäßige Nähe und geheime Absprachen der beiden befürchten.

Donald Trump und Wladimir Putin treten vor ihrem Gespräch vor die Presse

13.10 Uhr: Trump und Putin mit dem ersten Smalltalk. Beide sitzen auf ihren Stühlen nebeneinander. Beide schauen sich kaum an, geben aber den Journalisten letzte Informationen. Trump gratuliert Putin zu der tollen Weltmeisterschaft und zur Leistung des russischen Teams. Putin sagte, sie stünden regelmäßig telefonisch in Kontakt und hätten sich auch bei internationalen Konferenzen getroffen, sagte Putin zu Beginn des mit Spannung erwarteten Gipfels am Montag in Helsinki. „Es ist an der Zeit, detailliert über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen und über die schmerzhaften Punkte auf der Welt. Davon gibt es sehr viele“, so Putin.

Man will über Handel, Militär und auch China sprechen, kündigen sie an. Trump spricht von großen Chancen für gute Beziehungen mit Russland. Das Verhältnis sei besser geworden. Trump: „Ich denke, die Welt möchte, dass wir uns gut verstehen, als die beiden größten Atommächte der Welt.“ Er kündigt eine nukleare Abrüstung an. Zumindest wolle man darüber sprechen.

Trump gibt Putin symbolisch die Hand. Ausnahmsweise sieht es gar nicht einmal so unnatürlich aus. Jetzt ziehen sich beide wohl zurück zu dem besagten Vier-Augen-Gespräch.

Merkel-Sprecher widerspricht Trump - Putin in Helsinki eingetroffen

12.58 Uhr: Also, Donald Trump ist mit Melania nun auch angekommen und vom finnischen Präsidentenpaar in Empfang genommen. Man kennt sich vom Frühstück heute morgen. Putin ist wie geplant schon vorher eingetroffen.

12.54 Uhr:

Unterdessen ein Statement aus Berlin: Anders als US-Präsident Donald Trump sieht die Bundesregierung die USA und die EU nicht als Gegner. Zu einer entsprechenden Äußerung Trumps sagte Regierungssprecher Steffen Seibert: "Das ist nicht unser Blick auf die Beziehungen der Europäischen Union mit den USA." Die Bundesregierung sehe im Gegenteil "viele starke Gründe für gute transatlantische Beziehungen".

Zwar seien europäische und US-Unternehmen auch "Wettbewerber", sagte Seibert. Wirtschaftliche Zahlen hätten aber nichts mit "Gegnerschaft" zu tun.

"Es geht doch um unsere politischen Beziehungen, und da haben Europa und die USA gleiche Interessen in der Welt", hob Seibert hervor. "Und diese Interessen, die gemeinsame Werte betrachten wir als die Basis der Beziehungen zwischen Europa und den USA."

+ Heiko Maas macht sich über die Beziehungen mit den USA Gedanken. © dpa / Sina Schuldt

12.45 Uhr: Trump kommt gerade am Präsidentenpalast an. Er wartet also auf Putin.

12.32 Uhr:

Russland war nach Regierungsangaben während der Fußball-Weltmeisterschaft einer massiven Welle von Cyberattacken ausgesetzt. Knapp 25 Millionen Angriffe wurden innerhalb eines Monats gegen die Informationsstrukturen des Landes ausgeführt, die in Verbindung mit der WM standen, wie der Kreml am Montag mitteilte. Alle Angriffe seien abgewehrt worden. Der Kreml machte zunächst keine Angaben dazu, wen er hinter den Attacken vermute.

Nach Kreml-Angaben hatte Staatschef Wladimir Putin bereits am Sonntag die russischen Sicherheitsdienste über die Angriffswelle informiert. Der Präsident habe bei dem Treffen die Erfolge der Cyber-Abwehr hervorgehoben: Er sprach laut Kreml von einem "Erfolg", für den "alle unsere Kräfte" verwendet worden seien. "Unsere Konzentration war maximal". Um welche Art von Angriffen es sich handelte, blieb offen.

Proteste gegen Trump und Putin in Helsinki

12.26 Uhr: Auf den Straßen Helsinkis formiert sich auch ein Protest gegen Putin aber auch gegen Trump.

12.24 Uhr: Für die Präsidenten ist es ihr erster Gipfel. Er fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen den USA und Russland so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Auch über internationale Konfliktherde wie die Ukraine und Syrien soll gesprochen werden. Russische Medien betonten am Gipfeltag, dass Putin Vorschläge für mehr wirtschaftliche Kooperation mitbringe.

12.10 Uhr: Da kommt Putin auch schon. Winkend steigt er in seinen Wagen. Nun darf man gespannt sein, wer wen warten lässt. Das Machtspielchen hat also begonnen. Trump hat zuletzt sogar die Queen warten lassen. Heute landete Putin mit etwas Verspätung. Melania ist an Trumps Seite, Putin reist wie üblich ohne eine russische First Lady zum Gipfeltreffen. Über sein Privatleben ist derweil wenig bekannt.

12.07 Uhr: Wladimir wird in wenigen Sekunden die Gangway hinabschreiten. Er ist soeben in Helsinki gelandet und wird in kürzester Zeit am Präsidentenpalast erwartet.

