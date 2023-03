Nach brutalem russischen Raketenangriff: Selenskyj kündigt Vergeltung an

Von: Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Selenskyj: „Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren“. (Archivbild) © dpa

Putins Koch jubelt: Bachmut steht wohl kurz vor dem Fall. Feuer rund um das AKW Saporischschja alarmiert Atom-Experten. News-Ticker zum Militärgeschehen.

Update vom 3. März, 5.30 Uhr: Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja mit mindestens zwei Toten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt.

„Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich reagieren“, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache am Donnerstag. „Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren, die Kraft der Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.“ Bei dem russischen Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag war ein mehrstöckiges Wohngebäude in der südukrainischen Stadt von einer Rakete getroffen worden. Zwei Bewohner wurden getötet, acht Menschen verletzt. Zehn Bewohner wurden nach offiziellen Angaben noch vermisst.

Ukraine-Krieg: Konfrontation zwischen Kiew und Moskau verschärft.

Update vom 2. März, 21.47 Uhr: Der russische Vorwurf eines Angriffs von ukrainischen „Saboteuren“ in Russland mit zwei Todesopfern hat die Konfrontation zwischen Kiew und Moskau am Donnerstag noch einmal verschärft. Russische Behörden und der Geheimdienst FSB berichteten von einer Gruppe von bewaffneten ukrainischen „Saboteuren“, die in die Region Briansk an der Grenze zur Ukraine eingedrungen sei.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef meldet sich über Bachmut zu Wort

Update vom 2. März, 19.20 Uhr: Die Stadt Bachmut in der Ostukraine steht offenbar vor dem Fall. Die russische Söldner-Gruppe Wagner ist fast bis ins Zentrum der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut vorgedrungen. Das Umfeld von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin veröffentlichte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram ein Video, das Wagner-Söldner „praktisch im Stadtzentrum“ von Bachmut zeigen soll.

Ukraine-Krieg: Russische Drohnenangriffe töten neun Zivilisten – darunter ein Kind

Update vom 2. März, 17.00 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge haben russische Drohnen Zivilisten in der Region Cherson angegriffen, die in einer Schlange für humanitäre Hilfe standen. Dies teilte laut dem Nachrichtenportal Ukrainska Prawda die Staatsanwaltschaft von Cherson mit. Bei dem Vorfall seien neun Zivilisten, darunter ein Kind, verletzt worden.

Ukraine-Krieg: Russischer Geheimdienst will Sprengstoff gefunden haben

Update vom 2. März, 15.15 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB will in der russischen Grenzregion Brjansk große Mengen an Sprengstoff sichergestellt haben, wie die Staatsagentur Ria Nowosti berichtete. Der Fund stehe im Zusammenhang mit dem angeblichen Angriff von ukrainischen „Saboteuren“. Aktuell durchsuche man das Gebiet und entferne gelegte Minen.

Russland wirft Ukraine Angriff vor: Putin spricht von „Terrorangriff“

Update vom 2. März, 13.40 Uhr: Russland wirft der Ukraine vor, „Saboteure“ in das russische Gebiet Brjansk an der ukrainischen Grenze geschickt zu haben. Die ukrainischen „Saboteure“ seien in den Morgenstunden in die Region eingedrungen, erklärte Verwaltungschef Alexander Bogomaz laut der Staatsagentur Tass. Sie hätten zwei Dörfer infiltriert, wo die Kämpfe andauern würden. Der russische Geheimdienst FSB erklärte, man unternehme eine Operation, „um die Saboteure zu eliminieren“. Russische Behörden behaupten, bei den Gefechten sei eine Person getötet und eine weitere verletzt worden, wobei von sechs Geiseln in ukrainischen Händen die Rede ist.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte den Vorfall einen „Terror-Angriff“. Kreml-Chef Wladimir Putin hat nach offiziellen Angaben für diesen Freitag den nationalen Sicherheitsrat einberufen. „Für Freitag steht beim Präsidenten der Sicherheitsrat auf dem Plan“, sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Demnach sagte Putin im Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen kurzfristig auch eine geplante Reise in die Kaukasus-Region Stawropol ab.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten greifen Ostukraine an

