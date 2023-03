Netanjahu zu Besuch in Berlin: Israelischer Premier trifft sich mit Scholz

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der israelische Premierminister Netanjahu besucht Berlin und trifft Scholz. An der Gedenkstätte Gleis 17 lobte er die Partnerschaft mit Deutschland.

Berlin – Wegen einer geplanten Justizreform stehen der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein rechts-religiöses Kabinett im eigenen Land scharf in der Kritik. Inmitten des innenpolitischen Wirbels nimmt er aber eine außenpolitische Auszeit und besucht nun Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Netanjahu am Donnerstagmittag (16. März) im Kanzleramt in Berlin empfangen.

Im Fokus des Gesprächs stehen die bilaterale Zusammenarbeit sowie internationale und regionale Sicherheitsthemen, insbesondere die Bedrohung durch den Iran. Auch eine Beschaffung des von Israel und den USA hergestellten Raketenschutzschirms Arrow-3 durch Deutschland dürfte Thema sein.

Netanjahu in Berlin: Gemeinsamer Besuch von Gleis 17 mit Scholz – „vertrauensvolles Bündnis“

Zuvor hatten Netanjahu und Scholz gemeinsam die Gedenkstätte Gleis 17 besucht und die Verbundenheit beider Länder und die anhaltende Verantwortung Deutschlands für den Holocaust betont. Der Gedenkort am Bahnhof Grunewald erinnert an den Beginn der Deportationen von Berliner Juden vor mehr als 80 Jahren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (r) empfängt Benjamin Netanjahu vor dem Bundeskanzleramt. © Kay Nietfeld/dpa

Netanjahu betonte, wie wichtig die Wehrhaftigkeit des Staates Israel sei. „Wir wissen, dass die Forderungen nach der Auslöschung Israels nicht aufgehört haben“, sagte er am Gleis 17. Eine wichtige Lektion des Holocaust sei, derlei Bedrohungen früh entgegenzutreten, um solche Katastrophen zu verhindern. Zugleich betonte Netanjahu die zuverlässige Partnerschaft mit Deutschland und sprach von einem „vertrauensvollen Bündnis“.

Netanjahu besucht Berlin: Scholz macht auch „Verantwortung aus der Geschichte“ aufmerksam

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe sich die Welt verändert, sagte der israelische Regierungschef und ergänzte: „Deutschland hat sich verändert.“ Vor 75 Jahren sei der jüdische Staat gegründet worden, Juden hätten seitdem gelernt, „sich selbst zu verteidigen“. Es sei heute wichtiger denn je, „Anzeichen des Bösen frühzeitig zu erkennen“. Die Bedrohungen für Juden seien heute andere, gab Netanjahu unter anderem mit Blick auf den Iran an.

Bundeskanzler Scholz unterstrich, dass Grunewald ein Ort sei, von dem aus viele Menschen in den sicheren Tod deportiert worden seien. „Und deshalb werden wir die Verantwortung, die wir aus dieser Geschichte haben, nicht vergessen und ihr immer gerecht werden“, so der Kanzler. Dazu gehöre auch die enge Verbundenheit zum Staat Israel. Statt wie ursprünglich geplant am Freitagmorgen will Netanjahu bereits am Donnerstagabend abreisen. Nach israelischen Medienberichten soll ein Sicherheitsvorfall im Norden Israels der Hintergrund sein. (bb/dpa/afp)