Merkel zufrieden mit Ergebnissen: „Die Arbeit kann beginnen“

Die CDU hat für eine Neuauflage der Großen Koalition gestimmt. Die neue Regierung könnte ihre Arbeit bald aufnehmen. Alle Infos zur geplanten Großen Koalition in unserem News-Ticker.

Nach zähen Verhandlungen haben sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt - mit Überraschungen, was die Ministerienverteilung angeht.

Angela Merkel hat am Sonntag vorgestellt, wer aus der CDU Ministerposten im neuen Kabinett bekommen soll.



Offen bleibt, ob die SPD-Basis bei einer aktuell laufenden Mitgliederbefragung der erneuten Großen Koalition zustimmt. Bis Freitag stimmen die Mitglieder ab. Das Ergebnis soll am Sonntag bekannt gegeben werden.

Die CDU hat am Montag auf einem Sonderparteitag mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag gestimmt. Von 975 Delegierten stimmten nur 27 dagegen.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Generalsekretärin. Die 55-Jährige bekam am Montag auf dem Parteitag in Berlin 785 von 794 gültigen Stimmen.

<<< TICKER AKTUALISIEREN >>>

19.44 Uhr:

CSU-Chef Horst

hält seinen geplanten Wechsel nach Berlin in ein schwarz-rotes Bundeskabinett für hoch wahrscheinlich, aber nicht für „endgültig“ sicher. Er begründete dies am Montag in München damit, dass der genaue Zuschnitt seines Ministeriums noch besprochen werden müsse. Diese Detailverhandlungen stünden noch aus, nämlich dann, wenn man nach dem SPD-Mitgliedervotum wisse, ob die Regierung tatsächlich zustande komme, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Seehofer soll neuer Innen-, Bau- und Heimatminister werden. „Wir müssen mal schauen, ob der Zuschnitt des Ministeriums ordentlich gelingt“, sagte er bei einem Empfang für das Konsularische Korps in der Staatskanzlei. Er betonte: „Ich habe jetzt keinen Grund, daran zu zweifeln.“ Der 68-Jährige fügte aber hinzu: „Ich muss jetzt noch selber ein paar Tage auf mich selbst warten. Und wir werden dann sehen, ob es mit mir zu einer Regierungsbildung kommt oder ohne. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist deutlich höher, das will ich auch hinzufügen. Aber es ist noch nicht endgültig.“

Nach der Veranstaltung betonte Seehofer auf Nachfrage: „Aber das ist jetzt keine Drohung, sondern eine Beschreibung dessen, was jetzt stattfindet in den nächsten Tagen.“ Der Zuschnitt des für ihn vorgesehenen Ministeriums müsse eben noch im Detail festgelegt werden. Bauen und Wohnen seien eher unproblematisch, diese Bereiche können man „umverlagern“. Heimat aber sei eine Querschnittsaufgabe. Darunter könne man „eigentlich alles“ subsumieren, aus jedem Ministerium. „Das müssen wir ordentlich formulieren“, betonte er. Am Wochenende werde es dazu unionsinterne Gespräche in Berlin geben.

Die Personalentscheidungen von CDU-Chefin Angela Merkel, wer seitens der CDU ins Bundeskabinett wechseln soll, nannte Seehofer gut und „sehr mutig“. Das bedeute eine inhaltliche und personelle Erneuerung.

16.57 Uhr: CDU-Chefin Angela Merkel hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des Parteitags gezeigt. „Nach schwieriger Zeit haben wir heute glaube ich einen guten Tag hingelegt“, sagte die Kanzlerin zum Abschluss des Delegiertentreffens am Montag in Berlin. Sie freue sich über die Zustimmung der Delegierten zum Koalitionsvertrag und über die Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Generalsekretärin.

„Die Arbeit kann beginnen“, sagte Merkel. „Wir warten jetzt noch auf den nächsten Sonntag, auf das Ergebnis der SPD und der Abstimmung der Mitglieder dort.“ Und dann hoffe sie, dass es gelingen werde, eine Regierung zu bilden.

16.39 Uhr: Nach der Abstimmung für eine Neuauflage der Großen Koalition ist das der mögliche Fahrplan bis zu einer Regierungsbildung:

2. März: Um 24 Uhr an diesem Tag endet die Abgabefrist für das SPD-Votum. Seit vergangenem Dienstag können die mehr als 460.000 Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen.