Update vom 2. März, 12.20 Uhr: Die russischen Truppen setzen ihre schweren Angriffe im Osten der Ukraine fort. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben ukrainische Soldaten am vergangenen Tag mehr als 170 separate Angriffe in Kupjansk, Lyman sowie in der Nähe der schwer umkämpften Stadt Bachmut abgewehrt. Russische Truppen hätten binnen 24 Stunden insgesamt 21 Luftangriffe geflogen, erklärte der Generalstab. Zwei dieser Angriffe seien mit iranischen Kamikazedrohnen erfolgt. Die ukrainische Armee hingegen habe selbst 16 Angriffe aus der Luft geführt. Zudem seien zwei russische Munitionsdepots und drei weitere wichtige Objekte zerstört worden.

Ukraine-Krieg: Russischer General fordert Atomeinsatz gegen USA

Update vom 2. März, 10.45 Uhr: Im offiziellen Magazin des russischen Verteidigungsministeriums hat der stellvertretende Befehlshaber der Strategischen Raketenstreitkräfte Russlands, General Igor Fasletdinow, eine neue Art militärischer Operation mit der Nutzung von Atomwaffen vorgeschlagen, um sich gegen eine angebliche US-Aggression zu schützen.

Im Beitrag, den er zusammen mit dem ehemaligen russischen Oberst Wladimir Lumpow verfasste, warf Fasletdinow den USA vor, Russland mit einer „strategischen, globalen Multi-Sphären-Operation“ besiegen zu wollen. Russland müsse mit den „strategischen Abschreckungskräften“ antworten, forderte der General laut der Agentur Ria Nowosti. Dabei müsse man moderne strategische Angriffs- und Verteidigungswaffen sowie nukleare und konventionelle Waffen einsetzen.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Wohnhaus in Saporischschja

Update vom 2. März, 07.45 Uhr: Bei einem Angriff auf einen fünfstöckigen Wohnblock in Saporischschja soll es nach ukrainischen Angaben mindestens zwei tote Zivilisten gegeben haben. Der amtierende Bürgermeister der Stadt, Anatoli Kurtev, erklärte, Rettungskräfte suchten unter den Trümmern nach Überlebenden. Das Gebäude sei „fast vollständig zerstört“, so Kurtev. Laut der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja war das Gebäude von einer S-300-Rakete getroffen worden.

Ukraine aktuell: Gefechte um Bachmut halten an

Update vom 2. März, 6.20 Uhr: Das russische Militär setzte am Mittwoch nach Berichten des ukrainischen Generalstabs seine Angriffe im Osten der Ukraine unvermindert fort. Im Mittelpunkt der schwersten Gefechte stand einmal mehr die seit Wochen umkämpfte Stadt Bachmut, wie die ukrainische Armeeführung in ihrem täglichen Lagebericht mitteilte. Russische Einheiten bedrängen die Stadt bereits von drei Seiten.

Eine Serie russischer Artillerie- und Luftangriffe wurde auch aus der Umgebung der ostukrainischen Großstadt Charkiw gemeldet. Bei Raketenangriffen habe es auch zivile Opfer gegeben, hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Region zwei sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen.

Ukraine aktuell: Selenskyj prescht vor: „Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle“

Update vom 1. März, 21.40 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine haben die Lage an den Fronten des Landes im Ukraine-Krieg nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Griff. „Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle“, sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Allerdings müssten die Menschen im Hinterland der Fronten weiterhin unter den russischen Angriffen leiden. „Bewusster Terror“, sagte Selenskyj zu den russischen Artillerieangriffen auf Städte und Dörfer hinter den Fronten im Süden und Osten der Ukraine.

