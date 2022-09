Günstiger ÖPNV: Streitfrage Preis – FDP-Mann sieht Gerechtigkeitsproblem

Von: Andreas Schmid

Nun also doch: Die Ampel plant eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Bis das vergünstigte Angebot in die Realität umgesetzt wird, dauert es aber noch bis 2023.

Berlin - Laut Olaf Scholz war das 9-Euro-Ticket „eine der besten Ideen, die wir je hatten“. Drei Monate lang konnten die Menschen in Deutschland für neun Euro pro Monat in Bus und Bahn steigen. „Eine tolle Sache“, wie der Kanzler befand. Seit 31. August ist das vergünstigte Angebot für den Regionalverkehr passé. Aus Kostengründen verlängerte die Bundesregierung das 9-Euro-Ticket nicht. Nun stellte das Verkehrsministerium allerdings ein Nachfolgemodell vor.

Einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket „wird es geben“, sagte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing am Montag nach einer Sonder-Verkehrsministerkonferenz. Ab 1. Januar sollen die Menschen wieder vergünstigt reisen können. Allzu große Euphorie kommt jedoch nicht auf. Einmal mehr streiten Bund und Länder um die Finanzierung. Kritik gibt es am veranschlagten Preis von 49 Euro pro Monat.

Der Preis des 9-Euro-Tickets sei so günstig, „dass jeder ahnt, dass wir das nicht auf Dauer durchhalten können“, sagte Scholz schon im September. Ähnlich äußerte sich damals Wissing. Der Bund sei mit 1,5 Milliarden Euro in Vorleistung getreten, betonte der Verkehrsminister nun.

Der Koalitionsausschuss hatte Anfang September angekündigt, sich mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr an einem Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket zu beteiligen – wenn die Länder ihrerseits mindestens dieselbe Summe zur Finanzierung beitragen. Aber tun sie das auch? Wissing gab sich gelassen und sprach von einem „fairen Angebot“.

ÖPNV: Was der Bund übernimmt

Der Bund zahlt den Ländern in diesem Jahr knapp 9,5 Milliarden Euro an Regionalisierungsmitteln für den ÖPNV. Im kommenden Jahr sollen es 9,75 Milliarden Euro sein, in den darauffolgenden Jahren dann schrittweise mehr, bis die Summe von 11,05 Milliarden Euro 2030 erreicht ist. Das Geld für ein Nachfolgeticket und die von den Ländern geforderten Zusatzmittel kämen obendrauf.