4. März: Die SPD wird das Ergebnis des Votums bekannt geben. 2013 waren bei der ersten Entscheidung dieser Art drei Viertel der Sozialdemokraten für Zustimmung. Sollte es diesmal ein Nein geben, müsste die Regierungsbildung danach neu beginnen beziehungsweise eine Neuwahl angesetzt werden.

13./14. März: Wenn die SPD-Mitglieder dem Eintritt der Partei in eine neue große Koalition zustimmen, dürften Kanzlerwahl und Regierungsbildung Mitte März stattfinden. Die neue Regierung könnte dann ihre Arbeit aufnehmen.

16.21 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer wurde am Montagnachmittag für den Posten der CDU-Generalsekretärin gewählt und hat eine breite inhaltliche Erneuerung der Partei angekündigt. Es gehe darum, wie die CDU in einer unruhigen Zeit den Erwartungen der Menschen gerecht werde, sagte die bisherige saarländische Regierungschefin am Montag auf dem Parteitag in Berlin. Sie kündigte unter großem Applaus an, sie wolle alle Flügel der Partei in eine programmatische Debatte integrieren.

„Der Star ist die Mannschaft, der Star ist die CDU“, sagte Kramp-Karrenbauer in einer umjubelten Rede. Die CDU müsse über ein neues Grundsatzprogramm diskutieren, das bis 2021 verabschiedet werden solle. Dies werde der Hauptarbeits-Schwerpunkt für die kommenden Jahre werden. Es werde dabei aber nicht das Motto gelten „die Partei diskutiere, die Regierung regiere“. Sie werde in den nächsten Wochen und Monaten in den Parteigliederungen zunächst zuhören.

16.16 Uhr: Die Union muss nach Worten des designierten Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) mit der Umsetzung des Koalitionsvertrags Vertrauen bei den Wählern zurückerobern. „Wir können jetzt Wunden lecken, oder wir können jetzt sagen, wir machen was draus“, sagte Spahn am Montag auf dem CDU-Parteitag in Berlin. Die CDU müsse Vertrauen zurückgewinnen - „im Team mit Merkel an der Spitze“.

Spahn forderte eine klare Abgrenzung von der AfD. „Nein, ich will mich nicht damit abfinden, dass es eine Kraft rechts von uns in den Parlamenten gibt“, sagte er. „Wir wollen das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen und wir wollen uns klar abgrenzen von denjenigen, die als Funktionäre oder als Abgeordnete der AfD mit Ressentiments, mit Rassismus, mit der Leugnung des Holocausts unterwegs sind und das in unsere Parlamente bringen“, sagte Spahn. „Mit denen haben wir nichts gemein, mit denen wollen wir nicht koalieren, die wollen wir nicht akzeptieren, wir wollen sie überflüssig machen.“

15.41 Uhr: Die CDU hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD gebilligt und damit grünes Licht für eine Neuauflage der großen Koalition gegeben. Auf einem Parteitag in Berlin stimmten von 975 Delegierten nur 27 gegen den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag. Nun hängt ein neues schwarz-rotes Bündnis noch vom laufenden SPD-Mitgliederentscheid ab.

15.18 Uhr: Auch als Gesundheitsminister will sich der CDU-Politiker Jens Spahn zu Themen wie der Flüchtlingspolitik kritisch zu Wort melden. "Die Herausforderungen der Zuwanderung bleiben eines der wichtigsten Themen dieser Zeit und sie betreffen auch die sozialen Sicherungssysteme", sagte Spahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagsausgaben). "Wir müssen die Fragen ansprechen, die viele Bürger in ihrem Alltag beschäftigen."

In einer erneuten großen Koalition soll der 37-jährige Spahn das Gesundheitsressort übernehmen. Seine Berufung wurde weithin als Versuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewertet, den konservativen Kritiker in die Kabinettsdisziplin einzubinden.

15.05 Uhr: Rund zwei Jahre nach der Landtagswahl bleibt die CDU in Baden-Württemberg in der Wählergunst abgeschlagen auf dem zweiten Platz hinter den Grünen. Derzeit würden sich 32 Prozent der Bürger für die Ökopartei entscheiden - für die CDU hingegen 27 Prozent. Das geht aus einer Befragung des Instituts Forsa für das RTL/n-tv-Trendbarometer in Köln hervor. Darin liegen SPD und Alternative für Deutschland (AfD) mit jeweils 12 Prozent gleichauf. Die FDP steht bei 9 Prozent. Die Linke wäre mit 4 Prozent nach wie vor nicht im Landtag vertreten.