+ Putin trifft winkend am Flughafen in Helsinki ein. © AFP / JONATHAN NACKSTRAND

11.52 Uhr: Das Auswärtige Amt hat die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu den europäisch-amerikanischen Beziehungen zurückgewiesen und zu Geschlossenheit in der EU aufgerufen. Die Äußerung des Präsidenten, der die EU als Feind im Handel bezeichnet hatte, zeige „leider einmal mehr, wie breit der politische Atlantik geworden ist, seit Donald Trump im Amt ist“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). „Wir können uns auf das Weiße Haus nicht mehr uneingeschränkt verlassen“, fügte Maas hinzu. Um die Partnerschaft mit den USA zu bewahren, müsse sie neu justiert werden. Das gehe nur mit einem „selbstbewussten und souveränen Europa“, sagte Maas.

11.01 Uhr: „Trump wird dabei die niedrigsten Erwartungshaltungen unterbieten“, glaubt der Außenpolitik-Experte Jonathan Cristol vom World Policy Institute laut Bild-Zeitung. Pikant: Er fürchtet, dass sich Trump über den Tisch ziehen lässt. „Bei Putin ist das relativ klar. Das größte Ziel des Kremls ist natürlich, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Ein Signal in diese Richtung wäre ein riesiger Triumph für Putin. Trump kann ihm das natürlich nicht persönlich garantieren, da er das Ende der Sanktionen nicht im Alleingang beschließen kann. Aber wenn Trump nach dem Treffen vor die Weltpresse tritt und ein Überdenken der Sanktionen in den Raum stellt, wäre das ein riesiger Sieg für Putin. Und die Gefahr ist tatsächlich groß, dass sich Trump hier über den Tisch ziehen lässt. Es ist nicht unrealistisch, dass das wirklich passieren könnte“, so Cristol.

Video: So bereitet sich Helsinki auf den Putin-Trump-Gipfel vor

Lesen Sie auch: Trump: "Dummheit" der USA schuld an schlechtem Verhältnis zu Russland

It was an honor to join you this morning. Thank you! https://t.co/NOUTroe8MV — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Juli 2018

10.52 Uhr: Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat am Montag in Brüssel zum Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sowie zu Trumps Äußerungen, die EU sei in Handelsfragen ein Feind, drei Zitate von sich gegeben, die erwähnenswert sind:

„Putin ist berechenbar. Vielleicht bei Präsident Trump ist das nicht immer so der Fall.“

„Es kann nicht sein, dass auf einmal die Chinesen und die Russen Konkurrenten sind und dass wir Feinde sind in Europa. Da tickt etwas nicht ganz - sagen wir mal - in den Normen.“

„Ich glaube, man muss gelassener an diese Aussagen von Trump herangehen. Es nützt nichts, jedes Mal einen Karl May darüber zu schreiben, wenn er einen Twitter macht. Das hat keinen Sinn. Das ist am anderen Tag wieder ganz anders.“

Lesen Sie auch: Melania Trump: Das macht die First-Lady während des Nato-Gipfels

10.44 Uhr: Die EU hat sich empört über die Bezeichnung durch US-Präsident Donald Trump als "Gegner" gezeigt. "Der amerikanische Präsident provoziert, er versucht eine Spaltung der Europäischen Union herbeizuführen", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Montag in Brüssel. Die EU müsse jetzt Geschlossenheit zeigen, um ernst genommen zu werden. Sie dürfe sich "von diesen teilweise sehr aggressiven, wahrheitswidrigen und nicht sonderlich konstruktiven Beiträgen" Trumps "nicht aus der Ruhe bringen lassen."

+ Der finnische Präsident Sauli Niinistö (r) und US Präsident Donald Trump unterhalten sich auf dem Balkon im Amtssitz Mäntyniemi. © dpa / Martti Kainulainen

Trump hatte am am Wochenende vor seinem anstehenden Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Interview sowohl Russland, China als auch die EU als "Gegner" bezeichnet. "Ich denke, wir haben eine Menge Gegner. Ich denke, die Europäische Union ist ein Gegner", sagte der US-Präsident. Denn die EU habe die USA im Handel "wirklich ausgenutzt".

Lesen Sie auch: Putin und Pop im Platzregen: Darum war das kuriose WM-Ende politisch so vielsagend

"Amerika und die EU sind beste Freunde", schrieb dagegen EU-Ratspräsident Donald Tusk am Sonntagabend auf Twitter. "Wer immer sagt, wir seien Feinde, verbreitet Fake News."

"Es kann ja nicht sein, dass auf einmal die Chinesen und die Russen Konkurrenten sind und dass wir Feinde sind in Europa", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn beim Treffen mit seinen EU-Kollegen am Montag. "Da tickt etwas nicht ganz - sagen wir mal - in den Normen." Er hoffe, dass die frische Luft beim Golfspielen in Schottland Trump geholfen habe, "in den Kategorien Feind und nicht Feind etwas klarer zu sehen."

"Ich würde ihn fragen, wen er als Freund betrachtet", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Die USA seien aus Sicht der Europäer "sicherlich" ein "enger Freund und Partner". "Ich habe schon oft gesagt, dass ein Regierungswechsel die Freundschaft zwischen Ländern und Völkern nicht verändert."

Trump kommt am Montag zu seinem ersten bilateralen Gipfel mit Russlands Präsident Putin zusammen. Asselborn sagte, "zu viele Hoffnungen in dieses Treffen zu setzen, wäre verfehlt". Es sei aber klar, dass Putin "dieses Zusammenkommen als einen Sieg sieht", weil sein Land dadurch international aufgewertet werde.

Lesen Sie auch: Nato-Gipfel: Darum brachte diese Frau sogar Trump zum Strahlen

Lesen Sie auch: Seehofer: Erst Umfrage-Klatsche - und jetzt lässt Schäuble seinen Masterplan prüfen

Lesen Sie auch: CSU-Experte bei Lanz: „Seehofer, Söder und Dobrindt werden bestraft, da wette ich...“