„Im größten Teil unseres Landes, wo es uns gelungen ist, für relative Sicherheit zu sorgen, können sie (die Bewohner) vielleicht nicht nachempfinden, wie das Leben der Menschen ist, die in den Grenzgebieten zu Russland und im Süden unseres Landes leben“, sagte Selenskyj. Dort seien die Menschen zwar nicht an der Front, aber dennoch direkt im Krieg. „Dort, wo Russland ständig versucht, alles zu zerstören, was die Menschen haben, ständig - und das ist keine Übertreibung.“

Bachmut und Charkiw aktuell: Ukraine meldet Serie von schweren Angriffen im Ukraine-Krieg

Update vom 1. März, 20.22 Uhr: Neben Bachmut meldet die Ukraine auch eine Serie russischer Artillerie- und Luftangriffe aus der Umgebung der ostukrainischen Großstadt Charkiw gemeldet. Bei Raketenangriffen habe es auch zivile Opfer gegeben, hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die ukrainische Flugabwehr habe in der Region zwei sogenannte Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen.

Update vom 1. März, 19.03 Uhr: Das russische Militär hat am Mittwoch nach Berichten des ukrainischen Generalstabs seine Angriffe im Osten der Ukraine unvermindert fortgesetzt. Im Mittelpunkt der schwersten Gefechte stand einmal mehr die seit Wochen umkämpfte Stadt Bachmut, teilte die ukrainische Armeeführung in ihrem täglichen Lagebericht mit. Russische Einheiten bedrängen die Stadt bereits von drei Seiten.

Update vom 1. März, 15.15 Uhr: Im Ukraine-Krieg befindet sich die ostukrainische Stadt Bachmut aktuell im Zentrum der Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Während die ukrainische Armee weiter Widerstand leistet, verstärkt das russische Militär Angriffe, um die Stadt nach Monaten endlich einzunehmen. Dennoch will sich die ukrainische Armee noch nicht zurückziehen, erklärte der Sprecher der östlichen Kampfgruppe, Serhij Tscherewatji, gegenüber dem US-Sender CNN.

Aktuell gebe es zwar keine entsprechende Entscheidung, betonte er. Sollte man aber eine bedrohliche Lage für Soldaten feststellen und sollte es angesichts der militärischen Lage nötig sein, werde man die Entscheidung zum Rückzug treffen, unterstrich er. Ein ukrainischer Soldat bestätigte dies gegenüber CNN: „Niemand zieht sich zurück. Wir stehen. Bachmut ist ukrainisch.“ Die Situation sei im Vergleich zu den vorigen Tagen ruhiger, sagte er.

Der als „Putins Koch“ bekannte Chef der Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, äußerte sich laut der britischen Zeitung The Guardian ebenfalls über Bachmut. Das ukrainische Militär werfe „Extra-Reserven in den Kampf und versucht die Stadt mit aller Kraft zu halten“. Die Zusammenstöße würden „jeden Tag immer blutiger“ werden, sagte er in einer Audiobotschaft.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Scharfschützen erschießen wohl russische Aufklärer

Update vom 1. März, 11.36 Uhr: Schlacht um Bachmut: Die Streitkräfte in Kiew teilten mit, dass Scharfschützen eine Gruppe russischer Aufklärer erschossen hätten, die in der Nacht zu ukrainischen Stellungen vordringen wollten. Sieben Russen seien getötet, drei verletzt worden. Die Angaben waren unabhängig nicht zu überprüfen. In Bachmut mit vormals rund 70.000 Einwohnern halten sich aktuell nur noch wenige Tausend Zivilisten auf.

Zahlen zum Ukraine-Krieg: Russland verliert so viele Soldaten wie seit Zweitem Weltkrieg nicht mehr

Update vom 1. März, 10.29 Uhr: Russland verzeichnet in den Gefechten im Ukraine-Krieg bislang bis zu 70.000 Tote. Das ist deutlich mehr als bei allen anderen gewaltsamen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Center for Strategic and International Studies (CSIS) hervor.