14.51 Uhr: Der frühere hessische CDU-Fraktionschef Christian Wagner hat mit Blick auf das Erstarken der rechtspopulistischen AfD eine Neuausrichtung der Partei gefordert. Wagner sagte am Montag auf dem Parteitag in Berlin, die CDU habe „rechts von uns“ Platz gemacht und einen Beitrag dazu geleistet, das die AfD drittstärkste Kraft im Bundestag geworden sei. Die CDU müsse nun dafür sorgen, dass sie die AfD-Wähler wieder zurückhole, sagte Wagner, der zum konservativen Flügel der Partei zählt. Das schlechte Wahlergebnis schreie nach einer Fehleranalyse. Als Beispiel nannte Wagner den Kurs von CDU-Chefin Angela Merkel in der Flüchtlingskurs.

Monika Grütters heute auf dem @CDU-Bundesparteitag in Berlin:



"Es wird Zeit, die Hauptstadt auch politisch zu einer würdigen Visitenkarte Deutschlands zu machen. Berlin braucht bürgerliche Politik.”https://t.co/5uGRT7gtbB — CDU Berlin (@cduberlin) 26. Februar 2018

14.40 Uhr:

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann (CDU) hat das Europakapitel im Koalitionsvertrag scharf kritisiert. In dem Bereich hätte besser verhandelt werden müssen, sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union auf dem CDU-Parteitag am Montag in Berlin bei der Debatte über die Vereinbarung mit CSU und SPD. Es gebe zu viel Interpretationsspielraum.

"Ich sage das deshalb, weil die SPD eine ganz andere Geisteshaltung hat als wir", sagte Linnemann. Die SPD sei für Eurobonds und eine Vergemeinschaftung von Schulden. "Wir wollen keine Transferunion, wir wollen keine Schuldenunion." Jeder Staat müsse für seine eigenen Schulden verantwortlich sein. Den Koalitionsvertrag an sich stellte Linnemann jedoch nicht infrage. Der Wirtschaftspolitiker lobte die Vereinbarungen zur inneren Sicherheit und zur Integration.

14.25 Uhr:

Auch die CDU hat nach Ansicht des CDU-Außenexperten Norbert Röttgen bislang keine Antworten auf die Verunsicherung und die Ängste der Bürger gefunden. „Die standen nicht im Wahlprogramm und die stehen konzeptionell auch nicht im Koalitionsvertrag“, kritisierte Röttgen. Die Bürger würden sich mit ihren Ängsten und Kontroversen in den Parteien nicht mehr wiederfinden. Die gesellschaftlichen Umbrüche hätten eine historische Dimension. Die kollektive Schwäche der Parteien habe das Potenzial, wie in anderen Ländern zur politischen Systemschwäche zu werden. „Darum muss sich etwas ändern in der Partei.“

Röttgen sagte, er werde dem Koalitionsvertrag zustimmen, weil viel Richtiges darin stehe und Deutschland eine Regierung brauche. „Aber wir brauchen viel mehr als eine Regierung, meine Damen und Herren, wenn wir dieses Vertrauen zurückgewinnen wollen“, sagte Röttgen. Er forderte eine inhaltliche Orientierung der CDU. Deutschland brauche eine Regierung, die auch wisse, wozu sie regierte.

14.04 Uhr: Der Präsident des CDU-Wirtschaftsrats, Werner Bahlsen, hat sich gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag ausgesprochen. "Dieser Koalitionsvertrag setzt zuvorderst auf Umverteilung und hat keine Antwort auf die großen Fragen in unserem Land", sagte der Unternehmer auf dem CDU-Parteitag am Montag in Berlin. Bahlsen kritisierte die mit SPD und CSU ausgehandelte Vereinbarung in vielen Punkten und erklärte die Ablehnung des Wirtschaftsrats.

Die Inhalte des Vertrags bedeute große Belastungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Die renten- und arbeitsmarktpolitischen Pläne sind teuer und blenden die demographische Entwicklung weitgehend aus", bemängelte Bahlsen. Ein Konzept für eine Unternehmensteuerreform fehle ebenso wie ein Masterplan für die globalen Herausforderungen etwa durch die Digitalisierung.

13.44 Uhr:

Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat sich bei seiner Partei mit wehmütigen Worten aus dem Amt verabschiedet. „Ich habe gerne Verantwortung für die Gesundheitspolitik in unserem Land getragen“, sagte Gröhe.

„Viele verbinden ja Gesundheitspolitik vor allen Dingen mit Milliardenbeträgen oder auch mal mit ellbogenbesetzter Lobbyauseinandersetzung.“ Er habe aber zuallererst großartige Menschen in der Pflege, Medizin und der Forschung kennengelernt. „Diesen Frauen und Männern den Rücken zu stärken ist die vornehmste Pflicht aller Gesundheitspolitiker. Dafür wünsche ich meinem Nachfolger viel Erfolg.“

13.30 Uhr: Bei der Aussprache zum Koalitionsvertrag gibt es jetzt auch Kritik über Merkel. Michael Weickert von der CDU in Sachsen sagt gerade, er werde dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen. Der GroKo-Vertrag liefere ihm nicht genug Antworten. „Millionen Menschen haben uns nicht gewählt, weil sie unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik waren.“ Weickert bemängelt außerdem, dass keiner der von Merkel vorgeschlagenen Minister aus den neuen Bundesländern stamme.

MP Volker #Bouffier hält auf dem #cdupt18 ein leidenschaftliches Plädoyer für den KOA-Vertrag und fasst zusammen: "Die CDU ist DIE Partei, die mit Abstand die meisten Menschen in Deutschland erreicht." pic.twitter.com/mlPX3jrE47 — CDU Hessen (@cdu_hessen) 26. Februar 2018

13.22 Uhr: Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Volker Bouffier hat sich besorgt über den Zustand des möglichen Koalitionspartners SPD geäußert. „So viel Vertrauen hat noch niemand in so kurzer Zeit zerstört“, sagte der hessische Ministerpräsident mit Blick auf die heftigen Querelen bei den Sozialdemokraten und den Absturz der Partei in Umfragen. Das sei aber kein Grund zur Freude und Häme, sondern staatspolitisch alles andere als gut.

Über 50 Wortmeldungen bei Aussprache zum GroKo-Vertrag

13.04 Uhr: Über 50 Wortmeldungen gibt es bei der nun folgenden Aussprache zum GroKo-Vertrag. Der CDU-Delegierte Eugen Abler vom Kreisverband Ravensburg in Baden-Württemberg wählt deutliche Worte: „Die CDU hat das Profil eines abgefahrenen Reifens“, sagt er.

12.50 Uhr: Nach Merkel trat Junge-Union-Chef Paul Ziemiak ans Rednerpult und forderte, die CDU solle ihr Profil schärfen. Die Partei müsse darüber sprechen, was ihr Markenkern seien, sagte der Vorsitzende der Jungen Union am Montag auf dem Parteitag in Berlin. „Wir haben nicht zu viele Debatten, sondern eher zu wenige.“ Es gehe darum, gemeinsam über die Identität der CDU zu streiten. Von dem Parteitag müsse ein „Zeichen des Aufbruchs“ ausgehen, um die CDU voranzubringen. Ziemiak hatte in den vergangenen Wochen wiederholt eine personelle und inhaltliche Neuaufstellung der Partei gefordert.

12.25 Uhr: Die Rede von Angela Merkel ist nach fast einer Stunde beendet. Bei den Mitgliedern scheinen ihre Worte gut anzukommen: Es gibt langen Applaus.

12.20 Uhr: Kanzlerin Merkel hat in ihrer Rede den Politikstil der vergangenen Wochen beklagt.„Keiner sollte sich etwas vormachen, welches Bild in den vergangenen Wochen Politik abgegeben hat“, sagte die Kanzlerin. „Welcher Stil, welche Taktierereien, welches selbstbezogenes Herummosern so manche Debatte gekennzeichnet hat - das alles war und ist wirklich kein Ruhmesblatt für die Politik.“

Merkel weist Kritik an Ressortverteilung von sich

12.09 Uhr: Merkel startet einen Frontalangriff auf diejenigen, die sie zuletzt wegen der scheinbar mageren Ausbeute der CDU bei der Ressortverteilung kritisierten. Vor allem, dass das Finanzministerium künftig in den Händen der SPD liegen soll, stieß auf großes Unverständnis. Das Wirtschaftsministeriums wurde stattdessen als relativ machtlos gewertet. Nach fünf Jahrzehnten soll es nun wieder CDU-geführt sein. „Ich sehe mit Befremden, wie auf einem über das Wirtschaftsministerium geredet wird“, mahnt Merkel nun. „Wenn andere die Chancen, die dieses Haus bietet, nicht genutzt haben, liegt es an uns, das jetzt anders zu machen.“ Mit dem Wirtschaftsressort habe die CDU die große Chance, deutlich zu machen: „Es ist die Union, die die Kraft aufbringt, das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft wieder zu erneuern.“