„Die durchschnittliche Zahl der pro Monat getöteten Soldaten ist mindestens 25 Mal so hoch wie im Tschetschenien-Krieg und 35 Mal so hoch wie im Afghanistan-Krieg“, heißt es in dem CSIS-Bericht. Die ukrainischen Kämpfer hätten sich „bemerkenswert gut“ geschlagen, merken die US-Analysten außerdem an. Das Portal Nexta hat ein Schaubild zu dem Bericht getwittert:

Drohnen-Angriffe im Ukraine-Krieg: Russland nutzt offenbar neuen Startplatz

Update vom 1. März, 8.52 Uhr: Russland hat für seine Drohnenangriffe inzwischen einen zweiten Startplatz im westrussischen Gebiet Brjansk. Zuvor sei seit Mitte Dezember nur ein Ort in der südrussischen Region Krasnodar genutzt worden. Diese Einschätzung des britischen Geheimdienstes teilte nun das Verteidigungsministerium in London mit.

„Ein zweiter Startplatz würde den Russen eine andere Angriffsachse ermöglichen, näher an Kiew“, hieß es. „Damit wird die Zeit in der Luft über der Ukraine wahrscheinlich verkürzt und ist ein Versuch, die ukrainische Flugabwehr weiter auseinanderzuziehen.“

Am Sonntag (26. Februar) meldete die Ukraine 14 Attacken mit „Kamikaze-Drohnen“, von denen sie elf abgeschossen habe. Dennoch mutmaßt Kiew: Der Rückgang beim Tempo mit den iranisch-produzierten Drohnen zeige, dass Russland der Vorrat ausgehe.

Ukraine aktuell: Russland setzt in Bachmut-Schlacht wohl auf Wagner-Söldner

Erstmeldung vom 1. März: Kiew - Beim Kampf um Bachmut beklagt die ukrainische Seite, dass Russland die „besten Sturmtruppen“ der als besonders brutal geltenden Söldnergruppe Wagner einsetzt. Aber auch anderswo im Land gehen die blutigen Gefechte unvermindert weiter.

Größtes AKW in Europa: Saporischschja bereitet im Ukraine-Krieg Sorgen

Denn Artilleriefeuer rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja alarmierte erneut die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA). Es seien am Montag (27. Februar) rund 20 Detonationen in der Nähe der Anlage zu hören gewesen, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Er berief sich dabei auf die in dem AKW stationierten Experten der UN-Behörde.

In jüngster Vergangenheit sei eine zunehmende Sicherheitspräsenz auf dem Gelände zu verzeichnen. „Dies ist ein besorgniserregender Trend, der die Dringlichkeit und Bedeutung der Einrichtung einer nuklearen Sicherheits- und Schutzzone im Kernkraftwerk Saporischschja zeigt.“

Frontverlauf im Ukraine-Krieg: Wolodymyr Selenskyj bespricht sich mit Militärs

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erörterte unterdessen mit führenden Militärs die Lage. Eduard Moskaljow wurde demnach das Kommando über den Bereich „Odessa“ übertragen.

Moskaljow wurde kürzlich als Chef der „Operation der Vereinten Kräfte“ entlassen. Die Operation bezeichnete ab 2018 den als „Antiterroroperation“ laufenden Kampf gegen ostukrainische Separatisten. Mit dem russischen Einmarsch verlor diese gesonderte Kommandostruktur von Armee, Nationalgarde und Geheimdienst ihren Aufgabenbereich.

Neue Zahlen zu Kiew: Mehr Menschen in der Stadt als vor Angriff Russlands

Außerdem gibt es neue Zahlen aus Kiew, dort leben wieder mehr Menschen: „Gerade sind etwa 3,5 Millionen Menschen in der Stadt“, sagte der Erste Vizebürgermeister Mykola Poworosnyk der Staatsagentur Ukrinform. Darunter seien rund 230.000 offiziell registrierte Binnenflüchtlinge. Mitte März 2022 waren weniger als 800.000 in der ukrainischen Hauptstadt verblieben. (frs mit Material von AFP und dpa)