Lesen Sie auch: Am Pranger der eigenen Partei: Merkels Chef-Kritiker legt nach

Merkel: „Antisemitismus hat in unserem Land nichts verloren“

12.01 Uhr: Merkel spricht nun über das Thema Asyl. Es gelte, denen Schutz und Hilfe zu geben, die einen Anspruch darauf hätten, aber auch konsequenter vorzugehen gegen die, die diesen Anspruch nicht hätten. Merkel wendet sich mit deutlichen Worten gegen „diejenigen, die mit platten und hasserfüllten Parolen durchs Land ziehen“. Es mache für sie keinen Unterschied, ob antisemitische Hetze von muslimischen Einwanderern, aus der AfD oder von Linksaußen komme: „Sie werden auf unseren Widerstand treffen.“ Antisemitismus, Ausländerhass und Gewalt, egal ob rechts- oder linksextremer Art, „haben in unserem Land nichts verloren.“ Merkel fordert aber auch „spürbare Konsequenzen für Integrationsverweigerer.“

11.53 Uhr: Angela Merkel wirbt vor den Delegierten für den Koalitionsvertrag, der mit der SPD ausgehandelt wurde. „Wir haben hart gerungen, wir mussten Kompromisse eingehen, aber wir haben auch viel durchgesetzt“, sagte die Kanzlerin. Sie hebt hervor, was für Familien, für die Bildung, für eine bessere Pflege und gegen Altersarmut getan werden soll. Im Anschluss an die Rede der Kanzlerin soll es eine Aussprache dazu geben, am frühen Nachmittag wird dann über den GroKo-Vertrag abgestimmt.

Standing Ovations für scheidenden Minister

11.48 Uhr: Minutenlangen Applaus gibt es für Gesundheitsminister Herrmann Gröhe, den Merkel für seine Errungenschaften dankt. Gröhe wird in einem neuen Kabinett nicht mehr Gesundheitsminister sein, stattdessen soll Merkel-Kritiker Jens Spahn das Amt übernehmen. Auch für den scheidenden Innenminister Thomas de Maizière ud Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble gibt es langanhaltenden Applaus und stehende Ovationen.

Merkel nennt drei Gründe für Wahlschlappe der Union

11.45 Uhr: Merkel nennt drei Gründe, warum das Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl für die Union so enttäuschend ausgefallen ist. Erstens existiere ein Unbehagen gegen staatlichen Institutionen. Dieses sei durch die Ankunft Tausender Flüchtlinge verstärkt worden. „Dieses Unbehagen kann das Miteinander in unserem Land gefährden“, so Merkel. Zweitens herrsche ein Unbehagen „angesichts neuer technologischer Möglichkeiten“, die möglicherweise das Zusammenleben und den Arbeitsplatz verändern. Drittens herrsche auch „Unbehagen mit Blick auf die Welt“ und Zweifel, ob Europa weiterhin Sicherheit und Wohlstand garantieren könne.

11.32 Uhr: Angela Merkels Rede hat begonnen. Sie blickt zunächst zurück auf die eineinhalb Jahre seit dem letzten Parteitag und auf CDU-Wahlerfolge in einzelnen Bundesländern. Dann kommt sie zu den Ergebnissen der Bundestagswahlen: Die Union sei zwar wieder stärkste Kraft, „aber das Ergebnis entspricht nicht unseren Ansprüchen. Wir wollen es besser machen.“ Die Verluste sollen die Partei nicht demotivieren, sondern anspornen, fordert Merkel die Delegierten auf. Man werde aber einen Regierungsauftrag nicht einfach vor die Füße der Wähler werfen, nur weil man sich ein besseres Ergebnis gewünscht habe. Die Partei wäre nicht die CDU, wenn sie sich in ein Jammertal zurückziehen würde.

Langen Applaus erntet Merkel für ihre Nominierung von Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Generalsekretärin.

Merkel eröffnet Parteitag

10.58 Uhr: Angela Merkel hat den Parteitag eröffnet und die Anwesenden des CDU-Parteitags begrüßt. „Wir wollen heute unseren Beitrag zur Bildung einer stabilen Regierung leisten“, so die Kanzlerin. Die Erwartungshaltung der Menschen sei klar. Außerdem gelte es, auf dem Parteitag „wichtige Weichen für die Partei zu stellen“ - sowohl personell als auch inhaltlich.

Anschließend erinnert Merkel an CDU-Größen, die verstorben sind, wie Heiner Geißler, Roman Herzog und Helmut Kohl. Letzterer sei ein „wahrer Patriot, überzeugter Europäer und beeindruckender Mensch“ gewesen, so Merkel.

10.44 Uhr: Der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, hat sich zufrieden über das von Parteichefin Angela Merkel präsentierte Personaltableau für eine neue Regierung geäußert. „Eine gute Mischung auch aus erfahrenen und neuen Gesichter“, sagte Ziemiak, der auch als Kritiker von Parteichefin Angela Merkel gilt, am Montag bei seinem Eintreffen zum CDU-Parteitag in Berlin.

Mit einem Machtkampf zwischen dem von manchen als „Reservekanzler“ bezeichneten Spahn und der als „Kronprinzessin“ Merkels geltenden künftigen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet Ziemiak nicht. Er erwarte, „dass wir jetzt zusammen an einem Strang ziehen, zusammen in eine Richtung gehen. Aber das heißt auch, dass wir unterschiedliche Debatten aufnehmen“. Die Personen stünden für unterschiedliche Strömungen. „Wenn wir das zusammenbringen, als Programm auch der CDU, dann ist mir eigentlich nicht bange.“

10.27 Uhr: Die designierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich optimistisch über die künftige Zusammenarbeit mit Jens Spahn in der Parteispitze geäußert. Spahn sei ein „netter Kollege, ausgewiesener Gesundheitsexperte und er wird das gut machen“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag bei ihrem Eintreffen zum CDU-Parteitag in Berlin. Die Delegierten sollten die bisherige saarländische Ministerpräsidentin am Nachmittag als Nachfolgerin von Peter Tauber zur neuen Generalsekretärin wählen.

Lesen Sie auch: Merkel hat begonnen, ihr Erbe zu regeln

10.20 Uhr: Der CDU-Bundesvorstand will beim Sonderparteitag am Montag einen Antrag auf die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms stellen. "Die CDU setzt sich dafür ein, Wohlstand und soziale Sicherheit für möglichst alle Menschen in unserem Land zu erreichen", heißt es in dem Antrag unter der Überschrift "Unser Auftrag: Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert erneuern, stärken und zukunftsfest gestalten". Die soziale Marktwirtschaft sei Ausdruck dieses Wohlstands- und Sicherheitsversprechens.

Bis zum nächsten Parteitag im Dezember sollen Fragen der sozialen Marktwirtschaft unter den Vorzeichen der Digitalisierung erörtert werden. Es gehe darum, "welche Neujustierungen" in der sozialen Marktwirtschaft nötig seien, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag.

Der Antrag soll zugleich Auftakt für eine "breite Diskussion" mit allen Ebenen der Partei und den gesellschaftlichen Gruppen geben. Der Diskussionsprozess soll in die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms für die CDU münden.

9.28 Uhr: Um 11 Uhr will Kanzlerin Angela Merkel heute auf dem CDU-Sonderparteitag zum die Fortsetzung der Großen Koalition mit der SPD werben. Dann wird auch deutlich werden, wie die von ihr vorgeschlagenen Minister in der Partei ankommen. Gegen 14.15 Uhr steht die Wahl des neuen Generalsekretärs an - Merkel hat Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer als Kandidatin vorgeschlagen.

Auch interessant: „Geile Zeit“: Peter Tauber verfasst emotionalen Abschied von seinem Amt

9.15 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich sehr zufrieden gezeigt mit den Personalentscheidungen der CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel. Über die Aufteilung der Ministerien sei die CDU enttäuscht gewesen, weil zu viele Ressorts an CSU und SPD gegangen seien, sagte er am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Aber der Unmut habe sich gelegt. „Ich glaube, dass die Partei wirklich begeistert ist von dem, was da nachgekommen ist... die Ministerliste kann sich sehen lassen.“

Lesen Sie auch: Merkel zähmt mit Minister-Truppe ihre internen Kritiker - vorerst

Günther erwartet, dass die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem CDU-Parteitag an diesem Montag „mit einem richtig guten Ergebnis“ zur Generalsekretärin gewählt wird. „Ich gehe von einer guten Stimmung auf dem Parteitag aus“, sagte er.

dpa/AFP